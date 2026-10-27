Rakennusten ja yleisten alueiden jaoston päätöstiedote 29.10.2026
29.10.2026 17:41:43 EET | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote
Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto kokoontui torstaina 29.10.2026. Kokouksen päätöstiedote (yhteenveto tehdyistä päätöksistä) on julkaistu kaupungin verkkosivuilla:
Päätöstiedote näkyy verkkosivuilla siihen asti kun kokouksen pöytäkirja julkaistaan. Pöytäkirja korvaa valmistuttuaan päätöstiedotteen.
Rakennusten ja yleisten alueiden jaoston seuraava kokous on torstaina 12.11.2026.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Virve Kuusi
yksikön päällikkö, media- ja asukasviestintä
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
puh. 09 310 79528
virve.kuusi@hel.fi
Linkit
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki
09 310 2611
http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto
Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
Kaupunkiympäristölautakunnan päätöstiedote 27.10.202627.10.2026 17:12:21 EET | Tiedote
Helsingin kaupunkiympäristölautakunta kokoontui tiistaina 27.10.2026. Kokouksen päätöstiedote (yhteenveto tehdyistä päätöksistä) on julkaistu kaupungin verkkosivuilla: Päätöstiedote » Päätöstiedote näkyy verkkosivuilla siihen asti kun kokouksen pöytäkirja julkaistaan. Pöytäkirja korvaa valmistuttuaan päätöstiedotteen.
Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston päätökset 22.10.202622.10.2026 17:31:07 EEST | Tiedote
Kokouksen päätöstiedote (yhteenveto tehdyistä päätöksistä) on julkaistu kaupungin verkkosivuilla: Päätöstiedote 22.10.2026 » Päätöstiedote näkyy verkkosivuilla siihen asti kun kokouksen pöytäkirja julkaistaan. Pöytäkirja korvaa valmistuttuaan päätöstiedotteen. Jaosto kokoontuu seuraavan kerran torstaina 5.11.2026
Sista krattningstalkot i Brunnsparken ordnas den 1 november21.10.2026 14:20:41 EEST | Pressmeddelande
De traditionella talkona hör till det förflutna, eftersom metoderna för att ta bort löv har utvecklats och en del av löven får ligga kvar på marken
Kaivopuiston haravointitalkoot järjestetään viimeistä kertaa 1. marraskuuta21.10.2026 14:20:41 EEST | Tiedote
Perinteiset talkoot jäävät historiaan, sillä lehtien poiston menetelmät ovat kehittyneet ja osa lehdistä jää maahan.
Helsingfors söker en traditionell julgran till Senatstorget och Hagnäs hall21.10.2026 10:19:33 EEST | Pressmeddelande
Invånarna i huvudstadsregionen och kranskommunerna kan erbjuda staden en stor och frisk gran som växer på deras egen tomt. Staden tar hand om att fälla och hämta trädet.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme