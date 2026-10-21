Juoksuklubi-ilmiö kasvaa: Helsingin ja Tampereen juoksuyhteisöt kisaavat vastakkain 24 tunnin haasteessa

Vielä muutama vuosi sitten juoksu nähtiin ennen kaikkea yksilölajina. Juoksuklubit ovat tehneet siitä yhä useammalle yhteisöllisen harrastuksen. Yhteislenkit ja matalan kynnyksen tapahtumat ovat houkutelleet lajin pariin niin uusia kuin kokeneitakin juoksijoita.

Juoksuklubien kasvu on tuonut yhteisöihin myös uudenlaista kilpailullisuutta. Nyt tätä kilpailuhenkeä nähdään ensimmäistä kertaa juoksuklubien välisessä Red Bull 24H -haasteessa, jossa tamperelainen Hapoclub ja helsinkiläinen Step Segment kokoavat 11 hengen joukkueet tavoitteenaan kerätä mahdollisimman paljon kilometrejä yhden vuorokauden aikana.

– Vaikka juoksuklubit rakentuvat yhdessä tekemisen ympärille, löytyy niistä myös sopivasti kilpailuviettiä. On hauskaa päästä haastamaan toista yhteisöä ja samalla nähdä, miten oman joukkueen tsemppi kantaa vuorokauden ajan, iloitsee tamperelaisen Hapoclubin perustaja Jemina Forss.

Helsinki vastaan Tampere

Suomen kovimman juoksuklubin paikasta taistelevat tamperelainen Hapoclub ja helsinkiläinen Step Segment.

Vaikka molemmat yhteisöt rakentuvat juoksun ympärille, ne lähestyvät haastetta omista lähtökohdistaan. Hapoclub tunnetaan erityisesti suosituista yhteislenkeistään ja matalan kynnyksen toiminnasta. Step Segment on puolestaan rakentanut ympärilleen tapahtumiin ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin keskittyvän juoksuyhteisön.

– Tässä kisataan toki kilometreistä, mutta on yhtä kiinnostavaa nähdä, miten joukkueet pelaavat yhteen vuorokauden ajan. Molemmista yhteisöistä löytyy kovia juoksijoita, mutta tällaisessa haasteessa ratkaisee paljon myös taktiikka, pohtii Step Segmentin perustaja Antti Nguyen.

Kilpailussa joukkueilla on käytössään omat juoksumatot, jotka pidetään liikkeessä yhtäjaksoisesti 24 tunnin ajan. Voittajaksi selviytyy joukkue, joka kerää vuorokauden aikana enemmän kilometrejä. Joukkueet saavat itse päättää juoksujärjestyksensä, vuorojen pituudet ja strategian.

Vuorokauden kestävä haaste seurattavissa livenä

Red Bull 24H järjestetään 10.–11.11. Helsingissä, alkaen tiistaina 10.11. klo. 16. Kilpailua voi seurata suorana lähetyksenä Red Bullin somekanavissa, joissa katsojat näkevät reaaliajassa joukkueiden etenemisen ja kertyvät kilometrit.

– Uskon, että kisassa nähdään yllätyksiä. Tällaisessa haasteessa ei voi vain lähteä täysillä liikkeelle ja katsoa, mitä tapahtuu. Joukkueiden pitää miettiä koko ajan, miten energiaa jaetaan vuorokauden aikana, Forss jatkaa.

Joukkueita täydentävät myös somekanavistaan tutut liikuntavaikuttajat Kaarin Kanto sekä Luka Järvinen, jotka liittyvät osaksi Hapoclubin ja Step Segmentin rivejä kilpailun ajaksi.

Juoksuna aikana osallistujien suorituksia seurataan yhteistyössä Polarin kanssa. Mittausdata tarjoaa näkymän siihen, miten vuorokauden mittainen suoritus vaikuttaa esimerkiksi kuormitukseen ja palautumiseen. Juoksijoiden ruuasta suorituksen aikana vastaa Calori, joka pitää huolen, että juoksijat saavat riittävästi laadukasta ravintoa jaksamisen tueksi.

Red Bull 24H pähkinänkuoressa