WeeGeen lastenkirjahulinat tuovat lukemisen ilon Näyttelykeskus WeeGeelle
29.10.2026 16:55:16 EET | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote
Osana Espoon Lasten viikonloppua Näyttelykeskus WeeGeen valtaavat sunnuntaina 22.11. lastenkirjateemaiset esitykset, työpajat ja lastenkirjamyyjäiset. Lasten viikonloppuna monipuolista kulttuurisisältöä on tarjolla ympäri Espoota.
Toista kertaa järjestettävä WeeGeen lastenkirjahulinat -tapahtuma ihastuttaa jälleen sunnuntaina 22.11.2026 klo 11–17. Näyttelykeskus WeeGee täyttyy esityksistä, kirjamyyjäisistä ja työpajoista. Paikalla ovat myös Aino Havukaisen ja Sami Toivosen kirjoista tutut rakastetut Tatu ja Patu -hahmot. Tule moikkaamaan ja nappaamaan yhteiskuva Outolan veljesten kanssa!
Kirjoista, peleistä ja nyt myös uunituoreesta Pikkuli ja Tähtipeura -elokuvasta tuttu Pikkuli tuo iloisen ja mukaansatempaavan laululeikkishownsa WeeGeelle lastenkirjahulinoissa. Tervetuloa tanssimaan, leikkimään ja tietysti myös moikkaamaan Pikkulia! EMMA – Espoon modernin taiteen museossa teatteriohjaaja Marko Kokko ja lasten- ja nuortenkirjailija Siri Kolu ovat luoneet tarinallisen seikkailun Collection Kakkonen -näyttelyyn omatoimisesti tehtäväksi. Lastenkirjahulinoissa seikkailun pulmia ratkotaan Kokon vetämillä draamallisilla kierroksilla. KAMU Espoon kaupunginmuseon pajassa pääsee askartelemaan oman kirjanmerkin lempikirjan väliin.
Espoon, kuten monen muunkin kaupungin kouluissa vietetään lukuvuonna 2026–2027 lukemisen teemavuotta, ja lukutaitotyötä tehdään varhaiskasvatuksesta lähtien. WeeGeen lastenkirjahulinat nostaa esiin lukemisen iloa. Näyttelykeskus WeeGee toimii vanhassa Weilin+Göösin painotalossa, joten kirjatapahtumat ovat talossa kuin kotonaan.
Kirjateemaan sopii myös Mauri Kunnaksen elämää ja työtä esittelevä näyttely. Näyttelyssä toiminnallinen tila kutsuu tutustumaan Kunnaksen maailmoihin leikin keinoin ja elämäkertaosio tarjoaa tutkittavaa aikuisemmillekin lukijoille. Näyttely on ollut rakastettu koko perheen vierailukohde avautumisestaan vuodesta 2022 saakka. Juuri nyt näyttely on suljettu näyttelykeskuksen eteläpäädyn remontin vuoksi, ja toivottaa vieraat tervetulleeksi jälleen alkukesästä 2027. Vaikka näyttely on suljettuna, on Herra Hakkarainen tavattavana ja halattavana WeeGeen lastenkirjahulinoissa.
Yksi WeeGeen vetonauloista on Matti Suurosen suunnittelema Futuro-talo, joka usein tuo lasten mieleen ufot ja avaruusseikkailut. Alun perin hiihtomajaksi 1960-luvulla suunniteltu talo on kokonaan muovia. WeeGeen Futuro on ensimmäinen massatuotettu Futuro-talo numero 001, ja se on yksi maailman ainoista julkisesti esillä olevista Futuroista.
Näyttelykeskus WeeGee on mainio vierailukohde lapsiperheille ympäri vuoden. Keväisin vaihtuvateemaiset Lasten museofestarit valloittavat Ahertajantien museot esitysten, työpajojen ja yhteisen tekemisen muodossa. Mukana tapahtumaa järjestämässä ovat Näyttelykeskus Weee Geen museoiden (KAMU Espoon kaupunginmuseo ja EMMA – Espoon modernin taiteen museo) lisäksi naapuritalon Museo Leikki ja Suomen kello- ja korumuseo Kruunu. Kaikissa näissä museoissa on vaihtuvaa ja monipuolista ohjelmaa tapahtumien ja pajojen muodossa kaikkina vuodenaikoina.
WeeGeen lastenkirjahulinat on osa Lasten oikeuksien viikon huipentavaa Lasten viikonloppua, jolloin lastenkulttuurin ilo täyttää kulttuurikohteet ympäri Espoota. Tarjolla on muun muassa teatteria, musiikkia, elokuvia ja työpajoja eri ikäisille lapsille. Tutustu koko Lasten viikonlopun ohjelmaan täältä: Lasten viikonloppu | Espoon kaupunki.
Samana viikonloppuna Näyttelykeskus WeeGeellä on kirjallisuusohjelmaa aikuisillekin, kun Heli Laaksonen vierailee WeeGee Reads -vieraana lauantaina 21.11. klo 14. Silloin luvassa on heliseviä runoja, herkeämätöntä pulinaa ja vankkaa luontotietoa, kun runoilija, luonto- ja ympäristöneuvoja Laaksonen astuu lavalle pitämään luonto- ja runotuntinsa.
Näyttelykeskus WeeGee, Ahertajantie 5, Espoo. WeeGee on Museokortti-kohde, ja alle 18-vuotiaat pääsevät sisään aina maksutta. Vapaa pääsy joka perjantai klo 15 alkaen. Tarkemmat aikataulu-, lippu- ja ohjelmatiedot weegee.fi.
Yhteyshenkilöt
Meri JaakolaKulttuurituottajaNäyttelykeskus WeeGeePuh:0406365583meri.jaakola@espoo.fi
Espoon kaupungin kulttuuritaloihin ja -palveluihin kuuluu Espoon kulttuurikeskus, Sellosali, Kannusali, Lasten kulttuurikeskus Aurora, Näyttelykeskus WeeGee sekä Espoonlahden kulttuurihanke. Kulttuuritalot ja -palvelut on osa kulttuurin tulosyksikköä, joka vastaa Espoon kulttuuritarjonnasta ja kulttuuriprofiilista.
www.kulttuuriespoo.fi | www.espoo.fi/kulttuuri
#KulttuuriEspoo @kulttuuriespoo
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