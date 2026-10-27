Aluevaltuusto hyväksyi Keusoten palveluverkon uudistamisen pienin muutoksin
29.10.2026 22:43:06 EET | Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto hyväksyi kokouksessaan torstaina 29.10.2026 tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaan liittyvän palveluverkkosuunnitelman lukuisten äänestysten jälkeen.
Hyväksytyn suunnitelman mukaan Keusoten palveluverkko muodostuu viidestä sote-keskuksesta. Hyvinkään ja Järvenpään sote-keskukset toimivat laajan palvelun keskuksina, joihin sijoittuvat myös keskitetyt kiirevastaanotot ja akuuttiosastot.
Nurmijärven kirkonkylän, Tuusulan Hyrylän ja Mäntsälän sote-keskuksissa tarjotaan monipuolisesti sosiaali- ja terveyspalveluja. Kaikissa viidessä keskuksessa on muun muassa lääkäri- ja hoitajavastaanottoja, sosiaalipalveluja, mielenterveys- ja päihdepalveluja, suun terveydenhuoltoa, neuvolapalveluja sekä kuntoutuspalveluja.
Pornaisissa jatketaan sosiaali- ja terveydenhuollon lähipalvelujen tuottamista nykyisissä toimitiloissa. Nykyisistä toimitiloista luovutaan, mikäli lähipalveluille löydetään korvaava ja toimiva tilaratkaisu yhdessä Pornaisten kunnan kanssa, ja liikkuvat palvelut on suunniteltu ja otettu käyttöön. Klaukkalassa säilyvät äitiys- ja lastenneuvolapalvelut. Lisäksi asukkaita palvelevat jatkossa muun muassa liikkuvat, kotiin vietävät ja digitaaliset palvelut sekä lähineuvonta.
Nurmijärven uuden sote-keskuksen hankeselvitys on tarkoitus käynnistää vuonna 2027. Tarveselvityksen tavoitteena on osoittaa paikka ja toteutus Nurmijärven alueen pysyvällä sote-keskusratkaisulle. Uuden sote-keskuksen käyttöönotto sijoittuu 2030-luvulle.
Myös aiemmin päätetyt Jokelan, Kellokosken ja Rajamäen toimipisteitä koskevat muutokset sisältyvät tulevaan palveluverkkoon.
Muutokset toteutetaan vaiheittain tulevina vuosina
Aluevaltuuston päätös linjaa Keusoten tulevan palveluverkon suunnan. Se ei tarkoita, että kaikki toimipisteet suljettaisiin tai palvelut siirtyisivät välittömästi.
Uudistusta toteutetaan vaiheittain tulevina vuosina. Yksittäisten toimitilojen muutoksista, palvelujen siirroista ja investoinneista tehdään tarvittavat erilliset päätökset. Myös pienempien palveluyksiköiden tulevaisuutta arvioidaan jatkovalmistelussa tapauskohtaisesti.
Keusote tiedottaa asukkaille ja henkilöstölle muutosten aikatauluista sekä niiden vaikutuksista palveluihin sitä mukaa, kun suunnitelmat tarkentuvat.
Palvelujen verkosto katsoo tulevaisuuteen
Palveluverkon uudistaminen on yksi Keusoten merkittävimmistä tulevien vuosien muutoksista. Sen taustalla ovat hyvinvointialueen vaikea taloudellinen tilanne, väestön ikääntyminen, kasvavat palvelutarpeet ja henkilöstön saatavuuteen liittyvät haasteet.
Uudistuksessa on kyse myös ennakoinnista. Keusoten on pystyttävä vastaamaan tulevaisuuden palvelutarpeisiin tilanteessa, jossa palveluja tarvitaan yhä enemmän mutta niiden järjestämiseen käytettävissä olevat voimavarat ovat rajalliset. Palvelujen keskittämisellä tavoitellaan henkilöstön ja muiden resurssien nykyistä tarkoituksenmukaisempaa käyttöä.
– Tänään tehty päätös on merkittävä koko Keski-Uudenmaan tulevaisuuden kannalta. Palvelupisteiden vähentäminen ei ole helppoa päättäjille, mutta meidän on uskallettava tehdä päätöksiä, joilla turvaisimme sosiaali- ja terveyspalvelut myös jatkossa omalla alueellamme. Jäämme odottamaan Valtiovarainministeriön päätöstä alueemme mahdollisuudesta saada lisäaikaa alijäämän kattamiselle. Jos Keusoten ehdotus tuottavuuden kasvattamisesta ja palveluverkon tiivistämisestä ei tyydytä ministeriötä, päätynee alueemme arviointimenettelyyn, sanoo aluevaltuuston puheenjohtaja Pirja Vitikka.
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Yhteyshenkilöt
Pirja VitikkaAluevaltuuston puheenjohtaja, Keski-Uudenmaan hyvinvointialuepirja.vitikka@gmail.com
Tietoja julkaisijasta
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan ja Mäntsälän alueella.
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