SDP EDUSKUNTA

SDP:n Joona Räsänen perussuomalaisille: Lopettakaa selittäminen ja iskekää laskelmat tiskiin

29.10.2026 17:54:58 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote

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Perussuomalaiset eivät tunnu itsekään tietävän, mitä puolueen indeksijarru tarkoittaa eläkeläisille, sanoo Joona Räsänen.

Kuva: Jukka-Pekka Flander/SDP
Kuva: Jukka-Pekka Flander/SDP

Perussuomalaiset ovat aloittamansa eläkeindeksien leikkausta koskevan keskustelun vellottua jo viikon havahtuneet siihen, että mediassa ja puolueen omassa keskuudessa on merkittävää epäselvyyttä siitä, miten puolueen niin sanottu indeksijarru toimisi. Puolueen edustajat ovat väittäneet, ettei 2000 euroa ylittävien eläkkeiden indeksikorotuksia poistettaisikaan kokonaan, vaan vain osittain. Perussuomalaisten säästöohjelmasta ei löydy tietoa siitä, miten yli 2000 euron eläkkeisiin kohdistuva leikkuri aiottaisiin toteuttaa, eikä SDP:n talouspoliittiseen valmisteluun perehtynyt kansanedustaja Joona Räsänen perussuomalaisten selityksiä purematta niele.

– Perussuomalaisten esittämä 1620 miljoonan säästö eläkejärjestelmästä vuoteen 2031 mennessä ei ole mahdollinen ilman todella rajua indeksileikkuria yli 2000 euron eläkkeisiin. Olisi hyvä, että kun tästä on mediassakin ollut erilaisia tulkintoja, perussuomalaiset julkaisisivat ohjelmansa taustalla olevat laskelmat, niin saataisiin selvyys miten leikkaus eri eläkeläisryhmille kohdistuu ja miten tämä tavoiteltu säästö julkisessa taloudessa realisoituu, Räsänen sanoo.

– Monelle perussuomalaiselle näyttää olevan epäselvää, mitä heidän esittämänsä eläkehöylä tarkoittaa tavallisten suomalaisten eläkkeissä. Tosiasia kuitenkin on, että miltei puolen eläkeläisistä lompakoissa perussuomalaisten leikkaus vaikuttaa hautaan saakka, Räsänen päättää.

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Kuva: Jukka-Pekka Flander/SDP
Kuva: Jukka-Pekka Flander/SDP
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Kuva: Jukka-Pekka Flander/SDP
Kuva: Jukka-Pekka Flander/SDP
Lataa
Kuva: Jukka-Pekka Flander/SDP
Kuva: Jukka-Pekka Flander/SDP
Lataa
Kuva: Jukka-Pekka Flander/SDP
Kuva: Jukka-Pekka Flander/SDP
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