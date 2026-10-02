Mirka vauhdittaa kiertotaloutta Advenin kanssa – käsittelyyn 5 000 tonnia hiomajätettä vuodessa
29.10.2026 14:25:32 EET | Adven Group Oy | Tiedote
Adven ja Mirka ovat allekirjoittaneet sopimuksen uudesta kiertotaloushankkeesta, jossa Adven investoi uuteen rumpukattilaratkaisuun Mirkan Jepuan-tehdasalueella. Ratkaisu käsittelee vuosittain noin 5 000 tonnia hiomatuotteista syntyvää jätettä, ottaa prosessissa syntyvän lämmön talteen Mirkan tuotannon tarpeisiin ja tuottaa aiempaa puhtaampaa tuhkaa, mikä mahdollistaa arvokkaiden hiomajyvien kierrättämisen ja uudelleenkäytön.
Adven ja Mirka ovat sopineet pitkäaikaisen yhteistyönsä laajentamisesta Mirkan Jepuan-tehdasalueella. Adven investoi uuteen energian ja materiaalien talteenottoratkaisuun, joka on suunniteltu erityisesti Mirkan omassa tuotannossa sekä sen asiakkailta syntyvän pinnoitettujen hiomatuotteiden jätteen käsittelyyn.
Uuden ratkaisun ytimessä on rumpukattila eli hitaasti pyörivä polttokammio, jossa hiomajäte pysyy liikkeessä hallitun lämpökäsittelyn aikana. Nykyinen kattila käsittelee Mirkan tuotannossa syntyvää jätettä ensisijaisesti lämmön talteenottoa varten, kun taas uusi ratkaisu on suunniteltu erityisesti pinnoitettujen hiomatuotteiden jätteen käsittelyyn. Uusi kattila pystyy käsittelemään vuosittain noin 5 000 tonnia hiomajätettä.
Investointi käynnistää uuden vaiheen Advenin ja Mirkan yli 25 vuotta jatkuneessa kumppanuudessa. Yhteistyö on vuosien varrella kehittynyt luotettavasta energiantuotannosta ja lämmön talteenotosta kohti jätteiden käsittelyä, raaka-aineiden talteenottoa sekä hiomatuoteteollisuuden kiertotalousratkaisujen yhteistä kehittämistä.
– Ottamalla talteen hiomatuotejätteen arvokkaita materiaaleja voimme vähentää riippuvuuttamme neitseellisistä hiomajyvistä ja pienentää ympäristövaikutustamme. Uuden kattilan tuottama lämpö auttaa meitä myös hyödyntämään talteen otettua lämpöä tehokkaammin silloin, kun energiantarve on vähäisempi, sanoo Mirkan toimitusjohtaja Stefan Sjöberg.
Kumppanuus, joka jatkaa kehittymistään
Investoinnin yhteydessä Adven ja Mirka ovat solmineet myös strategisen kumppanuussopimuksen hiomatuoteteollisuuden kiertotalousteknologioiden kehittämiseksi. Yhteistyöhön kuuluu suunnitelma laajentaa Mirkan takaisinottomallia, jonka avulla käytettyjä hiomatuotteita voidaan kerätä loppuasiakkailta eri puolilta Eurooppaa.
Uusi ratkaisu yhdistää paikallisen energiantuotannon osaksi laajempaa materiaalikiertoa. Jepualla prosessissa talteen otettu lämpö hyödynnetään Mirkan tuotannossa, ja kierrätettäviä hiomajyviä sisältävä tuhka siirretään automaattisesti Mirkan viereiseen kiertohiomajyvien tuotantolaitokseen jatkokäsittelyä varten. Tämä jatkaa luontevasti Jepualla jo käytössä olevaa mallia, jossa tuotannon sivuvirtoja hyödynnetään paikallisessa energiantuotannossa.
Mirka arvioi laajemman hiomajyvien kierrätyshankkeensa pienentävän yhtiön CO₂-jalanjälkeä noin 5 000 tonnilla.
– Yhteistyömme Mirkan kanssa osoittaa, mitä energiaosaamisen, asiakkaan prosessien syvällisen tuntemuksen ja yhteisen pitkäjänteisen tavoitteen yhdistämisellä voidaan saavuttaa. Olemme siirtymässä energian talteenotosta ratkaisuun, joka mahdollistaa myös arvokkaiden materiaalien palauttamisen takaisin tuotantoon. Tämä investointi on konkreettinen askel kohti entistä kiertotalouspohjaisempia teollisuuden energiaratkaisuja yhdessä yhden tärkeimmistä asiakkaistamme kanssa, sanoo Juha Elo, Advenin teollisista energiaratkaisuista vastaava johtaja.
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Yhteyshenkilöt
Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:
Adven, Juha Elo, Senior Vice President, Industrial Energy Solutions, juha.elo@adven.com, 040 594 47 55
Adven, Jani Moisanen, Key Account Manager, jani.moisanen@adven.com, 040 514 9387
Mirka, Mats Sundell, Chief Technology Officer, 040 094 8019
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Adven on dynaaminen energiakonserni, jonka päämääränä on edistää energiasiirtymää kehittämällä kestäviä ja kilpailukykyisiä ratkaisuja yhteistyössä asiakkaiden, kuntien ja toimittajien kanssa. 600 työntekijäämme tarjoavat kotitalouksille ja yrityksille kaukolämpöön ja geoenergiaan perustuvaa lämmitystä sekä teollisuudelle resurssitehokkuutta edistäviä höyryntuotannon, lämmityksen, jäähdytyksen ja infrastruktuurin palveluja. Meillä on yli 50 vuoden pitkä ja vankka kokemus alalta. Vastaamme yli 350 laitoksen toiminnasta Euroopassa, ja kokonaisenergiantuotantomme on 5,1 TWh. Liikevaihtomme on 424 miljoonaa euroa ja taseemme loppusumma 1480 miljoonaa euroa.
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