Kutsu ja tiedote: Teostäydennykset kokoelmanäyttelyyn ja Terranovan luonnontieteelliseen perusnäyttelyyn avautuva uusi näyttely - Tiedotustilaisuus pe 6.11. klo 10 Pohjanmaan museossa

MEDIAKUTSU

Tervetuloa näyttelyiden tiedotustilaisuuteen perjantaina 6.11.2026 klo 10 Pohjanmaan museossa, os. Museokatu 3, 65100 Vaasa. Tilaisuudessa esitellään Pohjanmaan museossa avautuvat uudet näyttelyt sekä teostäydennykset kokoelmanäyttelyyn.

Fortuna – pelit kulttuurihistoriasta nykytaiteeseen

klo 10.00–10.45: Tilaisuudessa ovat paikalla taiteilijat Harold Hejazi, Joonas Hyvönen, Reija Meriläinen ja Maria Nordbäck sekä amanuenssi Noora Lehtovuori Vaasan museoista.

Teostäydennykset kokoelmanäyttelyssä

klo 10.45–11.15: Amanuenssi Simon Holm esittelee Turun taidemuseosta tulleet teostäydennykset kokoelmanäyttelyssä.

Kyy ja sen serkut

klo 11.15: Amanuenssi Tom Hoogesteger esittelee Terranovan luonnontieteelliseen perusnäyttelyyn avautuvan uuden näyttelyn Kyy ja sen serkut.

Haastattelumahdollisuudet ja lisätietoa:

Amanuenssi Noora Lehtovuori, Vaasan museot, p. 040 5877363, noora.lehtovuori@vaasa.fi

Amanuenssi Simon Holm, Vaasan museot, p. 040 5660 358, simon.holm@vaasa.fi

Amanuenssi Tom Hoogesteger, Vaasan museot, p. 040 1861019, tom.hoogesteger@vaasa.fi

Haastatteluita voi sopia tiedotustilaisuuden jälkeen. Median edustajat voivat halutessaan varata erillisen ajan näyttelyyn tutustumista varten.

Tiedotuskuvat:

Fortuna: https://kuvapankki.vaasa.fi/s/o/824ckaqRCBcMPxMU

Teostäydennykset kokoelmanäyttelyssä: https://kuvapankki.vaasa.fi/s/o/V5bf3OhlNEB2RKRa

Kyy ja sen serkut: https://kuvapankki.vaasa.fi/s/o/6cOvIU3U68tDURzq





TIEDOTE

Harvinaisia kultakauden mestariteoksia Turusta Vaasaan puoleksi vuodeksi

Pohjanmaan museo avautuu 7.11.2026 uusin näyttelyin. Terranovan luonnontieteellisen perusnäyttelyyn avautuu uusi näyttely Kyy ja sen serkut. Lisäksi museon pysyviä kokoelmanäyttelyitä on täydennetty Turun taidemuseosta lainatuilla teoksilla. Gunnar Berndtsonin, Akseli Gallen-Kallelan ja Valle Rosenbergin teokset täydentävät Pohjanmaan museon kokoelmanäyttelyä 7.11.2026 alkaen.

Kolme Suomen taiteen kultakauden merkittävää mestariteosta saapuu Turun taidemuseosta lainaan Pohjanmaan museoon, jossa niitä voi ihailla puolen vuoden ajan. Teokset on saatu Vaasaan, koska Turun taidemuseon Hugo Simberg-näyttelyä varten Vaasan museoiden kokoelmista annettiin lainaksi Turkuun kolme Simbergin teosta.

Teokset tarjoavat mahdollisuuden tutustua suomalaisen taiteen kultakauden eri suuntauksiin. Gunnar Berndtsonin maalausta Kesä (1895) (Sommar, Summer) pidetään yhtenä Suomen taidehistorian teknisesti taitavimpiin kuuluvan taiteilijan arvostetuimmista teoksista. Maalaus on valittu myös kansainväliseen 1001 Paintings You Must See Before You Die -teokseen.

Akseli Gallen-Kallelan Iltatähti (1901) (Aftonstjärnan, Evening Star) on vaikuttava maalaus taiteilijan uran mielenkiintoiselta ajanjaksolta. Valle Rosenbergin Sunnuntai (1909) (Söndag, Sunday) edustaa rohkeaa avantgardismia.

–Berndtsonin teoksesta olemme pääasiallisesti eniten innoissamme. Teos on todella suosittu Turun taidemuseon kokoelmassa, kertoo amanuenssi Simon Holm Vaasan museoista.

Samalla esittelyssä on laaja kokonaisuus Valle Rosenbergin tuotantoa Vaasan museoiden omista kokoelmista. Esillä on mm. muotokuva Pirttikylästä kotoisin olleesta taidemaalari Viktor Dalbosta sekä valikoima Dalbon omia maalauksia. Rosenbergin teoksia nähdään Pohjanmaan museon lisäksi myös Tikanojan taidekodissa.

Lainassa olevat teokset ovat esillä Pohjanmaan museossa 7.11.2026–7.3.2027.

Kyy ja sen serkut esittelee kyykäärmeiden monimuotoisen maailman Terranovassa

Kyykäärmeisiin keskittyvä näyttely avautuu Pohjanmaan museon Terranovassa 7.11.2026. Uusi näyttely Kyy ja sen serkut johdattaa kävijät tutustumaan maailman kyykäärmeisiin sekä Suomen tunnetuimpaan käärmelajiin, kyyhyn.

Terranovan luonnontieteellisessä perusnäyttelyssä esillä oleva uusi kokonaisuus avaa kyykäärmeiden monimuotoisuutta, levinneisyyttä ja merkitystä luonnon ekosysteemeissä. Näyttelyssä on esillä tietoa ja valokuvia sekä vitriineissä kyykäärmenäytteitä ja kyyn lähisukulaisia kaikkialta maailmasta, missä kyykäärmeitä esiintyy: Euroopasta, Kaakkois-Aasiasta, Afrikasta, Pohjois-Amerikasta, Etelä- ja Keski-Amerikasta sekä Lähi-Idästä.

Kyykäärmeitä tunnetaan noin 350 lajia. Erityistarkastelussa on kotimainen lajimme, kyy (Vipera berus), jolla on maailman käärmelajeista yksi laajimmista levinneisyysalueista. Lajia tavataan lähes koko pohjoisessa Euraasiassa Britteinsaarilta Tyynenmeren rannikolle asti. Toisin kuin useimmat kyykäärmeet, jotka elävät trooppisilla alueilla, kyy on sopeutunut myös pohjoisiin oloihin ja esiintyy jopa napapiirin pohjoispuolella.

Näyttelyssä esitellään myös Suomen muut käärmelajit: rantakäärme ja kangaskäärme. Kaikki Suomessa tavattavat käärmeet ovat rauhoitettuja.

Käärmeet ovat maailman väärinymmärretyimpiä ja vainotuimpia eläimiä. Monia kyykäärmelajeja uhkaa elinympäristöjen häviäminen, liikenne ja ihmisten aiheuttama vaino. Näyttely tarjoaa mahdollisuuden tarkastella käärmeitä ennakkoluulojen sijaan tiedon ja luonnon monimuotoisuuden näkökulmasta.

Näyttely on esillä 7.11.2026 alkaen Pohjanmaan museon Terranovassa.