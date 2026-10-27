Raportti: Iranin sodan seurauksena EU-alueen öljyteollisuudelle 36 miljardia euroa ylimääräistä voittoa – pelkästään Suomessa windfall-voittoja yli miljoona euroa päivässä
30.10.2026 07:52:00 EET | Greenpeace | Tiedote
Greenpeacen uusi tutkimus osoittaa, että Yhdysvaltojen ja Israelin aloittaman Iranin sodan ja sitä seuranneen fossiilisten polttoaineiden hinnan nousun myötä EU-alueen öljyteollisuudelle on kertynyt 36 miljardia ns. Windfall-voittoja. Pelkästään Suomessa 1.3. ja 19.10. välisellä ajalla öljyteollisuudelle kertyi ylimääräisiä voittoja 380 miljoonaa euroa eli 1,6 miljoonaa euroa päivässä.
Greenpeacen energia-asiantuntija Steffen Bukoldilla teettämässä Excess Oil Profits in the EU -analyysissa verrattiin raakaöljyn sekä dieselin ja bensiinin pumppuhintoja (ennen veroja ja maksuja) EU-alueella ennen ja jälkeen Iranin sodan syttymisen.
Tutkimus osoittaa, että 1. maaliskuuta ja 19. lokakuuta välisenä aikana verottomat dieselin hinnat nousivat EU:ssa keskimäärin 22,7 senttiä litralta enemmän kuin raakaöljyn hinnat, ja bensiinin hinnat 13,3 senttiä enemmän. Suomessa vastaavat luvut olivat dieselin osalta 19,6 senttiä litralta ja bensan osalta 12,1 senttiä litralta. Raportin mukaan tämä erotus on öljy-yhtiöiden haalimaa ylimääräistä voittoa pumppuhinnoista. Tämä sotii alan väitteitä vastaan, joiden mukaan yhtiöt vain siirtävät korkeammat öljynhinnat kuluttajille, varsinkin kun yhtiöiden tuotanto-, jalostus- ja jakelukustannukset tuskin muuttuivat. [2] Tämä viittaa siihen, että Iranin sotaa ja Lähi-idän kriisiä käytetään tekosyynä rikastumiseen EU-maiden autoilijoiden kustannuksella.
Greenpeace vaatii EU-maiden hallituksia ottamaan käyttöön pysyvän lisäveron [3] öljy- ja kaasuyhtiöiden voitoille ja käyttämään tulot ihmisten energialaskujen leikkaamiseen, Euroopan energiaomavaraisuuden nopeuttamiseen uusiutuvan energian ja energiansäästön avulla, sekä ilmastokriisistä kärsivien yhteisöjen tukemiseen Euroopassa ja muualla maailmassa.
Jos Suomessa olisi ollut käytössä edes 33%:n vero öljy-yhtiöiden windfall-voitoille, olisi valtion kassaan voinut kertyä tänä aikana yli 125 miljoonaa euroa. Tällä kattaisi esimerkiksi kaksi Petteri Orpon hallituksen bensapakettia. Esimerkiksi Neste ilmoitti eilen Iranin sodan siivittämästä ennätystuloksestaan.
“Yli 120 miljoonan euron potille luulisi olevan hallituksellakin käyttöä nykyisen leikkauspolitiikan aikakaudella. Tämän rahan olisi voinut käyttää esimerkiksi hallituksen ainoaan ilmastotoimeen eli piippujen tulppaamiseen tai vapaaehtoisen metsiensuojeluohjelman budjetin moninkertaistamiseen”, kommentoi Greenpeacen ilmasto-ja energia-asiantuntija Olli Tiainen.
Raportin mukaan öljy-yhtiöt tekivät suurimmat ylimääräiset voittonsa Saksassa, Ranskassa, Italiassa, Espanjassa ja Puolassa. Diesel-litraa kohden öljy-yhtiöt käärivät suurimmat lisävoitot Ruotsissa (0,274 €), Espanjassa (0,266 €) ja Sloveniassa (0,254 €). Bensiinilitraa kohden ne hyötyivät eniten Tanskassa (0,184 €), Saksassa (0,169 €) ja Espanjassa (0,155 €). Öljy-yhtiöt Shell, Total ja Neste julkistivat eilen ennätystuloksia.
”Öljy-yhtiöt kuppaavat häikäilemättömästi ihmisiä, jotka ovat riippuvaisia autoistaan, ja käärivät rahaa taskuihinsa sodista ja ilmastotuhosta. Kesällä Eurooppa kärsi valtavista metsäpaloista, hellekuolemista ja kuivuudesta, ja edessä on talvi, jota tulevat leimaamaan nousevat energia- ja polttoainekulut. Hallitustemme ja EU:n on vihdoin otettava käyttöön pysyvä lisävero kaikille fossiilisten polttoaineiden voitoille. Tulot on käytettävä ihmisten energialaskujen leikkaamiseen, edullisen ja turvallisen uusiutuvan energian lisäämiseen sekä ilmastokriisistä kärsivien yhteisöjen tukemiseen eri puolilla maailmaa”, Herwig Schuster, Greenpeace Keski-Euroopan liikenneasiantuntija kommentoi.
Greenpeace kehottaa EU-hallituksia käyttämään tulevia huippukokouksia ja EU-komission uutta fossiilisten polttoaineiden voittojen verotusta käsittelevää työryhmää pysyvän eurooppalaisen, saastuttajiin kohdistuvan lisäveron sopimiseen öljy- ja kaasuyhtiöiden voitoille. Se tulisi toteuttaa välittömästi joko osana seuraavaa EU-budjettia tai erillisen asetuksen kautta. Tämä synnyttäisi uusia varoja ratkaisuihin, joilla torjutaan ilmasto-, elinkustannus- ja energiakriisejä kansallisesti ja kansainvälisesti.
[1] Ylimääräisillä voitoilla tarkoitetaan arvioituja lisäbruttokatteita maantieliikenteen dieselin ja bensiinin myynnistä 27 EU-jäsenvaltiossa 1. maaliskuuta ja 19. lokakuuta 2026 välisenä aikana. Raportin mukaan bruttokatteiden kasvu korreloi erittäin voimakkaasti liikevoittojen kanssa, sillä jalostus- ja jakelukustannukset pysyivät pääosin vakaina tarkastelujaksolla. Lisäbruttokatteet lasketaan litrakohtaisen katteen (pumppuhinta ilman veroja ja maksuja EU-komission EU Oil Bulletinista miinus raakaöljypanoksen kustannukset perustuen ICE Brent -futuurisopimuksiin) ja sotaa edeltäneen tammi-helmikuun 2026 keskiarvon erotuksena kerrottuna polttoaineen myyntimäärillä (Eurostat, vuoden 2024 tiedot, ilman biopolttoaineita). Analyysi nimeää Euroopan jalostamo-operaattorit, ennen kaikkea suuret öljyyhtiöt, tärkeimmiksi hyötyjiksi; koska kate kattaa koko matkan raakaöljyn ostosta pumppuun, se voi sisältää myös polttoaineen tukkumyyjien ja huoltoasemayrittäjien tuloja. Tulokset ovat arvioita lisävoitoista kriisiä edeltäneeseen tasoon verrattuna, eivät raportoituja yhtiökohtaisia voittoja, eikä tutkimus kohdista niitä yksittäisille yhtiöille.
[2] Tutkimuksessa teollisuuden kustannuspohjaa pidetään vakaana, koska yksi suuri kustannusten nousu, raakaöljy, on jo vähennetty laskelmassa. Tutkimuksessa todetaan, että kaasu on pieni kustannus jalostamoille, jotka tuottavat suurimman osan siitä itse, eikä muita merkittäviä kustannusten nousuja ole havaittu.
[3] Voittojen lisävero (top-up profit tax) on pysyvä vuotuinen vero kaikille fossiilisten polttoaineiden voitoille, ei vain satunnaisille lisävoitoille (windfall). Vero olisi lisä nykyisiin yhteisöveroihin ja johtaisi siten korkeampaan verokantaan fossiiliyhtiöille verrattuna muihin, vähemmän saastuttaviin sektoreihin.
Greenpeace kehottaa EU-maiden hallituksia toteuttamaan seuraavat toimet:
-
EU-tasolla: Tukea uuden ja pysyvän, vähintään 33 prosentin lisäveron perustamista voitoille. Veron tulee nousta asteittain ajan myötä suhteessa fossiilisista polttoaineista luopumisen aikatauluun, joka on EU:lle välttämätön.
-
Kansallisella tasolla: Ottaa käyttöön progressiivisia kotimaisia saastuttajaverovaihtoehtoja ja varmistaa, että fossiiliteollisuuden rikkaat omistajat, sijoittajat ja osakkeenomistajat kantavat suuremman verotaakan, mikä kerryttää enemmän julkisia varoja ilmastoromahduksesta kärsiville yhteisöille kotimaassa ja ulkomailla.
-
Globaalilla tasolla: Ottaa aktiivinen rooli kansainvälisten öljy- ja kaasuyhtiöiden konsolidoituihin globaaleihin voittoihin kohdistuvan saastuttajaveron edistämisessä globaalin verosopimuksen (Global Tax Treaty, tunnettu myös nimellä YK:n kansainvälisen veroyhteistyön puitesopimus) kautta ja varmistaa, että nämä tulot ohjataan suoraan YK:n monenvälisiin rahastoihin ilmaston menetyksiä, vahinkoja, sopeutumista ja hillintää varten. Tämän tulisi tapahtua yhdessä sellaisten sitovien sääntöjen sopimisen kanssa, joilla estetään monikansallisia yhtiöitä siirtämästä voittoja veroparatiiseihin.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Juuso JanhunenTiedottajaPuh:040 482 55 41juuso.janhunen@greenpeace.org
Olli TiainenIlmasto- ja energia-asiantuntija
- energia
- maatalous
- liikenne
- viherpesu
Kuvat
Liitteet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Greenpeace
Tuore raportti: Energian hinnannousu vastuussa kaikesta euroalueen inflaation kiihtymisestä Iranin sodan ajalta27.10.2026 08:39:36 EET | Tiedote
Energian hinnat selittivät euroalueen inflaation koko nousun 1,7 prosentista 3,2 prosenttiin tämän vuoden tammikuun ja elokuun välisenä aikana. Tämä käy ilmi Greenpeacen uudesta analyysistä, joka paljastaa niin kutsutun fossiili-inflaation (fossilflation) laajuuden.
Ministeriön datakeskusten takia sorvaama lakimuutos uhkaa lisätä fossiilisen energian rakentamista12.10.2026 07:57:00 EEST | Tiedote
Työ- ja elinkeinoministeriössä valmistellaan parhaillaan sähkömarkkinalain muutosta, joka muuttaisi suurten datakeskusten ja sähkövarastojen liittymistä sähköverkkoon. Greenpeace on jättänyt lakimuutosehdotuksesta lausunnon, jossa todetaan, että sen joustositoumusta koskevaan kohtaan sisältyy merkittävä riski uuden fossiilisen energian tuotannon rakentamisesta.
Tuhannet marssivat Viiankiaavan suojelualueen puolesta eri puolilla Suomea – ”Hallituksen on asetettava luonto kaivosyhtiöiden edun edelle”.26.9.2026 15:45:10 EEST | Tiedote
Pelastetaan Viiankiaapa -mielenosoitukset keräsivät lauantaina 26. syyskuuta väkeä useille paikkakunnille puolustamaan kansainvälisesti arvokasta Viiankiaavan luonnonsuojelualuetta. Helsingissä marssille osallistui arviolta 3500 ihmistä. Mielenosoittajien selkeä viesti on, että eduskunnan on torjuttava AA Sakatti Miningin kaivoshanke eikä hallitus saa myöntää sille poikkeusta Natura 2000 -suojelusta. Mielenosoituksia järjestettiin Helsingissä, Turussa, Tampereella, Jyväskylässä, Joensuussa, Kuopiossa, Vaasassa, Oulussa, Sodankylässä ja Rovaniemellä.
Viiankiaavan suojelualueen puolesta osoitetaan mieltä eri puolilla Suomea lauantaina 26.9. – hallitusta vaaditaan torjumaan Sakatti Miningin kaivoshanke24.9.2026 09:38:07 EEST | Tiedote
Pelastetaan Viiankiaapa -mielenosoitukset kokoontuvat eri puolilla Suomea lauantaina 26. syyskuuta. Mielenosoituksissa vaaditaan eduskuntaa torjumaan Sakatti Miningin kaivoshanke ja hallitusta olemaan myöntämättä Sakatille poikkeusta Natura 2000 -suojelusta. Kaivoshanke uhkaa Viiankiaavan kansainvälisesti arvokasta luonnonsuojelualuetta Sodankylässä. Mielenosoituksia järjestetään kahdeksalla paikkakunnalla: Helsingissä, Turussa, Tampereella, Joensuussa, Kuopiossa, Vaasassa, Oulussa ja Rovaniemellä. Niistä odotetaan syksyn merkittävintä kannanottoa suomalaisen luonnonsuojelun puolesta.
UPM kärähti jälleen: avohakkasi luonnonmetsän Saimaan rannalla9.9.2026 08:15:00 EEST | Tiedote
Metsäyhtiö UPM avohakkasi heinäkuussa 2026 Puumalan Pajukaarteen luonnonmetsässä Saimaan rannalla. Hakkuissa hävitettiin luonnontilaisen kaltaista yli 100-vuotiasta vanhaa rantametsää. Osa avohakkuusta tehtiin suojelualueella.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme