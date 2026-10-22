Yrittäjägallup: Yrittäjät tukevat laajalti kotihoidon tukea
31.10.2026 06:30:00 EET | Suomen Yrittäjät | Tiedote
Yrittäjägallupiin vastanneista, joilla on alaikäisiä tai aikuisia lapsia, 69 prosenttia haluaa säilyttää kotihoidon tuen. Kotihoidon tuen poistamista kannattaa vain 12 prosenttia vastaajista. Tuella on ollut merkitystä myös yrittäjäperheiden toimeentulolle: 42 prosenttia kertoo kotihoidon tuella olleen merkitystä perheen toimeentulolle lasten ollessa pieniä.
– Kotihoidon tuki on pulmistaan huolimatta joustavana tukimuotona tärkeä monille yrittäjille. Yrittäjäperheissä työn ja lastenhoidon yhteensovittaminen vaatii usein joustavuutta, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.
Kotihoidon tuen säilyttämisen kannatus on vahvaa eri yrittäjäryhmissä. Naispuoleisista vastaajista 75 prosenttia haluaa säilyttää tuen. Yhden hengen yrityksissä osuus on niin ikään 75 prosenttia.
Erityisesti nuoremmat vastaajat kannattavat kotihoidon tuen säilyttämistä. 18–39-vuotiaista vastaajista (n=76) 70 prosenttia haluaa säilyttää tuen ja 40-49-vuotiaista vastaajista (n=224) 77 prosenttia.
– Luvut kertovat siitä, että kotihoidon tuki on tärkeä erityisesti naisyrittäjille ja nuoremmille yrittäjille, Pentikäinen sanoo.
Kotihoidon tukea koskeviin kysymykseen vastasi 903 pk-yrityksen edustajaa, joilla on joko alaikäisiä tai aikuisia lapsia.
Yrittäjäperheiden arki pitää tunnistaa
Pentikäisen mukaan keskustelussa kotihoidon tuesta on tärkeää tunnistaa yrittäjäperheiden erilaiset tilanteet.
– Kotihoidon tuen poistamista esittävät eivät tunne yrittäjäperheiden arkea riittävän hyvin. Monelle yrittäjäperheelle lastenhoidon joustavuus on keskeistä.
Kotihoidon tuen merkityksessä perheen toimeentulolle on eroja eri yrittäjäryhmien välillä. Vastanneista naisyrittäjistä 52 prosenttia kertoo tuella olleen merkitystä perheen toimeentulolle lasten ollessa pieniä. Alkutuotannossa näin arvioi 49 prosenttia vastaajista, yksinyrittäjistä 46 prosenttia ja asiantuntijapalveluissa toimivista 44 prosenttia.
Vahva kannatus kaikkien puolueiden kannattajakunnissa
Yrittäjägallupissa selvästi yli puolet kaikkien eduskuntapuolueiden äänestäjistä, joilla on alaikäisiä tai aikuisia lapsia, kannattaa kotihoidon tuen säilyttämistä.
– Kotihoidon tuelle on vahva kannatus riippumatta puoluekannasta, Pentikäinen sanoo.
Yrittäjägallupin toteutti Verian Suomen Yrittäjien toimeksiannosta 29.9.–7.10.2026. Kyselyyn vastasi 1 120 pk-yrityksen edustajaa. Tulosten luottamusväli on kokonaistuloksen osalta 2,8 prosenttiyksikköä suuntaansa 50 % tulostasolla. Kotihoidon tukea koskeviin kysymykseen vastasi 903 pk-yrityksen edustajaa, joilla on joko alaikäisiä tai aikuisia lapsia.
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Yhteyshenkilöt
Mikael PentikäinentoimitusjohtajaPuh:040 504 1944mikael.pentikainen@yrittajat.fi
Tietoja julkaisijasta
Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin keskusjärjestö, joka ajaa yrittäjien sekä pienten ja keskisuurten yritysten asiaa. Jäseniä Yrittäjien paikallisyhdistyksissä on lähes 70 000 ja toimialajärjestöissä noin 26 000. Ne työllistävät Tilastokeskuksen (2023) mukaan yrittäjät mukaan lukien noin 590 000 henkilöä ja yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 171 miljardia euroa. Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu 372 paikallisyhdistyksestä, 21 aluejärjestöstä ja 47 toimialajärjestöstä. Lisätietoa: www.yrittajat.fi.
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