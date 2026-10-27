Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde

Pohteen influenssarokotusten ajankohdista leviää väärää tietoa

29.10.2026 11:00:56 EET | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote

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Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen influenssarokotusten ajankohdista on levinnyt väärää tietoa esimerkiksi Googlen tekoälyhaun kautta. Virheelliset tiedot koskevat muun muassa Himangalla järjestettäviä rokotuksia.

Huutomerkki kolmiossa.

Oikea ja ajantasainen tieto rokotuksista löytyy aina Pohteen omilta verkkosivuilta.

Tiedot rokotuksista voi tarkistaa Pohteen verkkosivulta: Influenssa- ja koronarokotus https://pohde.fi/palvelut/influenssa-ja-koronarokotus/

Aiheesta on aikaisemmin tiedotettu 21.9.2026: 

https://pohde.fi/ajankohtaista/uutiset/syksyn-2026-influenssa-ja-koronarokotukset-kaynnistyvat-lokakuussa-ikaryhmittain/

Avainsanat

pohjois-pohjanmaahyvinvointialue

Yhteyshenkilöt

Outi Korhonen
Viestintäpäällikkö
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde
044 419 5005
outi.korhonen@pohde.fi
pohde.fi

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.

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