Helsingin Vihreät ry

Vihreät vaatii Helsingin datakeskusperiaatteisiin tiukkoja linjoja ja luonnon suojaamista

29.10.2026 13:47:33 EET | Helsingin Vihreät ry | Tiedote

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Helsingin kaupunginhallitus linjaa maanantaina 2.11. datakeskusten sijoittamisen periaatteista.

Kaupunginhallituksen jäsenet Tuuli Kousa ja Suvi Pulkkinen
Kaupunginhallituksen jäsenet Tuuli Kousa ja Suvi Pulkkinen Salla Merikukka

Vihreiden kaupunginhallituksen jäsenten Suvi Pulkkisen ja Tuuli Kousan mukaan lähiluontoa tai ilmastotavoitteita ei tule vaarantaa, kun Helsinki houkuttelee uusia investointeja. Heikinlaakson metsään, tulevan luonnonsuojelualueen viereen, on haettu kehittämisvarausta datakeskukselle. Sitä Vihreät ei hyväksy.

"Datakeskukset eivät kuulu Helsingin luontoalueille. Investoinnit ovat tervetulleita, mutta eivät hinnalla millä hyvänsä", sanoo Suvi Pulkkinen.

Datakeskukset ovat keskeinen osa digitaalista infrastruktuuria, jota tarvitaan muun muassa tekoälyn, terveydenhuollon ja tutkimuksen kehittämiseen. Ne voivat tuoda Helsinkiin merkittäviä investointeja ja työpaikkoja mutta kuluttavat myös runsaasti sähköä ja tilaa sekä voivat heikentää luonnon monimuotoisuutta ja lähialueiden viihtyisyyttä. VTT:n tuoreen selvityksen mukaan datakeskusten osuus Suomen sähkönkulutuksesta voi nousta nykyisestä 2–3 prosentista jopa 12–19 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.

Datakeskusten hukkalämpö on otettava talteen ja hyödynnettävä helsinkiläisten kotien lämmittämiseen kaukolämpönä. Tämä vähentää datakeskusten sekä Helsingin lämmöntuotannon ilmastovaikutuksia. Biomassan polttaminen on edelleen merkittävä osa Helsingin kaukolämmön tuotantoa, mistä Helsingin on päästävä eroon.

"Helsingin on suhtauduttava datakeskuksiin kriittisesti. Niiden sijoittamiselle kaupunkiin, jossa kilpaillaan jatkuvasti tilasta, on oltava erityisen vahvat perusteet. Hukkalämpö tulee hyödyntää kaukolämpöverkossa täysimääräisesti, ja datakeskusten pitää sitoutua kattamaan sähkönkulutuksensa fossiilittomalla energialla, myös varavoiman osalta", toteaa Tuuli Kousa.

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