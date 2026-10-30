Nuorille suunnattu luovan alan yrittäjyyden luentosarja käynnistyy Vaasassa
30.10.2026 08:00:00 EET | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Miltä yrittäjyys luovilla aloilla näyttää käytännössä? Miten omasta harrastuksesta, osaamisesta tai kiinnostuksen kohteesta voi rakentaa ammatin tai yrityksen?
Näihin kysymyksiin saadaan vastauksia 10.11.2026 järjestettävässä maksuttomassa luennossa Miten perustaa oma yritys?
Tapahtuma on ensimmäinen osa neliosaisesta kaksikielisestä luovan alan yrittäjyyttä käsittelevästä luentosarjasta.
Luentosarja on suunnattu erityisesti nuorille, joita kiinnostavat luovan alan yrittäjyys sekä tulevaisuuden työmahdollisuudet. Aikaisempaa tietoa yrittäjyydestä ei tarvita.
Miten perustaa oma yritys? Luento ja paneelikeskustelu
- Ti 10.11.2026 klo 18.00–19.30
- Paikka: Kansalaisopisto Alman juhlasali, Kirkkopuistikko 15, Vaasa
- Luennoitsija ja moderaattori: Johanna Stenback, tuottaja, Moomin Characters Oy Ltd
- Paneelikeskustelijat:
- Jennifer Lipkin, taiteilija ja sisustusarkkitehti
- Sandra Holmäng, somevaikuttaja, VogaStyling
- Jussi Loukiainen, toimitusjohtaja ja Platonic Partnership -pelistudion perustaja
- Lisätiedot ja ilmoittautuminen: https://uusi.opistopalvelut.fi/vaasa/fi/course/160777/
Yrittäjyys luovalla alalla -luentosarja
- Miten perustaa oma yritys? (10.11.2026)
- Miten rakentaa oma brändi? (joulukuu 2026)
- Rahoitus, apurahat ja yritystuet (tammikuu 2027)
- Markkinointi ja myynti – miten onnistun? (helmikuu 2027)
Luentosarjan mahdollistaa Skapa i Vasaregionen -hanke, jota rahoittaa Svenska Kulturfonden.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Hankekoordinaattori Nina Hautio, puh. 040 5231594, nina.hautio@edu.vaasa.fi
Linkit
Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.
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