Juoksuklubi-ilmiö kasvaa: Helsingin ja Tampereen juoksuyhteisöt kisaavat vastakkain 24 tunnin haasteessa
3.11.2026 14:01:10 EET | Red Bull Finland | Tiedote
Juoksuklubien suosio on kasvanut räjähdysmäisesti viime vuosina, ja ne ovat muuttaneet juoksua yhä yhteisöllisemmäksi harrastukseksi. Marraskuussa yhteisöt eivät kohtaa enää pelkästään yhteislenkeillä, vaan myös kilpailussa, kun tamperelainen Hapoclub ja helsinkiläinen Step Segment ottavat toisistaan mittaa Red Bull 24H -haasteessa.
Vielä muutama vuosi sitten juoksu nähtiin ennen kaikkea yksilölajina. Juoksuklubit ovat tehneet siitä yhä useammalle yhteisöllisen harrastuksen. Yhteislenkit ja matalan kynnyksen tapahtumat ovat houkutelleet lajin pariin niin uusia kuin kokeneitakin juoksijoita.
Juoksuklubien kasvu on tuonut yhteisöihin myös uudenlaista kilpailullisuutta. Nyt tätä kilpailuhenkeä nähdään ensimmäistä kertaa juoksuklubien välisessä Red Bull 24H -haasteessa, jossa tamperelainen Hapoclub ja helsinkiläinen Step Segment kokoavat 11 hengen joukkueet tavoitteenaan kerätä mahdollisimman paljon kilometrejä yhden vuorokauden aikana.
– Vaikka juoksuklubit rakentuvat yhdessä tekemisen ympärille, löytyy niistä myös sopivasti kilpailuviettiä. On hauskaa päästä haastamaan toista yhteisöä ja samalla nähdä, miten oman joukkueen tsemppi kantaa vuorokauden ajan, iloitsee tamperelaisen Hapoclubin perustaja Jemina Forss.
Helsinki vastaan Tampere
Suomen kovimman juoksuklubin paikasta taistelevat tamperelainen Hapoclub ja helsinkiläinen Step Segment.
Vaikka molemmat yhteisöt rakentuvat juoksun ympärille, ne lähestyvät haastetta omista lähtökohdistaan. Hapoclub tunnetaan erityisesti suosituista yhteislenkeistään ja matalan kynnyksen toiminnasta. Step Segment on puolestaan rakentanut ympärilleen tapahtumiin ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin keskittyvän juoksuyhteisön.
– Tässä kisataan toki kilometreistä, mutta on yhtä kiinnostavaa nähdä, miten joukkueet pelaavat yhteen vuorokauden ajan. Molemmista yhteisöistä löytyy kovia juoksijoita, mutta tällaisessa haasteessa ratkaisee paljon myös taktiikka, pohtii Step Segmentin perustaja Antti Nguyen.
Kilpailussa joukkueilla on käytössään omat juoksumatot, jotka pidetään liikkeessä yhtäjaksoisesti 24 tunnin ajan. Voittajaksi selviytyy joukkue, joka kerää vuorokauden aikana enemmän kilometrejä. Joukkueet saavat itse päättää juoksujärjestyksensä, vuorojen pituudet ja strategian.
Vuorokauden kestävä haaste seurattavissa livenä
Red Bull 24H järjestetään 10.–11.11. Helsingissä, alkaen tiistaina 10.11. klo. 16. Kilpailua voi seurata suorana lähetyksenä Red Bullin somekanavissa, joissa katsojat näkevät reaaliajassa joukkueiden etenemisen ja kertyvät kilometrit.
– Uskon, että kisassa nähdään yllätyksiä. Tällaisessa haasteessa ei voi vain lähteä täysillä liikkeelle ja katsoa, mitä tapahtuu. Joukkueiden pitää miettiä koko ajan, miten energiaa jaetaan vuorokauden aikana, Forss jatkaa.
Joukkueita täydentävät myös somekanavistaan tutut liikuntavaikuttajat Kaarin Kanto sekä Luka Järvinen, jotka liittyvät osaksi Hapoclubin ja Step Segmentin rivejä kilpailun ajaksi.
Juoksuna aikana osallistujien suorituksia seurataan yhteistyössä Polarin kanssa. Mittausdata tarjoaa näkymän siihen, miten vuorokauden mittainen suoritus vaikuttaa esimerkiksi kuormitukseen ja palautumiseen. Juoksijoiden ruuasta suorituksen aikana vastaa Calori, joka pitää huolen, että juoksijat saavat riittävästi laadukasta ravintoa jaksamisen tueksi.
Red Bull 24H pähkinänkuoressa
- Red Bull 24H -kilpailussa on 11 juoksijaa per joukkue, joilla on 24 tuntia aikaa kerätä mahdollisimman paljon kilometrejä juoksumatolla.
- Kilpailu juostaan 10.-11.11. tiistain ja keskiviikon aikana klo 16:00-16:00
- Seurattavissa livenä Red Bull Suomen Instagram- sekä Tiktok-kanavilla.
- Tiimit:
- Hapoclub: Tampereelta ponnistava nopeasti kasvava juoksuyhteisö, joka kokoaa yhteen eri tasoisia juoksijoita yhteislenkeille, tapahtumiin ja harjoituksiin. Yhteisön toiminnan ytimessä ovat matala osallistumiskynnys ja yhdessä liikkuminen.
- Step segment: Helsinkiläinen juoksun ympärille rakentunut lifestyle-brändi ja yhteisö, joka haluaa edistää juoksukulttuuria sekä innostaa ihmisiä aktiiviseen elämäntapaan. Juoksun lisäksi yhteisön toiminnassa korostuvat hyvinvointi, tapahtumat ja juoksun tuoma yhteisöllisyys.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Alina YlimäkiRed Bull Finland / Viestintä & PRalina.ylimaki@redbull.com
Kuvat
Red Bull
Red Bull perustettiin vuonna 1987 Itävallassa, ja loi energiajuomakategorian lanseeraamalla Red Bull Energy Drinkin. Nykyään Red Bullia on saatavilla jopa 178 maassa ympäri maailmaa, ja pelkästään vuonna 2024 koko maailmassa myytiin yli 13,9 miljardia tölkkiä Red Bullia. Red Bull tunnetaan energiajuomiensa lisäksi aktiivisesta roolistaan urheilun, kulttuurin ja luovan sisällön parissa. Red Bullin missiona on antaa siivet ihmisille ja ideoille. Yksi tölkki Red Bull -energiajuomaa sisältää 80 mg kofeiinia, mikä vastaa suunnilleen kotona keitetyn kahvikupin määrää.
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