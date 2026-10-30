Stairon ja Stera Technologies sopivat liiketoimintakaupasta – Stera vahvistaa kasvuaan, Stairon keskittää toimintonsa Pansion modulaariseen tehtaaseen

Stairon ja Stera Technologies ovat sopineet liiketoimintakaupasta, jossa Staironin Turun Itäharjun yksikön koneistus- ja lämpökäsittelyliiketoiminta siirtyy Steralle. Kauppa tukee molempien yhtiöiden strategisia tavoitteita: Stairon keskittää tuotantoaan Pansion tehtaalle ja suuntaa resurssejaan kasvavien nykyasiakkuuksiensa palvelemiseen, kun taas Stera vahvistaa koneistuskapasiteettiaan ja laajentaa palvelutarjontaansa vastatakseen asiakkaidensa kasvavaan kysyntään.

Teollisuuden investoinnit, energiaratkaisujen kehitys ja puolustusteollisuuden tarpeet luovat mahdollisuuksia kotimaiselle teolliselle valmistukselle. Molemmat yhtiöt haluavat vastata tähän kehitykseen vahvistamalla omia strategisia painopisteitään ja varmistamalla, että asiakkaat saavat tarvitsemansa palvelut luotettavasti myös tulevaisuudessa.

Stera vahvistaa kasvuaan ja laajentaa koneistuspalvelujaan

Viime vuosina poikkeuksellisen vahvasti kasvaneelle Steralle liiketoimintakauppa tarjoaa mahdollisuuden vahvistaa raskaan koneistuksen kapasiteettiaan ja laajentaa teollisille asiakkailleen tarjoamiaan palveluja. Itäharjun tuotantolaitteisto vastaa Steran tunnistamaan kapasiteettitarpeeseen ja tukee yhtiön kasvustrategiaa.

Steran liikevaihto on kasvanut kuluvan vuoden aikana lähes 20 % ja henkilöstömäärä noin 150 uudella työntekijällä. Liiketoimintakauppa tukee kasvun jatkumista ja auttaa vastaamaan teollisten asiakkaiden entisestään kasvaviin tarpeisiin.

”Olemme jo pidempään etsineet mahdollisuuksia vahvistaa raskaan koneistuksen tarjontaamme. Staironin kanssa toteutettava liiketoimintakauppa tarjoaa tähän hyvän ratkaisun: Saamme käyttöömme tuotantokapasiteettia ja osaamista, joka täydentää palvelutarjontaamme ja auttaa meitä vastaamaan asiakkaidemme kasvavaan kysyntään. Samalla voimme rakentaa pitkäjänteistä yhteistyötä Staironin kanssa”, kertoo Steran toimitusjohtaja Jussi Ohlsson.

Kauppa vahvistaa Steran edellytyksiä tarjota asiakkailleen entistä laajempia palvelukokonaisuuksia, joustavuutta ja sujuvia toimitusprosesseja. Yhtiö pystyy hyödyntämään olemassa olevaa konekantaa ja osaamista osana kasvavaa liiketoimintaansa.

Stairon keskittää toimintojaan ja panostaa kasvaviin asiakkuuksiin

Staironin strategiana on keskittää toimintojaan Pansion modulaariselle tehtaalle ja kehittää yhden tehtaan toimintamallia. Keskittämisellä yhtiö tavoittelee sujuvampaa tuotantoa, parempaa kilpailukykyä ja entistä vahvempaa kykyä palvella nykyisiä asiakkaitaan.

Staironin kysyntänäkymät ovat vahvat erityisesti energia-alan ja puolustusteollisuuden tarpeisiin liittyvässä valmistuksessa. Myös kaivos- ja metsäteollisuuden kehityshankkeet luovat mahdollisuuksia. Esimerkiksi datakeskusten energiantuotantoon liittyvät ratkaisut ja suuret teollisuusmoottorit tarvitsevat vaativia komponentteja, joiden valmistuksessa Staironin osaamisella on merkitystä.

”Olemme kehittäneet toimintaamme määrätietoisesti kohti yhden tehtaan mallia. Pansiossa pystymme hyödyntämään tuotantoresurssejamme tehokkaasti ja palvelemaan nykyasiakkaitamme entistä paremmin heidän tarpeidensa kasvaessa. Haluamme suunnata osaamisemme ja kapasiteettimme niihin palveluihin ja asiakkuuksiin, joissa pystymme tuottamaan asiakkaillemme eniten lisäarvoa”, kertoo Staironin toimitusjohtaja Timo Kylä-Nikkilä.

Itäharjun koneistus- ja lämpökäsittelyliiketoiminnan siirtyminen Steralle on luonteva jatko tälle kehitykselle. Samalla tuotantokapasiteetti ja osaaminen saavat uuden toimintaympäristön, jossa niille on kasvavaa tarvetta.

Yhteistyö turvaa jatkuvuuden ja luo pohjaa tulevalle kasvulle

Liiketoimintakaupan tavoitteena on hyödyntää tuotantokapasiteettia mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti, säilyttää osaaminen ja varmistaa palveluiden jatkuvuus. Kaupan yhteydessä ajanmukaisen konekannan lisäksi neljä työntekijää siirtyy Steran palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Stairon ja Stera ovat lisäksi sopineet monivuotisesta yhteistyöstä.

Järjestelyssä molemmat yhtiöt keskittyvät omiin vahvuuksiinsa: Stairon kehittää toimintaansa Pansiossa ja vastaa kasvavien asiakkuuksiensa tarpeisiin, kun taas Stera laajentaa tarjontaansa vahvistamalla koneistuspalvelujaan. Näin liiketoimintakauppa luo edellytyksiä molempien yhtiöiden kilpailukyvylle ja pitkäjänteiselle kehitykselle.

Kauppa on esimerkki siitä, kuinka strategisilla ratkaisuilla voidaan löytää tuotantokapasiteetille uusi, kasvua tukeva käyttötarkoitus ja rakentaa samalla vahvempaa yhteistyötä kotimaisen teollisuuden hyväksi.