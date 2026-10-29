Seurakuntavaalien äänestys alkaa tiistaina 3.11.
29.10.2026 15:38:29 EET | Espoon seurakuntayhtymä | Tiedote
Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa valitaan luottamushenkilöt seurakuntien päättäviin elimiin neljän vuoden välein. Vuonna 2026 eletään vaalivuotta. Seurakuntavaaleissa valitaan luottamushenkilöt vuosiksi 2027–2030. Äänestää saavat kaikki 16-vuotiaat ja sitä vanhemmat kirkon jäsenet.
Seurakuntavaaleissa on mahdollista äänestää ennakkoon tiistaista lauantaihin, 3.–7.11. välisenä aikana. Äänestää voi missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa Suomessa. Espoossa ennakkoäänestyspaikkoja on yli neljäkymmentä. Äänestää voi esimerkiksi Ainoan, Lippulaivan, Iso Omenan ja Sellon kauppakeskuksissa.
Äänioikeutetut ovat saaneet kotiinsa lähetekirjeen ennakkoäänestystä varten. Kirjeen mukaan ottaminen vaalipaikalle nopeuttaa äänestämistä, mutta äänestää voi, vaikka se olisi unohtunut kotiin. Äänestystä varten tarvitsee kuitenkin henkilöllisyystodistuksen.
Varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 15.11. Vaalipäivänä äänioikeutettu voi äänestää ainoastaan hänelle ilmoitetussa äänestyspaikassa omassa kotiseurakunnassa. Äänestyspaikat ovat avoinna tällöin klo 11–20.
– Käytä ääntäsi, jotta pääset vaikuttamaan siihen, mihin kirkollisveroja käytetään, jotta olet valitsemassa niitä ihmisiä, jotka tekevät päätöksiä lähelläsi ja jotta seurakunnan palvelut ja toiminta muotoutuvat myös sinun näköisiksesi, projektikoordinaattori Mirja Miettinen Espoon seurakunnista muistuttaa.
Äänestäjä täyttää kaksi eri vaalilippua vaaleissa
Espoon kaikissa seurakunnissa käydään kahdet vaalit. Valkoisella äänestyslipulla äänestetään ehdokasta Espoon yhteiseen kirkkovaltuustoon. Oranssilla äänestyslipulla äänestetään ehdokasta oman kotiseurakunnan seurakuntaneuvostoon.
Yhteinen kirkkovaltuusto päättää mm. kirkollisveroprosentista, rahojen jakamisesta, suurista rakennushankkeista, omaisuudesta sekä seurakuntayhtymän strategiasta.
Seurakuntaneuvosto päättää mm. seurakunnan toiminnasta ja taloudesta, valitsee seurakunnan työntekijät ja antaa lausuntoja seurakuntaa koskevissa asioissa yhteiselle kirkkovaltuustolle.
Anna äänesi kuulua, sillä nyt on aika päätöksille, muutoksille ja mahdollisuuksille.
Vaalikoneet auttavat sopivan ehdokkaan löytämisessä. Nuorille on erikseen oma vaalikoneensa.
Lastenvaalit toista kertaa Espoossa
Espoon seurakunnissa järjestetään lastenvaalit toista kertaa seurakuntavaalien yhteydessä. Lastenvaaleissa saavat äänestää kaikki alle 16-vuotiaat lapset.
Tämän vuoden lastenvaaleissa lapset pääsevät äänestämään yhteisen lastentapahtuman sisällöstä. Vaihtoehtoina ovat taikuriesitys, teatteriesitys ja Muumi-konsertti. Eniten ääniä saanut vaihtoehto toteutetaan lasten ja perheiden yhteisenä tapahtumana keväällä 2027.
Katso lastenvaalien äänestyspaikat tästä: Lastenvaalit - Kirkko Espoossa
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Yhteyshenkilöt
Mirja MiettinenProjektikoordinaattoriEspoon seurakuntayhtymä, viestintäpalvelutPuh:040 546 9432mirja.miettinen@evl.fi
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Tietoja julkaisijasta
Espoon seurakunnat - Evankelis-luterilainen kirkko Espoossa
Espoon tuomiokirkkoseurakunta, Espoonlahden seurakunta, Leppävaaran seurakunta, Olarin seurakunta, Tapiolan seurakunta ja Esbo svenska församling muodostavat yhdessä Espoon seurakuntayhtymän. Seurakunnissa on yhteensä 154 644 jäsentä. Työntekijöitä on noin 500.
Kirkko Espoossa vahvistaa yhteisönä kristillistä uskoa, tulevaisuuden toivoa ja lähimmäisenrakkautta. Olemme läsnä ihmisten arjessa ja juhlassa.
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