Hartelan toteuttama palvelukeskittymä Vantaan Kivistössä on valmistunut
30.10.2026 12:00:38 EET | Hartela | Tiedote
Hartelan kehittämä ja toteuttama palvelukeskittymä Vantaan Kivistössä on valmistunut. Kokonaisuuden päävuokralainen on Tokmanni, muut vuokralaiset ovat McDonald’s-ravintola ja Neste Easy Wash -autopesu.
Kivistön hanke on laajuudeltaan noin 4 000 neliötä, josta Tokmannin myymälärakennus kattaa noin 3 500 neliötä. Myymälän yhteydessä on laaja kausi- ja pihamyymälä sekä yhteinen pysäköintialue autolla asioiville. Rakentaminen alkoi alkuvuonna 2026, ja myymälä sekä muut palvelut avaavat ovensa asiakkaille marraskuussa joulumyyntiin.
”Kivistön myymälä on meille tärkeä askel myymäläverkoston kehittämisessä pääkaupunkiseudulla. Saimme tilat valmiiksi suunnitellussa aikataulussa, ja ne on suunniteltu tukemaan sujuvaa asiointia ja tehokasta myymälätoimintaa. Odotamme innolla, että pääsemme palvelemaan Kivistön ja lähialueiden asiakkaita jo tämän vuoden joulusesonkina”, sanoo Tokmannin kauppapaikka- ja konseptijohtaja Harri Koponen.
Kivistössä on erinomaiset liikenneyhteydet. Junayhteys tuo asiakkaita lähialueilta, ja autolla myymälään on helppo poiketa Hämeenlinnanväylältä ja Tikkurilantieltä. Hanke täydentää nopeasti kasvavan alueen palvelutarjontaa ja vahvistaa sen kaupallista vetovoimaa.
Hartela myi hankkeen kiinteistöyhtiö Cibus Nordic Real Estate AB:lle joulukuussa 2025.
’’Tokmanni on meille merkityksellinen yhteistyökumppani ja Kivistön kohde vahvistaakin Cibuksen päivittäistavara- ja vähittäiskaupan kiinteistösalkkua Suomessa strategiamme mukaisesti. Valmistunut kohde on sekä kaupallisesti että teknisesti korkealaatuinen ja siten odotetun mukainen. Yhteistyö Hartelan kanssa on sujunut erinomaisesti koko hankkeen ajan, ja lopputulos vastaa odotuksiamme”, sanoo Cibuksen Suomen toiminnoista vastaava Iiris Eestilä.
Liiketilat selkeänä kokonaisuutena
Hanke on toteutettu Hartela Boksi -palvelukonseptin mukaisena liiketilana. Boksi on erityisesti liiketiloja tarvitseville yrityksille kehitetty kokonaisuus. Siinä suunnittelu ja toteutus räätälöidään asiakkaan liiketoiminnan, kasvutavoitteiden ja sijaintitarpeiden mukaan. Selkeästi skaalattavat ratkaisut tarjoavat kustannustehokkaan ja modernin vaihtoehdon niin yksittäisille yrityksille kuin ketjuille.
”Kivistön hanke osoittaa, miten Boksi-konseptilla kehitämme toimivia ja kustannustehokkaita liiketiloja sujuvasti ja aikataulussa. Hankekehityksestä toteutukseen tehty tiivis yhteistyö Tokmannin, Cibuksen ja muiden vuokralaisten kanssa mahdollisti sen, että tilat palvelevat käyttäjänsä tarpeita nyt ja joustavat myös tulevaisuudessa. On hienoa, että Kivistö saa uusia palveluja ja alueen kaupallinen elinvoima vahvistuu hyvässä yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa”, sanoo Hartelan toimialajohtaja Ilmari Hämäläinen.
Konsepti on käytössä myös Julan myymälässä Helsingin Konalassa, joka valmistui vuoden 2025 lopussa. Hartelan aiempia pääkaupunkiseudun kaupan alan toimitiloja ovat myös lähipalvelukeskus Hertsi ja kauppakeskus Ristikko.
Kivistön palvelukeskus lyhyesti
- Sijainti: Mestarintie 14, Vantaa
- Pääkäyttäjä: Tokmanni
- Vuokralaiset: Tokmanni, McDonald's ja Neste Easy Wash
- Omistaja: Cibus Nordic Real Estate AB
- Hankekehitys ja toteutus: Hartela
- Konsepti: Hartela Boksi
- Laajuus: noin 4 000 m², josta Tokmannin myymälärakennus noin 3 500 m²
- Rakentaminen: 2026
- Arkkitehti: Arkkitehtiruutu
Yhteyshenkilöt
Ilmari HämäläinenToimialajohtajaHartelaPuh:+358 50 569 0466ilmari.hamalainen@hartela.fi
Tietoja julkaisijasta
Hartela on kotimainen perheyhtiö, joka työllistää noin 400 rakentamisen ammattilaista. Olemme rakentaneet koteja, toimitiloja ja alueita vuodesta 1942. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Lahdessa, Turussa, Tampereella, Raumalla ja Oulussa. Perheyhtiö Hartela kuuluu suurimpiin valtakunnallisiin rakennusyhtiöihin, ja meillä on Avainlippu-tunnus.
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