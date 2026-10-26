Energiayhtiö St1 vuokraa kolme kerrosta Varman tornitalo Nodesta
29.10.2026 11:12:32 EET | Varma | Tiedote
Varma ja energiayhtiö St1 ovat allekirjoittaneet pitkäaikaisen vuokrasopimuksen Pasilaan parhaillaan nousevan Noden toimitilojen vuokraamisesta.
Kauppakeskus Triplan ja Pasilan aseman viereen rakennettava Node valmistuu keväällä 2028. Helsingin Pasilassa olevasta rakennuksesta tulee 32-kerroksinen ja 130 metriä korkea. Valmistuessaan se on Suomen korkein toimistorakennus ja myös Keski-Pasilan tornialueen ensimmäinen tornitalo.
– Node on Varmalle ainutlaatuinen hanke korkeutensa, ilmeensä ja toimitilalle asetettujen laatuvaatimusten vuoksi. Olemme iloisia saadessamme St1:n Noden vuokralaiseksi. Tässä vaiheessa tehty pitkäaikainen vuokrasopimus antaa meille mahdollisuuden suunnitella tilat yhdessä St1:n kanssa yrityksen tarpeisiin sopiviksi, Varman toimitilajohtaja Toni Pekonen sanoo.
Energiayhtiö St1:n käyttöön tulevat Noden kerrokset 25–27, joissa on yhteensä noin 3 600 neliömetriä tilaa.
– Haluamme luoda tilat, jotka tukevat yhteistyötä, kohtaamisia ja erilaisia työskentelytapoja sekä tekevät arjesta sujuvaa henkilöstöllemme. Erityisen tärkeää on, että henkilöstömme pääsee osallistumaan uusien tilojen suunnitteluun alusta alkaen. Node antaa meille mahdollisuuden luoda modernit ja inspiroivat tilat, jotka tukevat St1:n toimintaa ja henkilöstön arkea sekä tänään että tulevaisuudessa. Arvostamme myös sitä, että vuokranantajana on vakaa toimija, jonka kanssa keskusteluyhteys on ollut alusta lähtien hyvä, sanoo St1:n henkilöstöjohtaja Tom Rinne.
Node tarjoaa monipuolisia palveluja ja näkymät merelle
JKMM Arkkitehtien suunnittelemaan tornitaloon tulee nykyaikaisia toimistotiloja tukemaan yritysten erilaisia työympäristöjä. Lisäksi siihen tulee laadukkaat kahvila- ja ravintolapalvelut sekä vuokralaisten käyttöön monipuolinen hyvinvointikeskus, jossa on muun muassa sauna ja ryhmäliikuntatiloja. Ravintolapalvelujen suunnittelussa huomioidaan kattava lounastarjonta, takeaway-ateriat ja palvelut myös tavanomaisten toimistoaikojen ulkopuolella.
Nodesta avautuvat näkymät etelään kohti Helsingin keskustaa ja merelle. Lattiasta kattoon ulottuvat ikkunat tuovat tiloihin runsaasti luonnonvaloa.
– Noden valmistumiseen on enää puolitoista vuotta. Rakennus näkyy jo monista paikoista eri puolilta Helsinkiä, ja siitä on muodostunut selkeä maamerkki Pasilaan, Pekonen sanoo.
Nodessa on edelleen toimitiloja vuokrattavana
Ankkurivuokralaisena olevan Elisan kanssa sopimus tilojen vuokraamisesta tehtiin ennen rakentamisen aloittamista. Rakentamisen edetessä yhä useampi toimitilaa etsivä yritys on kiinnostunut Nodesta. Nyt on erinomainen hetki ryhtyä neuvotteluihin, kun yrityksillä on vielä hyvä mahdollisuus valita sijaintinsa rakennuksessa sekä vaikuttaa tilojen suunnitteluun ja toteutukseen.
– Noden tiloista ja näkymistä saa jo konkreettisen käsityksen. Palaute on ollut erittäin positiivista, kun toimitilakohdetta etsivät asiakkaat ovat päässeet vierailemaan rakenteilla olevissa kerroksissa ja nähneet, millaisen ympäristön Node tarjoaa, Pekonen sanoo.
Rakennuksen suunnittelussa on huomioitu Varman ympäristövastuullisuustavoitteet, ja rakennukselle haetaan BREEAM Excellent -ympäristöluokitusta.
Node sijaitsee Pasilan liikenteen solmukohdassa
Runkorakentaminen etenee tällä hetkellä noin 120 metrissä. Betonisia välipohjia rakennetaan 29. kerroksen tasolla. Matalampi Pasilansiltaan liittyvä rakennuksen jalustaosa on saavuttanut 14-kerroksisen harjakorkeutensa syksyn aikana.
Nimi Node eli solmu viittaa Pasilan asemaan valtakunnallisena liikenteen solmukohtana. Kohteeseen pääsee helposti julkisilla liikennevälineillä, polkupyörällä ja autolla eri puolilta pääkaupunkiseutua.
Rakennuksen kohoamista voi seurata työmaakamerasta. Tutustu kohteeseen Noden verkkosivuilla.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Toni PekonenToimitilajohtajaPuh:+358 40 523 6610
Marjut TervolaViestintäpäällikkö
Varman tulos, sijoitukset ja kiinteistöt
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Varma
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on vastuullinen ja vakavarainen eläkevarojen sijoittaja. Yhtiö vastaa yksityisellä sektorilla 996 000 henkilön työeläketurvasta. Vuonna 2025 Varman maksutulo oli 6,9 miljardia euroa, ja yhtiö maksoi eläkkeitä 7,7 miljardia euroa. Varman sijoitusten arvo oli syyskuun 2026 lopussa 72,4 miljardia euroa. www.varma.fi
St1
St1 on energiayhtiö, joka toimii Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Isossa-Britanniassa. St1:n energiaportfolioon sisältyvät öljytuotteet, biokaasu, uusiutuva lentopolttoaine (SAF), uusiutuva diesel (HVO) sekä aurinkovoima. St1 edistää useita energiasiirtymähankkeita. St1:llä on kaikkiaan 1 150 vähittäismyyntiasemaa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Asemien yhteydessä toimii myös myymälöitä ja ravintoloita. St1:llä on yli 1 000 työntekijää. www.st1.com
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