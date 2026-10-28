Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Kevään maksuttomiin vanhemmuusryhmiin voi nyt ilmoittautua
29.10.2026 10:38:58 EET | Päijät-Hämeen hyvinvointialue | Tiedote
Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää keväällä 2027 Ihmeelliset vuodet -vanhemmuusryhmät 3–6-vuotiaiden ja 7–12-vuotiaiden lasten vanhemmille. Ryhmät on tarkoitettu perheille, joissa lapsen haastava käytös, kuten jatkuva kiukuttelu, tottelemattomuus tai uhmakkuus, kuormittaa arkea.
Ryhmissä vanhemmat saavat käytännön keinoja lapsen myönteisen käytöksen vahvistamiseen ja haastavien tilanteiden ratkaisemiseen. Tavoitteena on vähentää lapsen ei-toivottua käytöstä myönteisillä kasvatuskeinoilla sekä vahvistaa lapsen itsetuntoa, sosiaalisia taitoja ja tunteiden säätelyä. Samalla vanhemmat voivat löytää uusia toimintatapoja ja iloa yhdessäoloon lapsen kanssa.
Ryhmät perustuvat valtakunnallisesti käytettyyn Ihmeelliset vuodet -toimintamalliin. Tapaamisissa käsitellään muun muassa aikuisen läsnäoloa, lapsen kannustamista ja kehumista, rajojen asettamista sekä haastavaan käytökseen puuttumista. Työskentelyyn kuuluu keskusteluja, videoita, harjoituksia ja kotitehtäviä. Tärkeä osa toimintaa on myös vanhempien toisiltaan saama vertaistuki.
Tutkimusnäyttö osoittaa, että esimerkiksi 3–12-vuotiaiden lasten käytösoireet vähenevät merkittävästi Ihmeelliset vuodet -vanhemmuusryhmiin osallistuneiden vanhempien lapsilla verrattuna niihin, joiden vanhemmat eivät ole osallistuneet ohjelmaan, todetaanTurun yliopiston julkaisussa.
Ryhmät kokoontuvat Lahdessa keväällä
3–6-vuotiaiden lasten vanhemmille tarkoitettu ryhmä kokoontuu 14 kertaa 2.2.–11.5.2027 tiistaisin kello 15–17.15 Lahden perhekeskuksen Perhetilkussa, Mariankatu 10:ssä. Ryhmään otetaan 10–14 aikuista.
7–12-vuotiaiden lasten vanhemmille tarkoitettu ryhmä kokoontuu 15 kertaa 11.1.–3.5.2027 maanantaisin kello 14–16.15, ei viikoilla 9 ja 13. Ryhmään mahtuvat kahdeksan lapsen vanhemmat.
Ryhmiin voivat osallistua vanhempien lisäksi myös muut lapsen arjessa säännöllisesti mukana olevat aikuiset. Ryhmiin hakeutuvat vanhemmat haastatellaan ennen ryhmän alkamista. Osallistuminen edellyttää sitoutumista tapaamisiin ja kotona tehtäviin harjoituksiin.
Ryhmät ovat maksuttomia, ja tapaamisissa tarjotaan pientä purtavaa.
Ryhmiin ja alkukartoitukseen ilmoittaudutaan sähköisesti
Ryhmiin valintaa edeltää alkukartoitus, johon ilmoittaudutaan alaikäisten mielenterveys- ja perheneuvolapalveluiden sähköisellä palvelupyynnöllä. Ryhmiin ilmoittautuessa palveluntarve-kohtaan kirjoitetaan Ihmeelliset vuodet -ryhmä. Palvelupyyntö löytyy Päijät-Sote-sovelluksesta.
Lisätietoja 3–6-vuotiaiden ryhmästä:
sosiaalityöntekijä Annakaisa Suokas, p. 044 716 1516
sosiaaliohjaaja Pia Varjonen, p. 044 482 3411
Lisätietoja 7–12-vuotiaiden ryhmästä:
psykologi Taru Numminen-Kontti, p. 044 482 5191
sosiaalityöntekijä Sanna Töyrylä, p. 044 716 1415
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@paijatha.fi.
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille.
Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Huolehdimme yli 200 000 asukkaan terveydestä ja turvallisuudesta.
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