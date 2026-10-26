Ärrä laajenee viiteen uuteen kaupunkiin – loppuvuonna aukeaa 20 uutta myymälää
2.11.2026 09:00:00 EET | Reitan Convenience Finland Oy | Tiedote
Ärrä-konsepti on tuonut supersuositut ruoka- ja juomauutuudet alkusyksyn aikana Suomen kaupunkeihin jo seitsemän uuden myymälän voimin. Nyt Reitan Convenience Finlandin moderni myymäläkonsepti laajenee entisestään ja seuraavat uudet ärrät aukeavat marras–joulukuussa esimerkiksi Jyväskylään, Rovaniemelle, Turkuun, Espooseen ja Kuopioon.
Ärrä on kesällä 2026 lanseerattu moderni myymäläkonsepti, jonka laaja mukaan otettavien ruokien ja juomien valikoima on suunniteltu erityisesti liikkuvien kaupunkilaisten tarpeisiin. Uudet myymälät on otettu syksyn aikana innolla vastaan, ja etenkin trendikkäät ruoka- ja juomauutuudet, kuten onigirit ja cold brew, ovat olleet asiakkaidemme suosiossa. Valikoimaa kehitetään ja täydennetään jatkuvasti raikkailla uutuuksilla.
”Ärrä on otettu syksyn aikana hyvin vastaan uusissa kaupungeissa, ja on ollut mahtavaa nähdä, että konsepti on vastannut erityisesti nuorten kaupunkilaisten arjen tarpeisiin. Maailmalla tunnettu trendikäs myymäläkonsepti on ollut Suomessa selvästi kaivattu uutuus, ja mukaan otettavan, laadukkaan ruoan suosio näkyy kaikilla ärrillämme”, kertoo Reitan Convenience Finlandin kaupallinen johtaja Jonas Idström.
Moderni, ruokaan painottuva konsepti sopii erityisesti liikenteen solmukohtiin, joista kaupunkilaiset kaipaavat mukaan nopeita ja herkullisia eväitä esimerkiksi työ- tai koulumatkalle. Myös uudet ärrät tuodaan sinne, missä ihmiset liikkuvat: metro- ja juna-asemille, kauppakeskuksiin, sairaaloihin ja kaupunkien keskustoihin.
Ärrien laajentuminen ei pääty tähän, vaan vuonna 2027 uusia ärriä aukeaa noin 40–60 ympäri Suomen. Tiedotamme ensi vuonna avautuvista ärristä lisää myöhemmin. Uusien ärrien ohella R-kioskit jatkavat tuttuina, monipuolisia palveluita tarjoavina arjen kioskeina ympäri Suomen.
Tänne seuraavat ärrät aukeavat:
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5.11. Tampere: Tays Keskussairaala
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6.11. Jyväskylä: Asemakatu 5
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11.11. Helsinki: Tripla, asema
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11.11. Helsinki: Herttoniemen metroasema
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12.11. Rovaniemi: Koskikatu 20
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16.11. Helsinki: Rautatieasema
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25.11. Helsinki: Kauppakeskus Kamppi
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25.11. Jyväskylä: Matkakeskus
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2.12. Turku: Kauppatori
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2.12. Helsinki: Jätkäsaari, Välimerenkatu 14
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3.12. Jyväskylä: Sairaala Nova
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4.12. Tampere: Hatanpään valtatie 2
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4.12. Kuopio: Rautatieasema
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8.12. Helsinki: Kallio, Viides linja 10
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8.12. Helsinki: Itäkeskuksen metroasema
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9.12. Espoo: Espoon sairaala
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11.12. Helsinki: Kaisaniemen metroasema
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16.12. Helsinki: Kampin kaukoliikenneterminaali
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18.12. Turku: Linja-autoasema
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23.12. Helsinki: Kluuvi, Yliopistonkatu 7
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23.12. Helsinki: Harju, Helsinginkatu 2
Aikataulu on alustava ja siihen saattaa tulla muutoksia.
Reitan Convenience Finland on osa kansainvälistä Reitan Convenience -konsernia, jolla on vahva asema kioski- ja pikaruokamarkkinoilla Pohjoismaissa ja Baltiassa. Siihen kuuluvat muun muassa Narvesen Norjassa, Latviassa ja Liettuassa, Pressbyrån ja PBX Ruotsissa, 7-Eleven Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa sekä R-kioski ja ärrä Suomessa ja R-kiosk Virossa.
Yhteyshenkilöt
Ella MäkeläReitan Convenience Finlandin viestintäPuh:+358 20 5544 094viestinta@reitanconvenience.fi
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