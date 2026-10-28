Neuvoloista palvelutaloihin – Keskimaan 130 000 euron Ilo auttaa -lahjoitus toi viihtyisyyttä 99 yksikköön
30.10.2026 09:20:00 EET | Osuuskauppa Keskimaa | Tiedote
Osuuskauppa Keskimaan vuoden 2026 Ilo auttaa -lahjoitus on tuonut konkreettista iloa terveys- ja hoivayksiköiden potilasarkeen eri puolilla Keski-Suomea. Yhteensä 130 000 euron lahjoitus on käytetty potilas- ja asiakasviihtyvyyden parantamiseen ikäihmisten palveluissa, vammaispalveluyksiköissä, neuvoloissa, nuorisokodeissa, perhekeskuksissa sekä terveysasemilla ja sairaaloissa. Hankinnat tehtiin henkilöstön toiveiden pohjalta yhteistyössä Sairaala Novan säätiön kanssa.
Lahjoituskohteiden listalle päätyi arkisia mutta merkityksellisiä asioita: televisioita, paikallislehtien tilauksia, pelejä, ulkokalusteita, karaokelaitteita, sähköpiano ja jopa muurikkapannu. Keski-Suomen kaikkiin 29 neuvolaan hankittiin leluja, lattiatyynyjä ja muita lasten viihtyvyyttä lisääviä elementtejä.
– Halusimme, että tämän vuoden lahjoitus tavoittaa mahdollisimman monta keskisuomalaista Joutsasta Pihtiputaalle. Yhdessä Sairaala Novan säätiön kanssa ohjasimme 130 000 euroa suoraan niihin hankintoihin, joita terveys- ja hoivayksiköiden henkilöstö itse toivoi asiakasviihtyvyyden parantamiseksi – neuvoloista ja nuorisopsykiatriasta ikäihmisten palveluihin. Näin tuki näkyy konkreettisesti potilaiden ja asiakkaiden arjessa, kertoo Osuuskauppa Keskimaan viestintä- ja markkinointijohtaja Noora Luoma.
Lahjoituksen kumppanina toimi Sairaala Novan säätiö, joka keskittyy koko Keski-Suomen alueella asiakkaiden hyvinvointia ja potilaskokemusta parantaviin toimiin. Säätiö ei rahoita hyvinvointialueen taloutta tai henkilöstön hyvinvointia, vaan kohdentaa tuen suoraan terveyspalveluiden piirissä oleville ihmisille. Siksi se oli luonteva kumppani lahjoitukselle: säätiö koordinoi hankinnat ja kartoitti tarpeet yhdessä Keski-Suomen hyvinvointialueen yksiköiden henkilöstön kanssa.
– Lahjoitus on suunnattu hankintoihin, jotka koskettavat mahdollisimman monia. Yksiköiden toiveet olivat hyvin arkisia, mutta pienikin asia, kuten mahdollisuus seurata uutisia televisiosta, katsoa lempiohjelmaa tai lukea omaa paikallislehteä, voi tuoda hoitojaksojen keskelle tärkeän hengähdyshetken, toteaa Sairaala Novan säätiön asiamies Mari Tastula.
Lähes sata yksikköä, jokaisella omat toiveensa
Tuki jakautui lähes sataan sairaalaan, palvelutaloon, neuvolaan ja muuhun yksikköön eri puolilla Keski-Suomea. Hankinnat valittiin henkilöstön toiveiden pohjalta, joten jokainen yksikkö sai juuri sitä, mikä sen omassa arjessa on tarpeellista ja ilahduttaa. Toiveissa korostuivat viihtyisyys, virikkeet ja yhteinen tekeminen. Alla poimintoja eri palvelualueilta:
- Vammaispalvelut: Viitasaarelle lautapelejä ja karaokelaitteet yhteisiin hetkiin, Äänekoskelle tablettitietokone ja kitara sekä Joutsaan, Karstulaan ja Toivakkaan paikallislehtien tilauksia arkea ilahduttamaan.
- Ikäihmisten palvelut: Korpilahden Iltatähteen ulkokalusteita ja pelejä, Keuruun palvelutaloon yhteistä toimintaa tukevia liikuntapelejä ja kampausvälineitä sekä Jämsän palvelutaloon televisioita, kirjoja ja lehtitilauksia.
- Sairaalat: Kyllön, Saarijärven ja Muuramen sairaaloiden osastojen potilashuoneisiin televisioita ja radioita.
- Lapset, nuoret ja perheet: kaikkiin 29 neuvolaan lasten viihtyvyyttä lisääviä hankintoja, Jyväskylän seudun nuorisokoteihin pelikonsoleita ja pelejä sekä Sairaala Novan nuorisopsykiatrian osastolle painopeittoja ja rauhoittumista tukevia välineitä hoitojakson arjen helpottamiseksi.
– Tukea myönnettiin yhteensä 99 yksikköön eri puolilla Keski-Suomea. Tuki näkyy sairaaloiden, palvelutalojen ja neuvoloiden arjessa ympäri maakuntaa, ja siitä hyötyvät eri-ikäiset keskisuomalaiset. On ollut ilahduttavaa kuulla, miten nopeasti hankinnat ovat löytäneet paikkansa arjessa, Luoma iloitsee.
Yksiköistä on kantautunut jo ensimmäisiä palautteita. Esimerkiksi Jyväskylän Etelä-Keljossa sijaitsevassa ikääntyneiden asumisyksikössä, Kauramäen kylässä, uudet sähköpiano ja muurikkapannu otettiin käyttöön saman tien: ulkoiluhetkessä paistettiin lettuja, ja vanhusten viikolla piano soi seurakunnan hartaushetkessä. ”Näistä lahjoituksista on meille iloa vuosikausiksi”, asukkaat iloitsivat.
Euro jokaista asiakasomistajaa kohden – vuosittainen lahjoitus toteutettu jo yhdeksättä kertaa
Osuuskauppa Keskimaa on tehnyt Ilo auttaa -lahjoituksia vuodesta 2017 lähtien yksi euro per asiakasomistaja -periaatteella. Vuoden 2026 lahjoitus on järjestyksessään yhdeksäs, ja sen kokonaissumma on 147 334 euroa. Potilasviihtyvyyden parantamisen lisäksi lahjoituksesta 15 000 euroa on kohdennettu MIELI Jyväskylän seudun mielenterveys ry:n ylläpitämälle MIELI Kriisikeskus Mobilelle nuorten matalan kynnyksen keskusteluavun vahvistamiseen eri puolilla Keski-Suomea.
Ilo auttaa -lahjoituksen tavoite on aina ollut sama: eri-ikäisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten auttaminen, ilahduttaminen ja tukeminen eri puolilla maakuntaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Osuuskauppa Keskimaa, Noora Luoma, viestintä- ja markkinointijohtaja, 010 767 3040, noora.luoma@sok.fi
Sairaala Novan säätiö sr, Mari Tastula, säätiön asiamies, 041 311 9856, mari.tastula@hyvaks.fi
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Osuuskauppa Keskimaa on market- ja tavaratalokauppaa, matkailu- ja ravitsemiskauppaa sekä liikennekauppaa harjoittava monialayritys, joka tarjoaa palveluja yli 100 toimipaikassa. Olemme maakunnan markkinajohtaja kaikilla edustamillamme toimialoilla. Keskimaa on Keski-Suomen maakunnan suurimpia yrityksiä yli 770 miljoonan euron liikevaihdolla. Asiakasomistajia on yli 147 000. Keski-Suomen suurimpana yritystyönantajana työllistämme yli 2000 keskisuomalaista.
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