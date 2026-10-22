Hartelan rakentama Turun musiikkitalo Fuuga on valmistunut ja avannut ovensa yleisölle

Fuuga täydentää Aurajoen varren kulttuurirakennusten kokonaisuutta ja toimii Turun filharmonisen orkesterin uutena kotina. Rakennuksessa on 1 300-paikkainen konserttisali, 300-paikkainen monitoimisali sekä ravintola- ja kattoterassipalveluita. Rakennuksen laajuus on 15 265 bruttoneliömetriä. Rakentaminen käynnistyi vuonna 2023, ja talo valmistui syksyllä 2026.

Fuuga on paitsi uusi konserttitalo myös kaikille avoin kohtaamispaikka. Hankkeen tavoitteena on ollut tarjota maailmanluokan akustiset olosuhteet orkesterimusiikille ja nykyaikaiset puitteet monenlaisille tapahtumille.

”Fuugan rakentaminen on ollut meille Hartelassa poikkeuksellinen hanke, jossa yhdistyvät rakentamisen vaativuus, korkeat laatutavoitteet ja suuri yhteiskunnallinen merkitys. Erityisen hienoa on, että rakennus on nyt valmis siihen kaikkeen, mitä varten se on tehty: musiikkiin, kulttuuriin ja ihmisten kohtaamisiin”, sanoo Hartelan toimialajohtaja Lauri Piitari.

Allianssimalli osoitti voimansa vaativassa hankkeessa

Fuuga toteutettiin yhteisvastuullisella allianssimallilla. Allianssissa Turun kaupunki, Hartela, PES-Arkkitehdit ja WSP Finland sekä alihankkijana Laidun-design vastasivat yhdessä hankkeen tavoitteiden saavuttamisesta. Suunnittelussa ja toteutuksessa oli lisäksi mukana laaja joukko eri alojen erityisosaajia.

Allianssimallin merkitys korostui, koska musiikkitalon suunnittelussa ja rakentamisessa oli sovitettava yhteen erittäin korkeat akustiset, arkkitehtoniset, tekniset ja toiminnalliset vaatimukset.

”Fuugan kaltaisessa hankkeessa onnistuminen ei synny yhden toimijan suorituksena. Allianssi mahdollisti sen, että ratkaisuja voitiin kehittää yhdessä yli organisaatiorajojen ja eri alojen osaaminen saatiin palvelemaan samaa tavoitetta. Lopputulos osoittaa, mihin aidosti yhteinen tekeminen parhaimmillaan pystyy”, sanoo Piitari.

Akustiikka ohjasi rakentamisen tarkkuutta

Fuugan rakentamisen lähtökohtina olivat maailmanluokan akustiikka ja korkeatasoinen arkkitehtuuri. Maailmanluokan akustiikasta vastasi suomalainen Akukon, ja konserttisalia on ollut suunnittelemassa huippuakustikko Eckhard Kahle.

Rakennuksen toteutus on vaatinut rakentajilta harvinaista tarkkuutta. Konserttisalin rakenteisiin kohdistuvat akustiset vaatimukset ohjasivat niin suunnittelua ja materiaalivalintoja kuin työmaan toteutustakin. Salin puupinnat ja niiden geometria ovat osa akustista kokonaisuutta.

Yksi näkyvimmistä esimerkeistä on konserttisalin seinien puuverhous. Seinät muodostuvat yli 300 kuusipuisesta elementistä, joiden muotoilu palvelee salin akustiikkaa.

Salien akustiikan onnistumisessa keskeistä oli arkkitehtien ja akustiikkasuunnittelijoiden saumaton yhteistyö aina kilpailuvaiheen alusta asti ja toisaalta työmaan tarkkuus akustisten pintojen toteutuksessa.

"Akustiikan kannalta haastavinta oli saada kaksoiskaarevien seinä- ja parvekepintojen geometria optimoitua ja samalla yhteensovitettua arkkitehtien vision kanssa. Ainutlaatuisen hankkeesta tekee myös poikkeuksellinen määrä massiivipuupintoja saleissa, mikä on vaatinut paljon detaljiikkaa ja yhteensovitusta niin suunnittelussa kuin toteutuksessa. Tässä onnistuttiin erinomaisesti. Salit heräsivät eloon heti ensimmäisistä harjoitussoitoista lähtien. Monesta suusta on todettu, että projektin alussa asetettu tavoite maailmanluokan akustiikasta on saavutettu”, toteavat Akukonin vastuullisina akustikkoina toimineet Sara Vehviläinen ja Perttu Laukkanen.

”Turun filharmoninen orkesteri on nyt muuttanut Fuugaan, ja orkesterin väki on jo kotiutunut hienosti uusiin, upeisiin ja käyttötarkoituksen mukaan suunniteltuihin tiloihinsa. Jo tähän mennessä pidetyt harjoitukset osoittavat, että Konserttisalin maailmanluokan akustiikassa orkesteri tulee soimaan upeammin kuin koskaan. Odotamme innolla, että yleisö pääsee jakamaan innostuksen kanssamme”, sanoo Turun filharmonisen orkesterin intendentti Nikke Isomöttönen.

Satojen yritysten ja 1 500 ammattilaisen työ

Fuugan rakentaminen on tuonut yhteen laajan joukon rakennusalan, suunnittelun, talotekniikan, akustiikan, arkkitehtuurin ja erikoisrakentamisen ammattilaisia. Hartelan työmaaorganisaation lisäksi hankkeessa on ollut mukana mittava kumppani- ja alihankintaverkosto. Hankkeen aikana työmaalla työskenteli noin 1 500 ammattilaista yli 360 yrityksestä.

Uusi maamerkki vahvistaa Turun vetovoimaa

Fuuga liittyy laajempaan Aurajoen kulttuurikeskittymään. Samalla alueella sijaitsevat myös Turun Kaupunginteatteri ja WAM Nykytaiteen museo. Kulttuuri-investoinneilla kaupunki haluaa vahvistaa vetovoimaansa, matkailua, luovaa taloutta ja kansainvälistä kiinnostavuuttaan.

”Turku saa todella korkeatasoisen musiikkitalon. Konserttisalissa on maailmanluokan akustiikan lisäksi erittäin laadukasta puuarkkitehtuuria ja puusepäntyötä, talotekniikka ja energiatehokkuus on viritetty huippuunsa, ja rakennuksesta saatiin toimiva niin konserttivieraiden kuin talossa työskentelevien kannalta. Nämä tekijät ja näköalaterassille avautuva julkinen tila ravintoloineen tekevät Fuugasta ainutlaatuisen”, sanoo Turun kaupungin kaupunkirakentamispalveluiden johtaja Kimmo Suonpää.

Fuugan rooli ulottuu yksittäistä rakennusta laajemmalle. Tavoitteena on, että arkkitehtuuriltaan ja akustiikaltaan korkeatasoinen musiikkitalo houkuttelee Turkuun myös kansainvälisiä esiintyjiä ja kävijöitä.

”Rakentajalle on erityisen merkityksellistä saada toteuttaa rakennus, jonka vaikutus ulottuu vuosikymmenten päähän. Fuuga jää osaksi Turkua ja suomalaista kulttuurielämää. Se on rakennettu musiikille, mutta ennen kaikkea ihmisille”, sanoo Piitari.

Musiikkitalo Fuuga