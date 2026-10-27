Presidentinlinnassa juhlistetaan itsenäisyyspäivänä suomalaista luontoa

Presidentti Stubb ja pääministeri Støre kävivät puhelinkeskustelun presidentti Putinin kanssa 27.10.2026 11:44:50 EET | Tiedote

Tasavallan prTasavallan presidentin kanslia Tiedote 66/2026 27.10.2026 Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja Norjan pääministeri Jonas Gahr Støre kävivät tiistaina 27. lokakuuta 2026 puhelinkeskustelun Venäjän presidentti Vladimir Putin kanssa. Puhelu oli jatkoa Oslossa 20. lokakuuta pidetylle tapaamiselle. Puhelun valmistelussa konsultoitiin Ukrainaa. Presidentti Stubb ja pääministeri Støre tekivät aloitteen puhelusta keskustellakseen Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa sekä diplomaattisista pyrkimyksistä sodan päättämiseksi ja rauhan ja vakauden edistämiseksi Euroopassa. Suomi ja Norja ovat Venäjän rajanaapureita ja molemmat maat ovat Ukrainan vankkumattomia tukijoita. Puhelun tavoitteena oli välittää Ukrainan viestejä tulevista rauhanneuvotteluista Abu Dhabissa suoraan presidentti Putinille. Presidentti Stubb ja pääministeri Støre osallistuivat puheluun maidensa johtajina eivätkä he toimineet Euroopan edustajina. Suomi ja Norja ovat aina edistäneet rauhaa ja turvallisuutta alueil