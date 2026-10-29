Nuorten huumekuolemia tapahtui Keski-Suomessa vuonna 2025 enemmän kuin koskaan – hyvinvointialueen hankkeet kehittävät keinoja kuolemien ehkäisyyn
29.10.2026 15:53:49 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomessa nuorten huumekuolemat lisääntyivät vuonna 2025 ennätystasolle – 10 alle 25-vuotiasta menehtyi. Hyvinvointialue vastaa kehitykseen Kohtaavat polut ja Uusi polku -hankkeilla, jotka jalkautuvat nuorten pariin, kouluttavat ammattilaisia ja vahvistavat varhaista tukea. Tavoitteena on ehkäistä ennenaikaisia kuolemia ja varmistaa, ettei kukaan nuori jää yksin.
Tuoreiden Tilastokeskuksen julkaisemien kuolemansyytilastojen mukaan Keski-Suomen hyvinvointialueella on tapahtunut vuoden 2025 aikana 18 huumekuolemaa. Alle 25-vuotiaiden nuorten huumekuolemien määrä oli 10, mikä on suurempi kuin aiempina vuosina. Keski-Suomi on nuorten huumekuolemien tilastossa kolmen kärjessä Helsingin ja Pirkanmaan kanssa.
– Tarve ennaltaehkäisevälle työlle ja varhaiselle tuelle on suuri. Nuorten huumekuolemat ovat vakava kansanterveydellinen ja inhimillinen ongelma. Huumekuolemien ehkäisy edellyttää laajaa yhteistyötä sosiaali- ja terveyspalvelujen, oppilaitosten, järjestöjen, läheisten ja nuorten itsensä kanssa. Varhainen tunnistaminen, rohkea puheeksi ottaminen, oikea-aikainen ja kohderyhmälle räätälöity tuki, mielenterveyden vahvistaminen sekä päihteiden käytön haittojen vähentäminen ovat keskeisiä keinoja ehkäistä vakavia seurauksia, sanoo palvelupäällikkö Hanna Hämäläinen nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluista.
Huumemyrkytykset ovat yksi merkittävimmistä nuorten kuolleisuuden syistä. Suomessa alle 25-vuotiaiden osuus huumemyrkytyskuolemista on edelleen Euroopan korkeimpia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tilastojen mukaan kuolemissa korostuvat erityisesti eri päihteiden yhteiskäyttö.
Yhteinen vastuu nuorten hyvinvoinnista
Keski-Suomen hyvinvointialueella nuorten huumekuolemien ennaltaehkäisyyn etsitään keinoja kahden Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittaman hankkeen kautta.
– Kohtaavat polut ja Uusi polku -hankkeet rakentavat Keski-Suomeen entistä yhtenäisempiä ja vaikuttavampia toimintatapoja, joiden tavoitteena on vähentää huumeista aiheutuvia haittoja ja ehkäistä nuorten ennenaikaisia kuolemia. Tavoitteena on, että jokainen nuori saa tarvitsemansa avun riittävän varhain eikä kukaan jäisi yksin päihteisiin, mielenterveyteen tai elämänhallintaan liittyvien haasteiden kanssa. Yksikin ehkäisty huumekuolema on merkityksellinen, Hämäläinen toteaa.
Hankkeissa vahvistetaan ammattilaisten osaamista, varmistetaan palvelujen välistä yhteistyötä, lisätään nuorille ja läheisille suunnattua tukea sekä parannetaan hoitoon ja palveluihin pääsyä. Lisäksi hankkeissa lisätään tietoa päihteiden käytön riskeistä, vahvistetaan nuorten osallisuutta sekä hyödynnetään kokemustoimijoiden asiantuntemusta ehkäisevän työn kehittämisessä. Hankkeiden toiminta-aika on 30.6.2027 saakka.
– Kohtaavat polut -hankkeessa toimimme sairaanhoitaja-sosionomi-työparina jalkautuen vakavasti päihteitä käyttävien alle 25-vuotiaiden nuorten pariin. Kuljemme nuorten rinnalla antaen tukea ja yhdessä selvitämme nuoren tilannetta ja palvelutarpeita, kertoo projektipäällikkö Eerika Ollila Kohtaavat polut -hankkeesta.
Kohtaavat polut -hanke koordinoi myös laajaa ammattilaisten osaamisen vahvistamisen kokonaisuutta. Keski-Suomessa koulutetaan sote-ammattilaisia päihdetyön vaikuttaviin menetelmiin sekä vahvistetaan ammattilaisten päihteiden käytön tunnistamista, puheeksi ottoa ja nuorten motivointia päihteettömyyteen.
Uusi polku -hankkeen kohderyhmänä ovat erityisesti yliannostuksen, myrkytyksen tai läheltä piti -tilanteen vuoksi ensihoitoon tai päivystykseen joutuneet nuoret. Toiminnassa vahvistetaan hoitoonohjausta, haittoja vähentävää työtä ja palveluihin kiinnittymistä. Hankkeessa on aloitettu riskiryhmän nuorten kohtaaminen ja monialaista työparityöskentelyä kokeillaan päivystyksen, ensihoidon sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen kanssa. Nuorelle etsitään sopivia jatkopalveluja, joihin kiinnittymistä tuetaan aktiivisesti ja matalalla kynnyksellä.
– Tavoitteena on yhdistää sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten sekä vertais- ja kokemusasiantuntijoiden osaaminen nuoren tueksi. Tämä korostuu tilanteissa, kun yliannostuksen uusiutumisen tai palvelujen ulkopuolelle jäämisen riski on merkittävä, kertoo Uusi polku -hankkeen projektipäällikkö Olli Karola.
– Hankkeessa vahvistetaan nuorten osallisuutta, kokemustiedon hyödyntämistä ja ammattilaisten osaamista. Samalla hankkeessa valmistelemme vertaisohjaajien ja työparivalmennuksen mallia sekä edistämme stigmaa purkavaa toimintakulttuuria. Tästä osiosta vastaa hankkeen osatoteuttaja Sovatek-säätiö, kertoo Karola.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Eerika Ollila, projektipäällikkö, Kohtaavat polut – Monialainen tuki huumeita käyttäville nuorille Keski-Suomessa-hanke, eerika.ollila(at)hyvaks.fi, p. 040 188 3346
Olli Karola, projektipäällikkö, Uusi Polku – Nuorten päihdehaittojen ehkäisy ja osallisuus Keski-Suomessa-hanke, olli.karola(at)hyvaks.fi, p. 050 476 3428
Hanna Hämäläinen, palvelupäällikkö, nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelut, Keski-Suomen hyvinvointialue, hanna.k.hamalainen(at)hyvaks.fi, p. 040 480 6010
Viestinnän yhteyshenkilö: Pieta Haatainen, viestinnän asiantuntija, Keski-Suomen hyvinvointialue, pieta.haatainen(at)hyvaks.fi, p. 050 564 3679
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
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