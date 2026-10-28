Vihreät vaatii Helsingin datakeskusperiaatteisiin tiukkoja linjoja ja luonnon suojaamista
29.10.2026 13:47:33 EET | Helsingin Vihreät ry | Tiedote
Helsingin kaupunginhallitus linjaa maanantaina 2.11. datakeskusten sijoittamisen periaatteista.
Vihreiden kaupunginhallituksen jäsenten Suvi Pulkkisen ja Tuuli Kousan mukaan lähiluontoa tai ilmastotavoitteita ei tule vaarantaa, kun Helsinki houkuttelee uusia investointeja. Heikinlaakson metsään, tulevan luonnonsuojelualueen viereen, on haettu kehittämisvarausta datakeskukselle. Sitä Vihreät ei hyväksy.
"Datakeskukset eivät kuulu Helsingin luontoalueille. Investoinnit ovat tervetulleita, mutta eivät hinnalla millä hyvänsä", sanoo Suvi Pulkkinen.
Datakeskukset ovat keskeinen osa digitaalista infrastruktuuria, jota tarvitaan muun muassa tekoälyn, terveydenhuollon ja tutkimuksen kehittämiseen. Ne voivat tuoda Helsinkiin merkittäviä investointeja ja työpaikkoja mutta kuluttavat myös runsaasti sähköä ja tilaa sekä voivat heikentää luonnon monimuotoisuutta ja lähialueiden viihtyisyyttä. VTT:n tuoreen selvityksen mukaan datakeskusten osuus Suomen sähkönkulutuksesta voi nousta nykyisestä 2–3 prosentista jopa 12–19 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.
Datakeskusten hukkalämpö on otettava talteen ja hyödynnettävä helsinkiläisten kotien lämmittämiseen kaukolämpönä. Tämä vähentää datakeskusten sekä Helsingin lämmöntuotannon ilmastovaikutuksia. Biomassan polttaminen on edelleen merkittävä osa Helsingin kaukolämmön tuotantoa, mistä Helsingin on päästävä eroon.
"Helsingin on suhtauduttava datakeskuksiin kriittisesti. Niiden sijoittamiselle kaupunkiin, jossa kilpaillaan jatkuvasti tilasta, on oltava erityisen vahvat perusteet. Hukkalämpö tulee hyödyntää kaukolämpöverkossa täysimääräisesti, ja datakeskusten pitää sitoutua kattamaan sähkönkulutuksensa fossiilittomalla energialla, myös varavoiman osalta", toteaa Tuuli Kousa.
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Yhteyshenkilöt
Suvi PulkkinenVihreän valtuustoryhmän varapuheenjohtaja, kaupunginhallituksen jäsenPuh:050 404 1810suvipulk@gmail.com
Tuuli KousaKaupunginhallituksen jäsenPuh:050 543 7374tuuli.kousa@gmail.com
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