Fingrid-konsernin johdon katsaus 1.1.–30.9.2026

Fingrid noudattaa arvopaperimarkkinalain mukaista puolivuosiraportointia ja julkistaa vuoden kolmen ja yhdeksän ensimmäisen kuukauden osalta johdon katsaukset, joissa esitetään yhtiön taloudellista ja muuta kehitystä kuvaavia keskeisiä tietoja.

Johdon katsauksessa esitetyt tiedot koskevat Fingrid-konsernin kehitystä tammi-syyskuussa 2026 ja vastaavalla jaksolla 2025, ellei toisin ole mainittu. Tässä esitetyt luvut ovat laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards IFRS) mukaisesti. Johdon katsaus ei ole IAS 34 –standardin mukainen osavuosikatsaus. Luvut ovat tilintarkastamattomat.

Suomen sähkön kulutus tammi–syyskuussa kasvoi 5,0 prosenttia ja oli 64,8 (61,5) terawattituntia. Kulutusta kasvatti etenkin kylmä säätila alkuvuonna. Suomessa kulutetun sähkön päästökerroin oli 27 (27) gCO 2 /kWh. Fingridin kantaverkon siirtovarmuus oli erittäin korkealla tasolla.

/kWh. Fingridin kantaverkon siirtovarmuus oli erittäin korkealla tasolla. Palvelutoimittajat ja Fingridin oman henkilöstön sisältävä tapaturmataajuus nousi ja oli 5,4 (4,5). Yhtiöllä on käynnissä työturvallisuuden kehittämisohjelma, jonka tavoitteena on kääntää poissaoloon johtaneiden työtapaturmien kehityssuunta. Työterveys ja -turvallisuus ovat etusijalla Fingridin kaikessa toiminnassa.

Tammi–syyskuun liikevaihto kasvoi 872 (791) miljoonaan euroon korkeamman sähkönkulutuksen, kantaverkkohinnoittelun ja tasesähkön hinnan vuoksi.

Konsernin kulut ilman hyödykejohdannaisten arvonmuutosta olivat 765 (747) miljoonaa euroa. Yhtiön keskeiset toiminnan kulut, pois lukien reservikapasiteetin hankinnan ja kunnonhallinnan kulut, kasvoivat sähköjärjestelmän laajenemisen seurauksena.

Kauden tulos oli 170 (128) miljoonaa euroa. Yhtiö käytti kertyneitä pullonkaulatuloja 78 (143) miljoonaa euroa kattamaan liiketoiminnan kustannuksia.

Yhtiön bruttoinvestoinnit olivat 313 (342) miljoonaa euroa. Yhtiö arvioi vuosien 2026–2029 bruttoinvestointien määrän olevan noin kaksi miljardia euroa, josta oli sidottu 672 miljoonaa euroa.

Yhtiön rahoituksellinen asema säilyi vahvana.

Avainluvut 1-9/26 1-9/25 muutos % 1-12/25 Liikevaihto M€ 872 791 10 1 118 Liiketulos* M€ 178 150 19 247 Tulos ennen veroja * M€ 164 142 15 225 Kauden tulos M€ 170 128 33 179 Liiketoiminnan nettorahavirta M€ 508 353 44 451 Kertyneet pullonkaulatulot M€ 268 247 9 349 Investoinnit, brutto M€ 313 342 -8 485 Korollinen nettovelka M€ 1 123 1 118 0 1 208 Käyttökate ** M€ 475 355 34 386 Henkilöstö keskimäärin 655 620 622 Käyttövarmuus % 99,99988 99,99999 99,99995 Sähkön kulutus Suomessa TWh 64,8 61,5 84,5 Tapaturmataajuus (LTIF) sis. palvelutoimittajat ** 5,4 4,5 2,9 Päästökerroin, Suomessa kulutettu sähkö gCO2/kWh 27 27 26 Sähköjärjestelmään liitetty uusiutuva tuotanto MW 753 1 178 1 509 * Ilman johdannaisten käyvän arvon muutosta ** Rullaava 12 kk

Toimitusjohtaja Asta Sihvonen-Punkka: Sähkön kulutuksen kasvu tarvitsee tuekseen vahvan sähköverkon, verkkoliityntöjen priorisointia ja säätövoimaa

Fingridin liikevaihto kasvoi 10 prosenttia katsauskaudella ja oli 872 (791) miljoonaa euroa. Liikevaihtoa nosti kasvanut sähkönkulutus, kantaverkkotariffin korotus vuoden alussa ja tasesähkön kohonnut hinta. Kauden tulos oli 170 (128) miljoonaa euroa. Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat 313 (342) miljoonaa euroa. Yhtiön rahoituksellinen asema säilyi vahvana.

Suomen sähkönkulutus on kääntynyt kasvuun ja kasvun arvioidaan voimistuvan lähivuosien aikana. Kasvua vauhdittavat erityisesti datakeskus- ja sähkökattilahankkeet. Toteutuessaan nykyiset liittymissopimukset voisivat seuraavien vuosien aikana kasvattaa Suomen sähkönkulutusta jopa 40 prosenttia vuoden 2025 tasoon verrattuna.

Sähkön kulutuksen kasvu ja sen tarvitsema tuotannon kasvu edellyttävät investointeja sähköverkkoon. Fingrid toteuttaa 5,2 miljardin euron investointisuunnitelmaa, jolla vahvistetaan siirtoyhteyksiä Pohjois- ja Länsi-Suomesta etelän suuntaan. Teimme investointipäätöksen 400 kilovoltin Metsälinja 2 -voimajohtoyhteydestä Vaalasta Jämsään. Noin 350 kilometrin mittainen yhteys vahvistaa sähkönsiirtoa Pohjois- ja Etelä-Suomen välillä, mahdollistaa uuden sähköntuotannon ja kasvavan kulutuksen liittämisen kantaverkkoon sekä parantaa sähköjärjestelmän käyttövarmuutta.

Samanaikaisesti kun puhdas siirtymä on edennyt ja sen mukanaan tuomat investointitarpeet ovat kasvaneet, on myös noussut esiin tekijöitä, jotka voivat viivästyttää investointihankkeiden etenemistä. Sujuvat lupaprosessit ovat edellytys Fingridin investointiohjelman toteuttamiselle, joka puolestaan palvelee kasvaneen asiakaskysynnän ja muuttuneen sähköjärjestelmän synnyttämiä tarpeita.

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi syyskuussa hallituksen esitysluonnoksen sähköverkkoon liittämisen etusijamenettelystä, jonka tavoitteena on kohdentaa niukkaa liityntäkapasiteettia yhteiskunnan kokonaisedun näkökulmasta. Fingrid pitää menettelyä tarpeellisena keinona turvata sähköverkon tehokas käyttö. Toiveena on, että asian monimutkaisuudesta huolimatta lakiehdotus tulisi pian voimaan. Näin voidaan vähentää epävarmuutta ja nopeuttaa investointeja nykyisessä tilanteessa, jossa verkkokapasiteettia ei riitä kaikille halukkaille.

Sähkön kulutuksen odotettu ja nyt näkyvissä oleva kasvu korostaa tarvetta huolehtia sähkön riittävyydestä. Suomessa on edellytykset rakentaa markkinaehtoisesti lisää sähkön tuotantoa tuuli- ja aurinkovoimainvestoinneilla. Kaikki sähköistymisen tuoma uusi kulutus ei pysty tarvittaessa joustamaan, joten erityisesti kylminä tuulettomina jaksoina sähkön riittävyys voi merkittävästi vaarantua. Fingrid on arvioinut, että vuosikymmenen vaihteeseen mennessä tarvitaan noin 1 000 megawattia säävarmaa energiaa tuottavaa kapasiteettia. Tällaista niin kutsuttua säätövoimaa ei näytä syntyvän riittävässä määrin ja aikataulussa markkinaehtoisesti. Suomessa tulisikin ottaa käyttöön nopea ja kustannustehokas kohdennettu tukimekanismi, joka tukee sähkön riittävyyttä sekä pitkä- että lyhytkestoisissa sähköpulatilanteissa. Lakiehdotus etusijamenettelystä sisältää kannustimia säätökykyisen tuotannon rakentamiselle ja voi osaltaan auttaa ratkaisemaan sähkön riittävyyden haasteita. Sähkön riittävyyden turvaamista ei tule kuitenkaan jättää vain etusijamenettelyn vaikutusten varaan.

Liiketoiminnan keskeiset tapahtumat

Fingrid teki investointipäätöksen 400 kilovoltin Metsälinja 2 -voimajohtoyhteydestä Vaalasta Jämsään. Noin 350 kilometrin mittainen yhteys vahvistaa sähkönsiirtoa Pohjois- ja Etelä-Suomen välillä, mahdollistaa uuden sähköntuotannon ja kasvavan kulutuksen liittämisen kantaverkkoon sekä parantaa sähköjärjestelmän käyttövarmuutta. Yhteys on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2030.

Fingrid ilmoitti nostavansa kantaverkkopalvelumaksujaan neljä prosenttia 1.1.2027 alkaen. Korotuksen taustalla on mittava, tulevia asiakastarpeita ennakoiva investointiohjelma sekä laajenevan sähköjärjestelmän kustannusten kasvu.

Korotuksen taustalla on mittava, tulevia asiakastarpeita ennakoiva investointiohjelma sekä laajenevan sähköjärjestelmän kustannusten kasvu. Fingrid ilmoitti katsauskauden aikana jättävänsä perimättä tasevastaavien tuotannon ja kulutuksen volyymimaksut lokakuulta ja marraskuulta 2026. Perimättä jättämisen syynä on voimajärjestelmän reservikustannusten ennustettua alhaisempi taso ja sähkökaupan tuloksen ennustettua korkeampi taso.

Fingrid solmi yli 50 uutta liittymissopimusta viimeisen 12 kuukauden aikana. Sopimuksista noin kolmannes koski datakeskuksia. Tämän lisäksi Fingrid mahdollisti uusia liityntöjä asiakkaiden verkoissa.

Fingrid arvioi syyskuussa julkaisemassaan Sähkön tuotannon ja kulutuksen kehitysnäkymät -raportissa, että Suomen sähkönkulutuksen kasvu on voimistumassa. Näkemys sähkönkulutuksen pitkän aikavälin kasvun suuruudesta on säilynyt pääosin ennallaan, mutta erityisesti datakeskushankkeiden eteneminen on vahvistanut näkymää kasvun toteutumisesta. Sähkönkulutuksen kasvu korostaa tarvetta kotimaisen sähköntuotannon sekä säästä riippumattoman säätövoiman kasvulle.

Tammi–syyskuun aikana Suomen sähköjärjestelmään liitettiin uusiutuvaa tuotantokapasiteettia 753 (1 178) megawattia, josta tuulivoimaa oli 191 (802) megawattia ja aurinkovoimaa 562 (376) megawattia.

Fingrid ilmoitti syyskuussa uusista vaatimuksista tuuli- ja aurinkovoimalaitoksille, jotka sijoittuvat tuuli- ja aurinkovoimaa paljon sisältäville alueille. Vaatimukset koskevat verkkoa vakauttavia säätöominaisuuksia, joiden avulla laitokset voidaan liittää sähköverkkoon heikentämättä verkon käyttövarmuutta.

Fingrid julkaisi arvion talven 2026–2027 sähkön riittävyydestä Suomessa. Arvion mukaan sähkön riittävyys Suomessa näyttää tulevana talvena vakaalta, mikäli merkittäviltä sähkön tuotantolaitosten vikaantumisilta vältytään ja siirtoyhteydet Ruotsista ja Virosta toimivat normaalisti.

Olkiluoto 3:n järjestelmäsuojan kohteet valittiin kaudelle 1.1.2027–31.3.2028. Olkiluoto 3:n järjestelmäsuoja on tekninen järjestely, jolla mahdollistetaan voimalaitoksen sähköntuotanto yli sähköjärjestelmän mahdollistaman 1 300 megawatin maksimiarvon.

Fingrid tiedotti syyskuussa, että se ei hanki taajuuden vakautusreservejä (FCR) vuosimarkkinoilta vuodelle 2027. Kotimainen FCR-hankinta suoritetaan ensi vuonna vain FCR-reservien tuntimarkkinoilta. Keskittämällä FCR-hankinnat tuntimarkkinalle Fingrid pyrkii vastaamaan saamaansa asiakaspalautteeseen, yksinkertaistamaan markkinamallia reservitoimittajille ja parantamaan reservien saatavuutta tuntimarkkinalla.

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ovat päättäneet siirtää yhteistä liittymistään eurooppalaiselle mFRR-energian kauppapaikalle eli MARI-kauppapaikalle. Todennäköisimpänä uutena käyttöönottoajankohtana pidetään syys–lokakuuta 2027.

Oikeudenkäynnit ja viranomaismenettelyt

Fingrid haki 29.1.2024 markkinaoikeudesta muutosta Energiaviraston päätökseen sähkön kantaverkkotoiminnan tuoton määrittämistä koskevista valvontamenetelmistä kuudennelle, 1.1.2024–31.12.2027, ja seitsemännelle, 1.1.2028–31.12.2031, valvontajaksolle. Markkinaoikeus hylkäsi Fingridin valituksen 21.11.2025 antamassaan ratkaisussa. Fingrid jätti 23.12.2025 valituksen markkinaoikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen, sillä nykyiset valvontamenetelmät heikentävät yhtiön mahdollisuuksia kehittää kantaverkkoa, toteuttaa heikentyneen turvallisuustilanteen edellyttämiä varautumistoimenpiteitä sekä turvata sähkömarkkinalain mukainen kohtuullinen tuotto nopeasti muuttuvassa energiajärjestelmässä. Fingridin arvion mukaan Energiaviraston päättämät valvontamenetelmät ovat merkittävä heikennys vuoden 2023 lopussa päättyneisiin valvontamenetelmiin.

Markkinaoikeus antoi 12.9.2025 päätöksensä Fingridin ja Teollisuuden Voima Oyj:n tekemiin valituksiin Energiaviraston 11.1.2024 antamaan päätökseen järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan järjestelmävastuun ulottuvuudesta Olkiluoto 3-ydinvoimalaitoksen liittymisasiassa. Markkinaoikeus ratkaisi asian pääosin Fingridin valituksen mukaisesti. Markkinaoikeus totesi, ettei Fingridin itse ole tarvinnut toteuttaa kaikkia Olkiluoto 3:n järjestelmäsuojan luomisen ja ylläpidon kannalta välttämättömiä toimia ja, Fingridin kannan mukaisesti, että järjestelmäsuojasta voitiin sopia erikseen. Markkinaoikeuden mukaan Fingridillä on ollut oikeus asettaa sähköjärjestelmän suojaamiseen liittyviä ehtoja ja vaatimuksia kantaverkkoon liittymiselle siten, ettei sen ole itse tullut viime kädessä vastata ehtojen ja vaatimusten täyttymisestä omilla toimillaan tai niiden kustannuksista. Markkinaoikeus katsoi lisäksi, ettei Fingrid ollut rikkonut sähkömarkkinalain mukaista kehittämis-, liittämis- tai siirtovelvollisuutta. Markkinaoikeus katsoi kuitenkin, että Fingridin olisi tullut vahvistuttaa järjestelmäsuojan maksujen määräytymisperusteet Energiavirastossa. Fingrid valitti markkinaoikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen 27.10.2025, sillä yhtiön kannan mukaan Olkiluoto 3:n järjestelmäsuojan toteuttamis- ja ylläpitovastuu kustannuksineen eivät kuulu miltään osin Fingridin järjestelmävastuuseen, eikä järjestelmäsuojan ehtoja tai maksujen määräytymisperusteita tarvitse saattaa Energiaviraston hyväksyttäväksi. Korkein hallinto-oikeus kielsi 1.6.2026 antamassaan välipäätöksessä markkinaoikeuden 12.9.2025 antaman päätöksen täytäntöönpanon. Samalla korkein hallinto-oikeus määräsi, että sen sijasta Energiaviraston 11.1.2024 päätöstä on noudatettava korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyn ajan.

Fingrid toimitti Energiaviraston päätöksen mukaisesti ehdotuksensa Olkiluoto 3:n järjestelmäsuojaan liittyvien maksujen määräytymisperusteiksi 30.4.2024. Energiavirasto antoi päätöksensä maksujen määräytymisperusteiksi 30.12.2024. Päätöksen mukaan TVO:lle kohdistuvat kustannukset järjestelmäsuojan kohteille maksettavista korvauksista sekä tietoliikenneyhteyksien rakentamisesta, ylläpidosta ja käytöstä. Fingridille taas päätöksen mukaan kohdistuvat kohteiden hankinnan ja sopimusten teon, järjestelmäsuojan hallinnoinnin ja siihen liittyvien laitosten koestusten kustannukset sekä järjestelmäsuojan mittaus- ja valvontajärjestelmän ylläpidosta Fingridin käytönvalvontajärjestelmään. Fingrid ja TVO ovat sopineet Olkiluoto 3:n järjestelmäsuojan maksujärjestelyistä 1.1.2025 alkaen. Sopimus pohjautuu Energiaviraston 30.12.2024 antamaan päätökseen järjestelmäsuojan kustannuksista. Fingrid ja TVO valittivat päätöksestä markkinaoikeuteen, joka kumosi Energiaviraston päätöksen ja palautti Olkiluoto 3:n järjestelmäsuojan maksuperusteiden käsittelyn Energiavirastolle 7.11.2025 antamassaan päätöksessä. Fingrid valitti markkinaoikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen 10.12.2025. Korkein hallinto-oikeus kielsi 1.6.2026 antamassaan välipäätöksessä markkinaoikeuden 7.11.2025 antaman päätöksen täytäntöönpanon. Samalla korkein hallinto-oikeus määräsi, että sen sijasta Energiaviraston 30.12.2024 antamaa päätöstä on noudatettava korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyn ajan.

Fingrid valitti 2.1.2026 markkinaoikeuteen Energiaviraston tekemästä päätöksestä, jonka mukaan Suomen tarjousalueella ei ole riittävästi pitkän aikavälin suojausmahdollisuuksia. Viraston päätös suojausmahdollisuuksien riittämättömyydestä perustui vain sähkön johdannaispörsseissä viime vuosina käytyyn kauppaan eikä siinä otettu huomioon sähkön johdannaispörssin ulkopuolella käytyä kauppaa. Fingrid on vaatinut viraston tekemän päätöksen kumoamista ja palauttamaan asian virastolle uutta käsittelyä varten. Fingrid vaati lisäksi päätöksen täytäntöönpanokieltoa, kunnes tehtyyn päätökseen liittyvä valitusasia saa lainvoiman. Markkinaoikeus hylkäsi 23.2.2026 Fingridin vaatimuksen Energiaviraston päätöksen täytäntöönpanon väliaikaisesta kieltämisestä.

Muut katsauskauden aikaiset tapahtumat

Yhtiökokoukselta saamansa valtuutuksen mukaisesti hallitus päätti 23.7.2026 toisen osinkoerän maksamisesta puolivuosikatsauksen vahvistamisen jälkeen arvioituaan yhtiön maksukykyä, rahoitusasemaa ja taloudellista kehitystä. Hallituksen saaman valtuutuksen perusteella toinen osinkoerä, 18 088,71 euroa A-sarjan osakkeelta ja 6 617,11 euroa B-sarjan osakkeelta, yhteensä 45 841 984,12 euroa osinkoa maksettiin 28.7.2026.

Loppuvuoden kehitys

Fingrid toistaa 3.3.2026 antamansa tulosohjeistuksen, jonka mukaan Fingrid-konsernin tilikauden 2026 liiketuloksen, ilman johdannaisten käyvän arvon muutoksia, odotetaan kasvavan selvästi vuoden 2025 tasolta.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Fingrid Oyj:n osakkeenomistajat päättivät 5.10.2026 yksimielisesti valita hallituksen jäseneksi Hannu Hautalan. Hannu Hautala, diplomi-insinööri, Suomen kansalainen, on toiminut Luxmet Oy:n toimitusjohtajana syyskuusta 2026. Hannu Hautala on riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Taloudelliset tiedot

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 1.1.-30.9.2026 1.1.-30.9.2025 1.1.-31.12.2025 MEUR MEUR MEUR LIIKEVAIHTO 872,1 791,2 1 118,5 Liiketoiminnan muut tuotot 141,3 121,9 153,3 Materiaalit ja palvelut -573,5 -568,1 -775,0 Henkilöstökulut -40,1 -37,5 -52,5 Poistot -108,2 -100,8 -137,6 Liiketoiminnan muut kulut -44,0 -40,7 -58,1 LIIKETULOS 247,7 166,1 248,7 Rahoitustuotot 8,1 15,7 19,5 Rahoituskulut -43,6 -22,7 -45,3 Rahoitustuotot ja -kulut -35,5 -7,0 -25,9 Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0,8 0,7 0,5 TULOS ENNEN VEROJA 213,0 159,8 223,3 Tuloverot -42,6 -31,8 -44,3 KAUDEN TULOS 170,4 128,0 179,0 MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT Erät, jotka saatetaan tulevaisuudessa siirtää tulosvaikutteisiksi Siirto tilikauden tulokseen -0,0 -0,0 -0,0 KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 170,4 128,0 178,9 Tuloksen jakautuminen: Yhtiön osakkeenomistajille 170,4 128,0 179,0 Laajan tuloksen jakautuminen: Yhtiön osakkeenomistajille 170,4 128,0 178,9

KONSERNITASE VARAT 30.9.2026 30.9.2025 31.12.2025 MEUR MEUR MEUR PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet: Liikearvo 87,9 87,9 87,9 Maankäyttöoikeudet 105,7 104,5 105,5 Muut aineettomat hyödykkeet 43,5 48,9 51,2 237,1 241,4 244,6 Aineelliset hyödykkeet: Maa- ja vesialueet 26,8 26,5 26,9 Rakennukset ja rakennelmat 457,4 404,5 466,3 Koneet ja kalusto 805,0 698,3 815,5 Voimajohdot 690,8 695,0 731,5 Muut aineelliset hyödykkeet 0,1 0,1 0,1 Käyttöoikeusomaisuuserät 52,7 56,0 55,0 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 699,8 753,1 456,5 2 732,6 2 633,6 2 551,8 Sijoitukset osakkuusyrityksissä 15,0 14,4 14,2 Muut pitkäaikaiset sijoitukset - 73,9 - Muut pitkäaikaiset saamiset 0,5 0,2 0,3 Johdannaisinstrumentit 51,2 13,8 5,9 Laskennalliset verosaamiset 109,1 66,6 99,2 PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 3 145,5 3 043,8 2 916,1 LYHYTAIKAISET VARAT Vaihto-omaisuus 26,4 21,7 22,5 Johdannaisinstrumentit 37,6 6,3 2,7 Myyntisaamiset ja muut saamiset 76,5 103,9 142,9 Muut rahoitusvarat 71,5 139,0 70,4 Rahavarat 372,7 238,9 539,1 LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 584,7 509,8 777,7 VARAT YHTEENSÄ 3 730,2 3 553,6 3 693,8

KONSERNITASE OMA PÄÄOMA JA VELAT 30.9.2026 30.9.2025 31.12.2025 MEUR MEUR MEUR EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA Osakepääoma 55,9 55,9 55,9 Ylikurssirahasto 55,9 55,9 55,9 Muuntoerot -0,1 -0,0 -0,0 Kertyneet voittovarat 564,3 480,8 531,8 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 676,1 592,7 643,6 PITKÄAIKAISET VELAT Laskennalliset verovelat 148,6 132,8 130,3 Lainat 1 443,0 1 468,7 1 461,1 Varaukset 3,0 2,9 3,0 Johdannaisinstrumentit 38,6 10,3 16,9 Vuokrasopimusvelat 50,8 54,2 53,3 Siirtovelat 881,2 700,4 623,1 2 565,2 2 369,2 2 287,7 LYHYTAIKAISET VELAT Lainat 69,4 43,0 299,4 Johdannaisinstrumentit 9,1 1,2 7,1 Vuokrasopimusvelat 4,0 3,5 3,5 Ostovelat ja muut velat 406,3 544,1 452,5 488,9 591,8 762,5 VELAT YHTEENSÄ 3 054,1 2 961,0 3 050,2 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 3 730,2 3 553,6 3 693,8

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, MEUR Emoyrityksen omistajille kuuluva Osake- Ylikurssi- Muunto- Kertyneet Oma oma pääoma pääoma rahasto erot voittovarat pääoma yhteensä 1.1.2025 55,9 55,9 -0,0 488,1 599,9 Tilikauden laaja tulos Tilikauden voitto tai tappio 128,0 128,0 Muut laajan tuloksen erät Muuntoerot -0,0 -0,0 Muut laajan tuloksen erät yhteensä verovaikutuksella oikaistuna -0,0 -0,0 Laaja tulos -0,0 128,0 128,0 Liiketoimet omistajien kanssa Osinko vuodelta 2024 -135,3 -135,3 30.9.2025 55,9 55,9 -0,0 480,8 592,7 Tilikauden laaja tulos Tilikauden voitto tai tappio 50,9 50,9 Muut laajan tuloksen erät Muuntoerot -0,0 -0,0 Muut laajan tuloksen erät yhteensä verovaikutuksella oikaistuna -0,0 -0,0 Laaja tulos -0,0 50,9 50,9 Liiketoimet omistajien kanssa 31.12.2025 55,9 55,9 -0,0 531,8 643,6 1.1.2026 55,9 55,9 -0,0 531,8 643,6 Tilikauden laaja tulos Tilikauden voitto tai tappio 170,4 170,4 Muut laajan tuloksen erät Muuntoerot -0,0 -0,0 Muut laajan tuloksen erät yhteensä verovaikutuksella oikaistuna -0,0 -0,0 Laaja tulos -0,0 170,4 170,4 Liiketoimet omistajien kanssa Osinko vuodelta 2025 -137,9 -137,9 30.9.2026 55,9 55,9 -0,1 564,3 676,1

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 1.1.-30.9.2026 1.1.-30.9.2025 1.1.-31.12.2025 MEUR MEUR MEUR Liiketoiminnan rahavirrat: Tulos ennen veroja 213,0 159,8 223,3 Oikaisut: Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa: Poistot 108,2 100,8 137,6 Käyttöomaisuuden myyntivoitot/-tappiot (-/+) 1,5 -0,6 -0,4 Muut oikaisut 0,0 - - Osuus osakkuusyritysten tuloksista -0,8 -0,7 -0,5 Voitot/tappiot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien varojen ja velkojen arvostamisesta -69,8 -16,1 -2,1 Liittymismaksut 33,7 9,7 33,8 Pullonkaulatulojen tuloutus -77,6 -142,7 -223,2 Rahoitustuotot ja -kulut 35,5 7,0 25,9 Käyttöpääoman muutokset: Myynti- ja muiden saamisten muutos 66,6 23,0 1,3 Vaihto-omaisuuden muutos -3,9 -1,2 -2,0 Osto- ja muiden velkojen muutos -19,9 3,8 -5,6 Pullonkaulatulot 267,6 246,6 349,3 Varausten muutos - - -0,2 Maksetut korot -31,6 -35,7 -64,3 Saadut korot 18,4 21,0 42,1 Maksetut verot -32,7 -22,1 -63,9 Liiketoiminnan nettorahavirta 508,3 352,6 451,1 Investointien rahavirrat: Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin -263,2 -278,8 -464,2 Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -6,5 -6,1 -9,9 Investoinnit muihin sijoituksiin - -42,1 -60,5 Luovutustulot muista sijoituksista - 58,4 213,1 Aineellisten hyödykkeiden myynti 0,1 1,2 1,8 Aineettomien hyödykkeiden myynti 0,0 0,1 0,3 Aktivoidut maksetut korot -11,9 -17,2 -11,9 Investointien nettorahavirta -281,6 -284,6 -331,4 Rahoituksen rahavirrat: Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -23,6 -109,6 -129,1 Lyhytaikaisten lainojen nostot 39,7 - 268,8 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -268,8 -193,0 -193,0 Maksetut osingot -137,9 -135,3 -135,3 Pääoman osuus maksetuista vuokrista -2,6 -2,4 -3,4 Rahoituksen nettorahavirta -393,2 -440,4 -191,9 Rahavirtalaskelman rahavarojen muutos -166,4 -372,4 -72,2 Rahavirtalaskelman rahavarat kauden alussa 539,1 611,3 611,3 Rahavirtalaskelman rahavarat kauden lopussa 372,7 238,9 539,1

Liitetiedot

1. Toimintasegmentit

Segmentti-informaatio on FAS:n mukaista, sarakkeeseen ”eliminoinnit ja konserniviennit” sisältyy eriä, jotka täsmäyttävät segmenttiraportoinnin IFRS konsernitilinpäätökseen. Segmenttien tulosta arvioidaan liiketuloksen perusteella. Segmenttien liiketulokset yhdessä muodostavat verkkoliiketoiminnan liiketuloksen, joka on pohjana sääntelyn mukaisen toteutuneen oikaistun tuloksen laskennassa. Kulut kohdistetaan segmenteille aiheuttamisperiaatteen mukaan, joka luo perustan palveluiden hinnoittelulle. Rahoitustuottoja ja -kuluja ei kohdisteta segmenteille.

Vaihtelut segmenttikohtaisissa tuloksissa ja liikevaihdoissa ovat tyypillisiä. Segmentit muodostavat pohjan Fingridin kohtuullisen tuoton sääntelyn mukaisen oikaistun tuloksen laskennalle ja näin toisen segmentin tuloskehitys voi vaikuttaa ajallisesti myös toiseen segmenttiin, jotta toiminnalle asetettua sallittua tuottoa ei ylitetä. Segmenttien palveluhinnoittelua tarkistetaan kustannusvastaavasti yli ajan.

Kantaverkko-segmentti

Kantaverkko-segmenttiin kuuluvat kantaverkon kehittäminen ja ylläpito, uuden tuotannon ja kulutuksen liittäminen verkkoon, sähkön siirto, kantaverkon käyttö sekä yhtenäisten sähkömarkkinoiden ja sähköjärjestelmän ylläpitoon liittyvien reservien kehittäminen.

KANTAVERKKO-SEGMENTTI, MEUR 1-9/2026 1-9/2025 1-12/2025 Liikevaihto 489,3 435,0 654,3 Liiketulos 170,1 126,9 236,5

Tasepalvelut-segmentti

Tasepalvelut-segmentti sisältää valtakunnalliseen tasehallintavastuuseen ja taseselvitykseen liittyviä toimintoja. Lisäksi tasehallintaan liittyvien reservimarkkinoiden kehittäminen sisältyy tasepalvelut-segmenttiin.

TASEPALVELUT-SEGMENTTI, MEUR 1-9/2026 1-9/2025 1-12/2025 Liikevaihto 420,3 371,6 505,6 Liiketulos 37,0 27,2 36,8

Tulos liiketoimintasegmenteittäin

Segmentti-informaatio on FAS:n mukaista, sarakkeeseen ”eliminoinnit ja konserniviennit” sisältyy eriä, jotka täsmäyttävät segmenttiraportoinnin IFRS-konsernitilinpäätökseen.

1-9/2026 MEUR Liiketoimintasegmentti Kantaverkko Tasepalvelut Muut toiminnot Eliminoinnit ja konserniviennit Konserni yhteensä Liikevaihto 489,3 420,3 17,6 -55,1 872,1 Poistot -100,9 -0,9 -4,7 -1,6 -108,2 Liiketulos 170,1 37,0 3,1 37,5 247,7 Rahoitustuotot ja -kulut -35,5 Tulos ennen veroja 213,0 1-9/2025 MEUR Liiketoimintasegmentti Kantaverkko Tasepalvelut Muut toiminnot Eliminoinnit ja konserniviennit Konserni yhteensä Liikevaihto 435,0 371,6 18,1 -33,4 791,2 Poistot -94,2 -0,9 -4,6 -1,1 -100,8 Liiketulos 126,9 27,2 3,9 8,1 166,1 Rahoitustuotot ja -kulut -7,0 Tulos ennen veroja 159,8 1-12/2025 MEUR Liiketoimintasegmentti Kantaverkko Tasepalvelut Muut toiminnot Eliminoinnit ja konserniviennit Konserni yhteensä Liikevaihto 654,3 505,6 24,0 -65,3 1 118,5 Poistot -128,9 -1,2 -6,1 -1,4 -137,6 Liiketulos 236,5 36,8 4,7 -29,3 248,7 Rahoitustuotot ja -kulut -25,9 Tulos ennen veroja 223,3

Muihin toimintoihin sisältyy muut lakisääteisesti Fingridille määrätyt julkisen palveluvelvoitteiden edellyttämät tehtävät, jotka eivät kuulu varsinaiseen kantaverkkotoimintaan tai järjestelmävastuuseen. Näitä tehtäviä ovat sähkömarkkinoiden keskitetyt tiedonvaihtopalvelut sekä tehoreservipalvelu ja sähkön alkuperätakuun palvelut, joita hoitavat konserniyhtiöt Fingrid Datahub Oy ja Finextra Oy. Muihin toimintoihin sisältyy lisäksi emoyhtiön hallinnolliset- ja ICT-palvelut tytäryhtiöille. Konserniraportoinnissa eliminoidaan emoyhtiön ja tytäryhtiöiden väliset tuotto- ja kuluerät. IFRS eriin sisältyy muun muassa sähköjohdannaisten markkina-arvon muutokset, liittymismaksujen IFRS 15:n mukainen jaksottaminen ja vuokrasopimusten jaksottaminen IFRS 16:n mukaan.

2. Tuotot ja kulut

Liikevaihto ja muut tuotot, MEUR 1-9/26 1-9/25 muutos % 1-12/25 Kantaverkkotuotot 372,2 326,5 14,0 455,0 Tasesähkön myynti 413,3 364,0 13,6 495,8 Läpisiirtotuotot 10,7 9,4 13,3 14,0 Pullonkaulatulot 10,8 40,0 -73,0 81,9 Datahub -tuotot 17,2 17,1 0,7 22,8 Muu liikevaihto 47,9 34,2 40,0 49,0 Johdannaisten arvonmuutos 70,1 15,9 - 1,5 Liiketoiminnan muut tuotot 71,2* 106,0 -32,8 151,9 Liikevaihto ja muut tuotot yhteensä 1 013,4 913,1 11,0 1 271,8 *Sisältää pullonkaulatulojen 66,8 M€:n kohdistuksen kulujen kattamiseksi

Kulut, MEUR 1-9/26 1-9/25 muutos % 1-12/25 Tasesähkön osto 322,0 185,4 73,6 282,1 Häviösähkökulut 74,1 59,4 24,7 83,7 Poistot 108,2 100,8 7,3 137,6 Reservikulut 45,0 165,5 -72,8 189,2 Henkilöstökulut 40,1 37,5 6,9 52,5 Kunnonhallintakulut 16,7 38,5 -56,5 47,3 Läpisiirtokulut 10,5 10,5 0,7 12,5 Siirto-oikeustuotekulut 45,2 60,7 -25,6 91,4 Muut kulut 103,6 88,9 16,6 127,6 Johdannaisten arvonmuutos 0,3 -0,1 -294,8 -0,6 Kulut yhteensä 765,7 747,1 2,5 1 023,1 Liiketulos ilman johdannaisten arvonmuutoksia 177,9 150,0 18,6 246,6 Liiketulos 247,7 166,1 49,2 248,7

3. Aineellisen ja aineettoman käyttöomaisuuden muutokset

Aineelliset hyödykkeet, MEUR 1-9/2026 1-9/2025 1-12/2025 Hankintameno kauden alussa 1.1. 4 410,9 4 151,5 4 151,5 Lisäykset 1.1.–30.9. 281,3 334,9 287,9 Vähennykset 1.1.–30.9. -30,3 -2,9 -28,4 Hankintameno kauden lopussa 30.9. 4 661,9 4 483,4 4 410,9 Kertyneet poistot kauden alussa 1.1. -1 914,1 -1 819,6 -1 819,6 Vähennysten poistot 1.1.–30.9. 28,7 2,4 27,0 Poistot 1.1.–30.9. -96,6 -88,7 -121,5 Kertyneet poistot kauden lopussa 30.9. -1 982,0 -1 905,9 -1 914,1 Käyttöoikeusomaisuuserät Kirjanpitoarvo 1.1. 55,0 50,2 50,2 Lisäykset 1.1.–30.9. 0,6 8,8 8,8 Poistot 1.1.–30.9. -3,0 -2,9 -3,9 Käyttöoikeusomaisuuserät, kirjanpitoarvo 30.9. 52,7 56,0 55,0 Kirjanpitoarvo kauden lopussa 30.9. 2 732,6 2 633,6 2 551,8 Aineettomat hyödykkeet, MEUR Hankintameno kauden alussa 1.1. 328,3 326,2 326,2 Lisäykset 1.1.–30.9. 1,3 1,4 7,8 Vähennykset 1.1.–30.9. -0,4 -0,4 -5,7 Hankintameno kauden lopussa 30.9. 329,2 327,2 328,3 Kertyneet poistot kauden alussa 1.1. -83,6 -76,7 -76,7 Vähennysten poistot 1.1.–30.9. 0,0 0,0 5,1 Poistot 1.1.–30.9. -8,6 -9,2 -12,1 Kertyneet poistot kauden lopussa 30.9. -92,2 -85,8 -83,6 Kirjanpitoarvo kauden lopussa 30.9. 237,1 241,4 244,6

4. Bruttoinvestoinnit

BRUTTOINVESTOINNIT, MEUR 1-9/2026 1-9/2025 1-12/2025 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden lisäykset ja ennakkomaksujen siirrot aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin* 282,6 336,3 295,7 Investointeihin kirjatut pullonkaulatulot 28,5 5,8 170,4 Investointeihin kirjatut tuet 2,3 - 19,1 Bruttoinvestoinnit 313,4 342,0 485,1 Investointisitoumukset 672,2 604,3 604,1 *Ilman käyttöoikeusomaisuuseriä

Lisätietoja:



Asta Sihvonen-Punkka, toimitusjohtaja, Fingrid Oyj, puh. +358 30 395 5235

Jussi Pohjanpalo, talous- ja rahoitusjohtaja, Fingrid Oyj, puh. +358 30 395 5176