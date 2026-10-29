Espoon kaupunki - Esbo stad

Espoon uusittu rakennusjärjestys etenee kaupunginhallituksen käsittelyyn

30.10.2026 10:17:19 EET | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote

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Ympäristö- ja rakennuslautakunta päätti kokouksessaan 29.10.2026 esittää kaupunginhallitukselle kokouksessa tarkistetun rakennusjärjestyksen etenemistä kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Nähtävillä olleesta rakennusjärjestysehdotuksesta jätetyt muistutukset ja lausunnot on käsitelty ja niistä on laadittu kirjalliset vastineet. Ehdotukseen on tehty täsmennyksiä ja muutoksia muistutusten ja lausuntojen perusteella. Merkittävimpänä muutoksena pykälä vapaa-ajanasunnon muuttamisesta pysyvään asuinkäyttöön on poistettu. Lautakunta täydensi rakennusjärjestystä ohjelinkin lisäyksellä.

Uusitussa rakennusjärjestyksessä korostuu erityisesti luonto- ja ympäristöarvojen huomioiminen, minkä lisäksi rakennusjärjestys määrää muun muassa kaupunkivihreän lisäämiseen ohjaavan viherkertoimen käytöstä ja mahdollisuudesta sivuasunnon rakentamiseen. 

Seuraavaksi tarkistetun rakennusjärjestyksen käsittelee kaupunginhallitus. Lopullisen päätöksen rakennusjärjestyksen hyväksymisestä tekee kaupunginvaltuusto. Uudistetun rakennusjärjestyksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2027 alussa.

Lue lisää rakennusjärjestyksestä sekä muista ympäristö- ja rakennuslautakunnan käsittelemistä asioista.

Avainsanat

ympäristö- ja rakennuslautakunta

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