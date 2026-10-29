Suomen kansallismuseo

Kansallismuseon uusista ravintolapalveluista vastaa NoHo Partners

30.10.2026 10:00:00 EET | Suomen kansallismuseo | Tiedote

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NoHo Partners on valittu tuottamaan huhtikuussa 2027 avautuvan Kansallismuseon kaikki ravintolapalvelut. Kokonaisuuteen kuuluvat museon ravintola, kahvila, terassi sekä yleisötapahtumien ja kokous- ja juhlapalveluiden tarjoilut.

Kansallismuseon valaistu paviljonki ja tornillinen päärakennus iltahämärässä, edessä nurmikenttä.
Kansallismuseon ravintola ja kahvila ovat avoinna joka päivä myös ilman museon sisäänpääsylippua. Paviljongissa sijaitseva ravintola on avoinna iltaisin vielä museon sulkemisajan jälkeen. Tuomas Uusheimo / Suomen kansallismuseo

Ravintolakokonaisuuden ydin on museon laajennusosaan, Paviljonkiin, avautuva noin 120-paikkainen bistro. Kesäisin ravintolan yli 100-paikkainen terassi avautuu museon pihapuistoon asti. Lisäksi asiakkaita palvelee historiallisessa päärakennuksessa toimiva kahvila.

”Korkeatasoiset ravintola- ja kahvilapalvelut ovat erottamaton osa Kansallismuseota. Haluamme luoda Helsingin ydinkeskustaan vetovoimaisen ravintolan, joka palvelee laajaa asiakaskuntaamme myös museon aukioloaikojen ulkopuolella. Yhteistyö alan vahvan ammattilaisen kanssa varmistaa, että voimme palvella satojatuhansia kävijöitämme heidän odottamallaan tavalla”, Suomen kansallismuseon yli-intendentti Liisa Lohtander sanoo.

Kansallismuseon kokous- ja juhlatilat tarjoavat niiden koon, sijainnin ja nykyaikaisen tekniikan puolesta korkeatasoiset puitteet sekä yritys- että yksityisasiakkaiden tapahtumille. Esimerkiksi uudessa Galleria-tilassa voi juhlia keskellä Kansallismuseon näyttelyä. Muita vaihtoehtoja ovat muun muassa intiimi Jalavasali, 220 hengen auditorio ja Gallen-Kallelan maalauksista tunnettu Freskohalli.

”On kunnia päästä rakentamaan Kansallismuseon kaltaisen merkittävän suomalaisen kulttuurikohteen ravintolapalveluita ja tuoda korkealaatuiset ravintolaelämykset osaksi museokokemusta. Arkkitehtonisesti ainutlaatuinen kokonaisuus Helsingin ydinkeskustassa tarjoaa erinomaisen miljöön ravintolatoiminnalle”, sanoo NoHo Partnersin toimitusjohtaja Jarno Suominen.

Kansallismuseon ravintola ja kahvila palvelevat seitsemänä päivänä viikossa museon aukioloaikoina, ja ne ovat avoinna kaikille myös ilman museon pääsylippua. Ravintola on avoinna vielä iltaisin museon sulkemisajan jälkeen. 

Kansallismuseon kokous- ja juhlatilojen sekä niihin liittyvien catering-palveluiden ennakkomyynti on käynnissä. Tilavuokrauksesta vastaa Suomen kansallismuseon kokous- ja juhlapalvelut.  

Lisätietoja:

  • Liisa Lohtander, yli-intendentti, Suomen kansallismuseo, puh. +029 5336 238, liisa.lohtander@museovirasto.fi
  • Maria Koivula, varatoimitusjohtaja, NoHo Partners Oyj, +358 50 366 2382

Avainsanat

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Kuvat

Kansallismuseon valaistu paviljonki ja tornillinen päärakennus iltahämärässä, edessä nurmikenttä.
Kansallismuseon ravintola ja kahvila ovat avoinna joka päivä myös ilman museon sisäänpääsylippua. Paviljongissa sijaitseva ravintola on avoinna iltaisin vielä museon sulkemisajan jälkeen.
Tuomas Uusheimo / Suomen kansallismuseo
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Tietoa julkaisijasta

Suomen kansallismuseo on valtakunnallinen kulttuurihistorian museo, joka ylläpitää ja kehittää kulttuurihistorian kokoelmiaan, edistää kulttuuriperinnön tutkimusta ja käyttöä, sekä tarjoaa näyttely- ja yleisöpalveluja museokohteissaan ympäri maan: Kansallismuseo, Seurasaaren ulkomuseo, Tamminiemi, Suomen merimuseo, Langinkoski, Hvitträsk, Louhisaari, Vankila, Hämeen linna ja Olavinlinna. Yhteiskunnallisena keskustelijana ja alan kansainvälisenä vaikuttajana toimiva Suomen kansallismuseo on osa opetus- ja kulttuuriministeriön alaista Museovirastoa.

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