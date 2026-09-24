Apetit haluaa Suomeen 100 000 hehtaaria lisää öljykasveja

Suomen rypsi- ja rapsisato kasvaa tänä vuonna voimakkaasti. Luonnonvarakeskuksen tuoreen satoarvion mukaan yhteenlaskettu sato nousee 93 miljoonaan kiloon, mikä on 53 prosenttia viime vuotta enemmän. Toteutuessaan sato palautuisi pitkän aikavälin keskimääräiselle tasolle. Vielä vuonna 2010 rypsiä ja rapsia korjattiin Suomessa lähes 180 miljoonaa kiloa.

Suunta on oikea, mutta tuotantoa pitäisi kasvattaa huomattavasti enemmän.

”Suomessa on kysyntää huomattavasti nykyistä suuremmalle rypsi- ja rapsisadolle. Mielestämme Suomen pitäisi ottaa tavoitteeksi 100 000 hehtaaria lisää öljykasveja nykyisen viljelyalan päälle. Käytännössä ala tulisi pääosin öljykasvien lisäämisestä viljan viljelykiertoon”, Apetitin Öljykasvituotteet-liiketoiminnon johtaja Timo Huttunen kertoo sanoo.

Kotimainen sato kattaa vain osan puristuksen tarpeesta

Luonnonvarakeskuksen Öljy- ja valkuaiskasvimarkkinakatsauksen 2026 mukaan Suomessa puristettiin vuonna 2025 noin 222 miljoonaa kiloa rypsiä ja rapsia. Kotimainen sato kattoi vain 28 prosenttia puristuksen raaka-aineista.

Apetit jalostaa rypsiä ja rapsia Kantvikin kasviöljypuristamossa Kirkkonummella. Vuotuinen kapasiteetti on noin 130 000 tonnia.

”Viljelijän kannalta olennaista on tietää, että sadolle löytyy ostaja. Suomessa käytetään jo nyt paljon tuontiraaka-ainetta öljykasvien puristuksessa. Kotimaisen tuotannon kasvattamiselle on siis olemassa selvä markkina. Me haluaisimme nostaa nykyisen rypsin ja rapsin noin 30 prosentin kotimaisuusasteemme mahdollisimman korkealle”, Huttunen kertoo.

Öljykasvit ovat pärjänneet viljoille myös euroissa

Öljykasvien ottaminen viljojen rinnalle voi parantaa viljelyn kannattavuutta. ProAgria Lohkotietopankin aineistossa kevätrypsin ja -rapsin taloudellinen tulos on vuosina 2015–2024 ollut lähes joka vuosi kevätviljoja parempi tai vähintään samalla tasolla. Poikkeuksia olivat vain vuodet 2018 ja 2023.

Vuosina 2020–2024 kevätrypsin ja -rapsin pinta-alapainotettu taloudellinen tulos oli keskimäärin 107 euroa hehtaarilta plussalla, kun kevätviljoilla vastaava tulos oli 18 euroa hehtaarilta tappiollinen.

Myös hintasuhde suosii tällä hetkellä öljykasveja. ProAgrian raportin vuoden 2026 ennakkoarviossa öljykasvien ja viljan hintasuhde on 2,6. Raportin mukaan yli kahden hintasuhde tekee öljykasvien viljelystä viljoja kannattavampaa, jos viljelyssä saavutetaan vähintään keskimääräinen satotaso.

”Pitkän aikavälin luvut osoittavat, että rypsi ja rapsi voivat pärjätä viljoille taloudellisesti hyvin. Suurin viljelyhalukkuutta lisäävä asia on, että saamme satotasoja nostettua ja viljelystä nykyistä varmempaa”, Huttunen sanoo.

100 000 lisähehtaaria vaatii satotasojen nostamista

Viljelyalan kasvattaminen vaatii erityisesti satotasojen ja viljelyvarmuuden parantamista. Apetitin liikkeellepaneman RypsiRapsi-foorumin kautta alan toimijat ovat kolmen vuoden ajan kehittäneet muun muassa lajikkeita ja viljelymenetelmiä sekä tuottaneet tietoa viljelijöille ja päätöksenteon tueksi.

Potentiaalia on. Vuoden 2025 RypsiRapsi-foorumin ja VARPSI-hankkeen syysöljykasvien lajikekokeissa valtaosa lajikkeista saavutti yli 6 000 kilon hehtaarisadon. Olosuhteet olivat poikkeuksellisen suotuisat, joten tuloksia ei voi pitää normaalina satotasona, mutta kokeet osoittavat öljykasvien satopotentiaalin.

Myös viljelijöiden välillä on suuria eroja. ProAgria Lohkotietopankin vuosien 2019–2024 aineistossa kevätrypsin keskimääräinen hehtaarisato oli 1 460 kiloa ja kevätrapsin 1 600 kiloa. Taloudelliselta tulokseltaan paras neljännes ylsi vastaavasti 1 850 ja 2 150 kilon hehtaarisatoihin.

”Suomessa on mahdollista tuottaa nykyistä huomattavasti suurempia öljykasvisatoja. Se vaatii toimivia lajikkeita, viljelymenetelmien kehittämistä ja tiedon viemistä tiloille. Viljelijälle pitää samalla rakentaa toimintaympäristö, jossa öljykasvien ottaminen nykyistä vahvemmin mukaan viljelykiertoon on kannattavaa ja riskit hallittavissa”, Huttunen sanoo.

Öljykasvit myös täydentävät viljelykiertoa. ProAgria Lohkotietopankin vuosien 2008–2024 aineistossa rypsin ja rapsin esikasviarvo seuraavalle viljakasville on ollut keskimäärin 130 kiloa hehtaarilta.

Kasvinsuojelun edellytykset pitää turvata

Öljykasvien viljelyalan kasvattaminen edellyttää myös toimivia kasvinsuojeluratkaisuja. Kevätöljykasvien satotasoja ovat viime vuosina heikentäneet muun muassa tuholaisongelmat.

Kasvinsuojelussa osa rypsin ja rapsin viljelyn ratkaisuista on ollut Suomessa poikkeuslupien varassa.

”Jos Suomeen halutaan 100 000 hehtaaria lisää öljykasveja, myös kasvinsuojelun edellytysten pitää olla kunnossa. Meidän pitäisi tarkastella, ovatko suomalaisen viljelijän käytössä olevat keinot samalla tasolla keskeisten verrokkimaidemme kanssa. Päätöksenteossa pitää samalla ottaa huomioon Suomen pohjoinen sijainti ja pieni markkina. Meillä kohdataan erilaisia haasteita muuhun Eurooppaan verrattuna esimerkiksi kevätkylvöisten öljykasvien hallitsevan pinta-alan vuoksi”, Huttunen sanoo.