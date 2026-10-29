Tutkimus: Karjalankielisten evakkojen jälkipolvet elvyttävät sukunsa kieltä ja kulttuuriperintöä

Hyyryläinen tarkasteli väitöstutkimuksessaan pakotetun siirtolaisuuden vaikutuksia karjalankielisten jälkipolvissa. Tutkimuksessa hän selvitti jälkipolvien toimintaa oman kieliyhteisön hyväksi kansalaisopistoissa, kotiseutumatkoilla, sosiaalisessa mediassa ja järjestöissä. Evakkojen lapset järjestivät omille paikkakunnilleen karjalan kielen ja kulttuurin kursseja, joiden osallistujat vahvistivat osaltaan kielen voimaantumista.

Evakkojen lastenlapset ovat puolestaan aktivoituneet järjestökentällä perustamalla oman yhdistyksen Karjalazet Nuoret Suomes – Karjalaiset Nuoret Šuomešša ry:n. He jakavat tietoa muille nuorille esimerkiksi rajakarjalaisista perinteistä sosiaalisen median alustoilla kuten Discordissa ja Instagramissa.

”Lisäksi tutkin karjalan kielen yhteiskunnallisen aseman muutosta Suomessa toisen maailmansodan jälkeisinä vuosikymmeninä 2020-luvulle saakka”, Hyyryläinen täydentää.

Tutkimuksen keskeisenä kysymyksenä olikin selvittää, millaiset tekijät ja olosuhteet ovat toisen maailmansodan jälkeen johtaneet tilanteeseen, jossa karjalankielisten evakoiden jälkeläiset joutuvat elvyttämään sukunsa uhanalaista kieltä.

Aineisto kerättiin vuonna 2020 haastattelemalla eri puolilla Suomea asuvia karjalankielisten evakkojen jälkeläisiä, jotka osallistuivat kansalaisopistojen karjalan kielen tai kulttuurin eri kursseille.

Oma kieli ja kulttuuri uudelleen haltuun

Hyyryläisen mukaan osallistujien muistelukerronnassa korostuvat kokemukset pakotetun siirtolaisuuden seurauksista ja siitä, että heidän sukunsa joutuivat eroon muusta kieliyhteisöstä. Perheissä on koettu syrjintää kielen, ortodoksisuuden ja tapojen vuoksi.

"Monien kohdalla traumatisoituminen talvi- ja jatkosotien aikana ja niiden jälkeen on muuttunut hiljaisuudeksi. Vangitsemiset Neuvostoliiton siviilisotavankileireille ovat esimerkkejä kokemuksista, joista vaikeneminen on jättänyt aukkoja sekä suvun muistitietoon että yhteiskunnalliseen muistiin", Hyyryläinen kertoo.

Vakavasti uhanalainen kieli

Karjalan kieli on vakavasti uhanalainen kieli, jolta puuttuu virallinen asema Suomen lainsäädännössä. Kielen näkymättömyys viranomaistasolla on myös vaikuttanut siihen, että karjalan kielestä ja kulttuurista ei tiedetä myöskään yleisellä tasolla. Kielen elvytys on jäänyt lähinnä kieliyhteisön omien toimien varaan, vaikka kyseessä on kotoperäinen kieli ja määrältään mittava kieliyhteisö. Virallista tilastoa kielen osaajien määrästä ei ole, mutta heitä arvellaan olevan jopa 30 000.

Tutkimuksen perusteella karjalankielinen yhteisö muokkaa omalla toiminnallaan asemaansa suomalaisessa yhteiskunnassa. Ruohonjuuritasolla vapaaehtoiset järjestävät eri paikkakunnilla karjalankielisiä keskustelukerhoja ja järjestöt puolestaan kielikursseja myös internetissä. Itä-Suomen yliopisto vastaa karjalan elvytyshankkeen toteutuksesta. Myös karjalan kielen lautakunta aloitti toimintansa vuonna 2026.

"Karjalankielinen yhteisö onkin omalla toiminnallaan ottanut oman kielensä ja kulttuurinsa uudelleen haltuun", Hyyryläinen toteaa.

Tutkimus tuottaa uutta tietoa kielivähemmistöstä, joka on aiemmin jäänyt tutkimuksellisesti ja yhteiskunnallisesti vähäiselle huomiolle. Hyyryläisen mukaan uhanalaisen karjalan kielen elvyttäminen vaatii kuitenkin toimia myös valtionhallinnolta. Hyyryläinen suositteleekin karjalan kielen oman kielilain kiireellistä säätämistä kotoperäisen kielen ja kulttuurin säilyttämiseksi.

Avoin väitöstilaisuus 6.11. klo 12

FM, YTM Pirja Hyyryläisen etnologian väitöskirjan ”Kieli, kulttuuri, ääni – Karjalankielisten evakkojen jälkipolvien toimijuudet ja oman kulttuurin haltuunoton tilat" julkinen tarkastustilaisuus pidetään perjantaina 6. marraskuuta 2026 klo 12 alkaen Jyväskylän yliopiston päärakennuksen salissa C2. Vastaväittäjänä toimii dosentti Riina Haanpää ja kustoksena professori Outi Fingerroos. Väitöstilaisuuden kieli on suomi.

Tutustu Pirja Hyyryläisen väitöskirjaan JYX-arkistossa.

Lisätietoja

Pirja Hyyryläinen, pirja.a.hyyrylainen@jyu.fi