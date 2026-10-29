Anna palautetta ydinturvallisuuden eurooppalaisen vertaisarvioinnin ehdotetuista aiheista
30.10.2026 08:00:00 EET | Säteilyturvakeskus (STUK) | Tiedote
Euroopan komissiolle neuvoa antava ydinturvallisuusviranomaisten ryhmä, ENSREG, valmistelee kolmatta aihekohtaista ydinturvallisuuden vertaisarviointia (Topical Peer Review, TPR). Asiasta kiinnostuneilla on nyt mahdollisuus vaikuttaa sen aihevalintaan.
ENSREGin aihekohtaisia vertaisarviointeja tehdään kuuden vuoden välein ja niiden tavoitteena on vahvistaa EU:n jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä, lisätä avoimuutta ja edistää ydinturvallisuuden jatkuvaa parantamista.
Aihekohtaisissa vertaisarvioinneissa EU:n jäsenvaltiot tarkastelevat yhdessä ydinturvallisuuden kannalta tärkeää ja ajankohtaista aihealuetta, vaihtavat kokemuksiaan ja tunnistavat hyviä käytäntöjä ydinturvallisuuden ja sen valvonnan parantamiseksi. ENSREGin ensimmäinen vertaisarviointi käsitteli ydinvoimalaitosten ja tutkimusreaktoreiden ikääntymisen hallintaa, ja toinen keskittyi ydinlaitosten paloturvallisuuteen.
Kolmannen aihekohtaisen vertaisarvioinnin aiheen ENSREG päättää ensi joulukuussa. Arvioinnin kohteeksi on ehdotettu kolmea vaihtoehtoa:
- Ilmastonmuutos ja luonnonuhat
- Käyttökokemukset (Operating Experience, OPEX)
- Sähköverkon häiriöt
Aiheet on valinnut Länsi-Euroopan ydinturvallisuusviranomaisten yhteistyöjärjestö WENRA.
Säteilyturvakeskus on sekä ENSREGin että WENRAn jäsen. Säteilyturvakeskuksen pääjohtaja Petteri Tiippana on tällä hetkellä WENRAn puheenjohtaja.
ENSREG pyytää nyt palautetta ehdotetuista aiheista. Palautetta voivat antaa kaikki asiasta kiinnostuneet.
Tästä linkistä aukeavassa tiivistelmässä esitellään ehdotetut aiheet ja niiden keskeinen sisältö: Information for the online stakeholder consultation on candidate topics for Topical Peer Review III
Palautetta voi antaa tätä varten laaditun EU Survey -kyselyn kautta: EUSurvey - Survey.
Kysely on avoinna 11. marraskuuta 2026 saakka.
Lisätietoja aiemmista aihekohtaisista vertaisarvioinneista ja niiden tuloksista on ENSREGin verkkosivuilla: Topical Peer Reviews - European Nuclear Safety Regulators Group
WENRAn verkkosivu: home | WENRA
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Lyhyesti STUKista
Säteilyturvakeskus (STUK) on säteily- ja ydinturvallisuutta valvova viranomainen. Tehtävämme on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta.
Strålsäkerhetscentralen (STUK) är en myndighet som övervakar strål- och kärnsäkerheten. Vårt uppdrag är att skydda människorna, samhället, miljön och de framtida generationerna för strålningens skadliga konsekvenser.
Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK) supervises radiation and nuclear safety in Finland. Our mission is to protect people, society, the environment and future generations from the detrimental effects of radiation.
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