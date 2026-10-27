Aluevaltuusto hyväksyi Keusoten palveluverkon uudistamisen pienin muutoksin

Hyväksytyn suunnitelman mukaan Keusoten palveluverkko muodostuu viidestä sote-keskuksesta. Hyvinkään ja Järvenpään sote-keskukset toimivat laajan palvelun keskuksina, joihin sijoittuvat myös keskitetyt kiirevastaanotot ja akuuttiosastot.

Nurmijärven kirkonkylän, Tuusulan Hyrylän ja Mäntsälän sote-keskuksissa tarjotaan monipuolisesti sosiaali- ja terveyspalveluja. Kaikissa viidessä keskuksessa on muun muassa lääkäri- ja hoitajavastaanottoja, sosiaalipalveluja, mielenterveys- ja päihdepalveluja, suun terveydenhuoltoa, neuvolapalveluja sekä kuntoutuspalveluja.

Pornaisissa jatketaan sosiaali- ja terveydenhuollon lähipalvelujen tuottamista nykyisissä toimitiloissa. Nykyisistä toimitiloista luovutaan, mikäli lähipalveluille löydetään korvaava ja toimiva tilaratkaisu yhdessä Pornaisten kunnan kanssa, ja liikkuvat palvelut on suunniteltu ja otettu käyttöön. Klaukkalassa säilyvät äitiys- ja lastenneuvolapalvelut. Lisäksi asukkaita palvelevat jatkossa muun muassa liikkuvat, kotiin vietävät ja digitaaliset palvelut sekä lähineuvonta.

Nurmijärven uuden sote-keskuksen hankeselvitys on tarkoitus käynnistää vuonna 2027. Tarveselvityksen tavoitteena on osoittaa paikka ja toteutus Nurmijärven alueen pysyvällä sote-keskusratkaisulle. Uuden sote-keskuksen käyttöönotto sijoittuu 2030-luvulle.

Myös aiemmin päätetyt Jokelan, Kellokosken ja Rajamäen toimipisteitä koskevat muutokset sisältyvät tulevaan palveluverkkoon.

Muutokset toteutetaan vaiheittain tulevina vuosina

Aluevaltuuston päätös linjaa Keusoten tulevan palveluverkon suunnan. Se ei tarkoita, että kaikki toimipisteet suljettaisiin tai palvelut siirtyisivät välittömästi.

Uudistusta toteutetaan vaiheittain tulevina vuosina. Yksittäisten toimitilojen muutoksista, palvelujen siirroista ja investoinneista tehdään tarvittavat erilliset päätökset. Myös pienempien palveluyksiköiden tulevaisuutta arvioidaan jatkovalmistelussa tapauskohtaisesti.

Keusote tiedottaa asukkaille ja henkilöstölle muutosten aikatauluista sekä niiden vaikutuksista palveluihin sitä mukaa, kun suunnitelmat tarkentuvat.

Palvelujen verkosto katsoo tulevaisuuteen

Palveluverkon uudistaminen on yksi Keusoten merkittävimmistä tulevien vuosien muutoksista. Sen taustalla ovat hyvinvointialueen vaikea taloudellinen tilanne, väestön ikääntyminen, kasvavat palvelutarpeet ja henkilöstön saatavuuteen liittyvät haasteet.

Uudistuksessa on kyse myös ennakoinnista. Keusoten on pystyttävä vastaamaan tulevaisuuden palvelutarpeisiin tilanteessa, jossa palveluja tarvitaan yhä enemmän mutta niiden järjestämiseen käytettävissä olevat voimavarat ovat rajalliset. Palvelujen keskittämisellä tavoitellaan henkilöstön ja muiden resurssien nykyistä tarkoituksenmukaisempaa käyttöä.