Presidentinlinnassa juhlistetaan itsenäisyyspäivänä suomalaista luontoa
30.10.2026 10:02:27 EET | Tasavallan presidentin kanslia | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia
Tiedote 67/2026
30.10.2026
Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet alkavat tiistaina 1. joulukuuta 2026. Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Suzanne Innes-Stubb ovat kutsuneet juhlatilaisuuteen Presidentinlinnaan Suomen itsenäisyyden kunniavieraita, sotiemme veteraaneja ja lottia sekä muita sotasukupolvien edustajia.
Veteraanien, heidän omaistensa sekä veteraaneja edustavien tahojen esittämien toiveiden mukaisesti järjestettävä päivävastaanotto mahdollistaa useamman kunniavieraan osallistumisen ja kiireettömän keskustelun vieraiden korkea ikä ja terveydentila huomioiden. Juhlaan osallistuu myös muuta valtiojohtoa. Tilaisuudessa esiintyvät Kaartin soittokunnan lisäksi Kansallisoopperan lapsikuoro sekä Jannika B ja Toni Wirtanen.
Presidentinlinnassa sunnuntaina 6. joulukuuta vietettävä itsenäisyyspäivän vastaanotto juhlistaa suomalaista luontoa.
Presidenttiparin isännöimälle itsenäisyyspäivän juhlavastaanotolle on kutsuttu tänä vuonna erityisesti ympäristöalan tutkijoita ja asiantuntijoita, luontojärjestöjen edustajia, luontomatkailuyrittäjiä, ympäristökasvatuksen ammattilaisia sekä ympäristön hyväksi toimivia vapaaehtoisia. Lisäksi vastaanotolle on kutsuttu presidenttiparin kotimaan matkoillaan tapaamia ihmisiä. Juhlaan osallistuu noin 1 700 vierasta eri puolilta Suomea. Kutsutuista lähes puolet on ensikertalaisia.
Itsenäisyyspäivänä Valtiosalissa musiikista vastaavat Kaartin soittokunta sekä Kaartin Combo solisteinaan Kaija Koo ja Antti Koivula. Lisäksi Valtiosalissa esiintyvät Kansallisoopperan oopperalaulajat. Toisen kerroksen Keltaisessa salissa kuullaan Mikko Innanen & Suomi-Finland Jazz 100 -juhlayhtyettä. Kolmannen kerroksen Salongissa esiintyy Emma & Matilda.
Vastaanoton makumaailma keskittyy tänä vuonna saaristoon. Tarjolla on ruokaa muun muassa Ahvenanmaalta ja Varsinais-Suomesta. Tarjolle tulee muun muassa lammasta, siikaa, saaristolaisleipää ja Ahvenanmaan pannukakkua. Naantalissa sijaitsevan Kultarannan tilan puutarhan sadosta saadaan vastaanotolle marjoja kermakakkuihin ja omenamehua. Tarjoiluissa korostuvat luonnonmukaisuus, alueiden ruokaperinteet sekä pien- ja paikallistuottajien tarjonta.
Presidentinlinnan Goottilaisessa salissa on esillä valokuvataiteilija Pekka Luukkolan valokuvanäyttely. Hän on luonut suomalaiseen maisemaan monia uusia näkökulmia ja liikkuu taiteessaan usein sinisävyisissä maisemissa tutkien valoa, liikettä ja aikaa. Näyttely sisältää otteita kokonaisuudesta, johon kuuluu noin sata kookasta teosta vuosilta 2006–2026.
Vastaanoton kutsujen postitus on alkanut, ja ne saapuvat kutsuvieraille lähiviikkojen aikana.
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