STT:n muutosneuvottelut päätökseen – uutis- ja kuvatoimistoliiketoiminta päättyy keväällä, toiminta jatkuu nykyisellään maaliskuun loppuun asti

Uudelleenjärjestelyn seurauksena STT lopettaa uutis- ja kuvatoimistoliiketoimintansa maaliskuussa. Neuvottelujen piirissä oli 95 vakituisessa työsuhteessa olevaa työntekijää. Tämänhetkisen arvion mukaan päätös johtaa 89 henkilön työtehtävän päättymiseen. Heistä 68 on journalisteja. Arviolta kuudelle henkilölle muissa kuin journalistisissa työtehtävissä tarjotaan mahdollisuutta jatkaa yhtiön palveluksessa. Lisäksi 30 henkilön määräaikainen työsuhde tai puitesopimus päättyy.

Yritysten lehdistötiedotteita jakeleva STT Viestintäpalvelut, joka työllistää seitsemän henkilöä, oli rajattu muutosneuvotteluiden ulkopuolelle ja jatkaa toimintaansa ennallaan. Muutoksella ei ole vaikutusta sen henkilökuntaan tai asiakkuuksiin.

”Meille on kunnia-asia, että STT hoitaa tässäkin vaikeassa tilanteessa kaikki vastuut ja velvollisuudet asiakkaita kohtaan esimerkillisesti loppuun asti, ja huolehtii mahdollisimman hyvin henkilöstöstään. Tämän viikon sunnuntaina on tasan 139 vuotta siitä, kun STT aloitti toimintansa alkuperäisessä muodossaan. Uutis- ja kuvatoiminnan alasajo on mielestäni suuri tragedia koko suomalaiselle yhteiskunnalle”, sanoo STT:n toimitusjohtaja Kimmo Laaksonen.

STT:n uutis- ja kuvapalvelun asiakkaita palvellaan nykyisellä tavalla maaliskuun 2027 loppuun saakka. Samalla tutkitaan mahdollisuuksia arkistojen sekä kehitteillä olevan teknologian kaupalliseen hyödyntämiseen myös jatkossa.

Uudelleenjärjestelytarpeen taustalla ovat uutis- ja kuvatoimistoliiketoiminnan pitkään jatkunut tappiollisuus sekä se, ettei toiminnan kehittämiseen ole löytynyt riittävän laajaa ja sitoutunutta omistajapohjaa. Aiemmat sopeutustoimet eivät ole riittäneet turvaamaan toiminnan taloudellisia edellytyksiä.

”Tämä on raskas päivä koko STT:lle, ja olen erittäin pahoillani henkilöstön puolesta. STT:n taloudelliset haasteet ovat jatkuneet pitkään, ja nyt päädyttiin ratkaisuun, jota kukaan ei olisi halunnut”, sanoo STT:n hallituksen puheenjohtaja Petteri Putkiranta.