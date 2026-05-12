Virittäydy syystunnelmaan synkillä tarinoilla – kansainvälisen kirjallisuusfestivaali Helsinki Noirin vuoden 2027 esiintyjät on julkistettu
30.10.2026 12:00:00 EET | Werner Söderström Osakeyhtiö | Tiedote
Jännityskirjallisuuden ympärille rakentuva kirjallisuusfestivaali Helsinki Noir palaa tammi-helmikuussa 2027, ja festivaalin esiintyjät on nyt julkistettu. Festivaaliviikko käynnistyy kaksipäiväisellä tapahtumalla Aleksanterin teatterissa 29.–30.1., ja lavalla nähdään mm. Lars Kepler, Satu Rämö ja Lilja Sigurdardóttir, Max Seeck sekä muita rikoskirjallisuuden tähtiä. Festivaali jatkuu kaupunkitapahtumien muodossa Helsingissä 1.–5.2.
Viime vuonna ensi kertaa järjestetty kansainvälinen kirjallisuustapahtuma Helsinki Noir kutsuu jälleen koolle kaikki rikoskirjallisuuden, dekkareiden ja true crimen ystävät. Talven synkimpään aikaan sijoittuva festivaali kestää viikon ja levittäytyy eri puolille Helsingin keskustaa mm. kirjastoihin ja muihin kulttuurikohteisiin. Festivaali tarjoaa monipuolisen kattauksen kirjailijahaastatteluja ja keskusteluja sekä lapsille ja nuorille suunnattua tekemistä. Tänä vuonna koululaisohjelmaa tarjotaan Helsingin peruskoulujen 8.- ja 9. -luokkalaisille.
Festivaaliviikko alkaa kaksipäiväisellä päätapahtumalla Aleksanterin teatterissa, jossa päästään sukeltamaan hyytäviin keskusteluihin jännityskirjallisuuden huipputekijöiden opastuksella. Tänäkin vuonna lavalle kokoontuu kaarti kotimaisia ja kansainvälisiä kirjailijatähtiä mm. Max Seeck, Satu Rämö ja Lilja Sigurdardóttir, Lars Kepler, Sebastian Fitzek ja Peter James.
Viime vuonna lavalla nähdyt Satu Rämö ja Max Seeck odottavat jo innolla festivaaliviikkoa.
"Todella mahtavaa olla mukana kirjatapahtumassa, jossa rikoskirjallisuudella on päärooli. Lukijoiden tapaaminen ja keskustelut kirjailijakollegoiden kanssa olivat minulle viime vuonna festivaalin parasta antia. Malttamattomana odotan seuraavaa Helsinki Noiria. Tulee varmasti todella nasta tapahtuma", Rämö kommentoi.
"Rikoskirjallisuus kiinnostaa tällä hetkellä enemmän kuin koskaan, ja Helsinki Noir tarjoaa genrelle arvoisensa näyttämön. On hienoa, että Helsingissä järjestetään kansainvälinen festivaali, joka tuo yhteen maailmalla tunnettuja huipputekijöitä ja ennen kaikkea innostuneita lukijoita", Seeck toteaa.
WSOY:n markkinointi- ja viestintäjohtaja Reetta Miettinen iloitsee toista kertaa järjestettävän festivaalin suosiosta:
"Helsinki Noirin esikuvana on toiminut esimerkiksi Iceland Noir -kirjallisuusfestivaali, jonka tavoitteena on ollut tuoda kirjallisuus lähemmäs kaupunkilaisia. Viime vuonna loimme todella monipuolisen kokonaisuuden jännityskirjallisuuden ympärille, ja olen varma, että festivaalin tapahtumat houkuttelevat tänäkin vuonna laajasti kävijöitä niin kaupungista kuin sen ulkopuolelta. Erityisesti iloitsen koululaisille suunnatusta ohjelmastamme. On ilo päästä näkemään, kuinka eri-ikäiset nuoret innostuvat lukemisesta ja löytävät itselleen sopivien kirjojen pariin. Yhteistyö tammikuisen kaupungin elävöittämiseksi jatkuu Helsingin kaupungin kanssa."
29.–30.1. järjestettävään tapahtumaan lippuja myy Aleksanterin teatteri. Myynnissä on yhden päivän lippuja (perjantai 28 e, lauantai 33 e) tai kahden päivän lippuja (2 pv 56 e, 2 pv VIP-lippu 80 e). Festivaaliviikon kaupunkiohjelma tarkentuu loppuvuodesta, ja lisätietoja päivitetään Helsinki Noir –festivaalin verkkosivuille.
Tutustu festivaalin ohjelmaan:
Linkki lippukauppaan:
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Yhteyshenkilöt
Reetta MiettinenMarkkinointi- ja viestintäjohtajaPuh:040 8344 340reetta.miettinen@wsoy.fi
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