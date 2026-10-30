Perheiden, nuorten ja aikuisten ohjaus ja neuvonta palvelee 2.11. alkaen aikuissosiaalityön palveluita tarvitsevia koko Keski-Suomessa
30.10.2026 09:35:17 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Aikuissosiaalityön uudet asiakkaat ottavat 2.11. alkaen koko Keski-Suomessa yhteyttä perheiden, nuorten ja aikuisten ohjaukseen ja neuvontaan puhelimitse tai digipalveluissa. Vanhat alueelliset puhelinnumerot poistuvat käytöstä.
Keski-Suomen hyvinvointialueen aikuissosiaalityön palveluihin otetaan yhteyttä koko alueella maanantaista 2.11.2026 alkaen yhteisen perheiden, nuorten ja aikuisten ohjauksen ja neuvonnan kautta. Palvelun aloittaessa huhtikuussa 2026 yhteiseen yhteydenottokanavaan on ohjattu erityisesti Jyväskylän ja Muuramen uudet asiakkaat. Marraskuun alusta alkaen palvelunumero ja digipalvelut palvelevat koko hyvinvointialueella ja vanhat alueelliset aikuisten sosiaalipalveluiden numerot poistuvat käytöstä.
– Kaikki uudet asiakkaat ottavat yhteyttä perheiden, nuorten ja aikuisten ohjaukseen ja neuvontaan joko puhelimitse tai digipalveluiden kautta. Ne, joilla on jo asiakkuus palveluissamme, voivat olla suoraan yhteydessä nimettyyn omatyöntekijäänsä, selventää johtava sosiaalityöntekijä Sami Markuksela Keski-Suomen hyvinvointialueen aikuisten sosiaalipalveluista.
Perheiden, nuorten ja aikuisten ohjaukseen ja neuvontaan voi olla yhteydessä perheitä ja nuoria koskevien huolien lisäksi silloin, kun kaipaa apua aikuisten sosiaalipalveluista esimerkiksi työttömyyteen, taloudellisiin haasteisiin, asumisen kysymyksiin tai muihin arjen huoliin ja elämän hallinnan ongelmiin liittyen. Asukkaan ei tarvitse yhteyttä ottaessaan itse tietää, mikä palvelu tukisi häntä parhaiten, vaan ammattilaiset auttavat arvioimaan tuen tarvetta.
– Asiakkaan soittaessa ohjaukseen ja neuvontaan sosiaalihuollon ammattilainen arvioi tilanteen ja pyrkii vastaamaan asiakkaan tarpeeseen jo puhelinkeskustelussa. Mikäli tilanne vaatii enemmän työskentelyä, palveluista otetaan yhteyttä asiakkaaseen ja sovitaan tapaaminen alueelliseen toimipisteeseen, kertoo johtava sosiaalityöntekijä Kirsi Alonen Keski-Suomen hyvinvointialueen aikuisten sosiaalipalveluista.
– Ohjaukseen ja neuvontaan voi olla yhteydessä myös silloin, kun on herännyt huoli läheisestä. Meille voi soittaa yhteiseen palvelunumeroon tai tehdä huoli-ilmoituksen Omapalvelun kautta, Alonen muistuttaa.
Asiointi puhelimitse tai digipalveluissa
Perheiden, nuorten ja aikuisten ohjaus ja neuvonta palvelee numerossa 014 336 5850 maanantaista perjantaihin kello 8–14. Käytössä on takaisinsoittopalvelu. Soittajaan pyritään ottamaan yhteyttä yhden arkipäivän kuluessa.
Yhteyttä voi ottaa myös digipalveluiden kautta keskustelemalla ammattilaisen kanssa chatissa arkisin kello 9–12 tai jättämällä kiireettömän yhteydenottopyynnön ammattilaiselle. Digipalvelut löytyvät osoitteesta www.hyvaks.fi/asioi-verkossa tai Keski-Suomen hyvinvointialueen mobiilisovelluksesta (OmaHyvaks). Nämä palvelut vaativat vahvaa tunnistautumista mobiilivarmenteella tai pankkitunnuksilla.
Lisäksi käytössä on Pyydä apua -nappi. Se on matalan kynnyksen digitaalinen yhteydenottokanava, jonka kautta voi pyytää apua myös nimettömänä. Pyydä apua -napin yhteydenoton vastaanottanut sosiaalihuollon ammattilainen ottaa 1–3 arkipäivän kuluessa yhteyttä joko sähköpostitse tai puhelimitse. Pyydä apua -nappi löytyy Asioi verkossa -sivulta www.hyvaks.fi/asioi-verkossa sekä suoraan osoitteesta hyvaks.fi/pyydaapua.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kirsi Alonen, johtava sosiaalityöntekijä, aikuissosiaalityö ja työllisyyttä edistävät sosiaalipalvelut, Keski-Suomen hyvinvointialue, kirsi.alonen(at)hyvaks.fi, p. 044 459 6850
Sami Markuksela, johtava sosiaalityöntekijä, aikuissosiaalityö ja työllisyyttä edistävät sosiaalipalvelut, Keski-Suomen hyvinvointialue, sami.markuksela(at)hyvaks.fi, p. 050 339 5601
Viestinnän yhteyshenkilö: Pieta Haatainen, viestinnän asiantuntija, Keski-Suomen hyvinvointialue, pieta.haatainen(at)hyvaks.fi, p. 050 564 3679
Linkit
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
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#hyvaks #hyväarkikaikille
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