Turku Energia Sähköverkot korvaa ilmajohtoja maakaapeleilla Satava-Kakskerran alueella
30.10.2026 10:55:57 EET | Turku Energia | Tiedote
Turku Energia Sähköverkot aloittaa Satava-Kakskerran alueella sähköverkon saneerausurakan, jossa ilmajohtoja korvataan maakaapeloinnilla. Saneerauksen tavoitteena on parantaa sähkön toimitusvarmuutta saaristoisella alueella, jossa tuuliset sääolosuhteet aiheuttavat sähköverkolle kuormitusta.
Työt ovat käynnistyneet lokakuun viimeisellä viikolla Kakskerrasta, jonka jälkeen saneerausta jatketaan Satavassa. Urakassa korvataan ilmajohtoja maakaapeleilla yhteensä 39 kilometrin matkalta. Urakka valmistuu vuoden 2027 loppuun mennessä.
”Saneerauksen tavoitteena on vähentää sääolosuhteista johtuvia sähkökatkoja ja vahvistaa alueen sähköverkon toimintavarmuutta pitkälle tulevaisuuteen. Saaristoisessa ympäristössä maakaapelointi on tärkeä keino parantaa sähkön toimitusvarmuutta”, sanoo Turku Energia Sähköverkkojen rakennuttamispäällikkö Jani Rantanen.
Pääurakoitsijana hankkeessa toimii Eltel Networks, joka vastaa myös maanrakennustöistä. Urakoitsija tiedottaa alueen asukkaille työn etenemisestä sekä mahdollisista saneeraustöiden aiheuttamista sähkönjakelukeskeytyksistä asukaskohtaisesti.
Kaivetut alueet entisöidään alueittain. Osa viimeistelytöistä jää tehtäväksi myöhemmin, sillä ilmajohdot poistetaan vasta talvella. Mahdolliset viimeistelyt tehdään heti sääolosuhteiden sen salliessa.
Satava-Kakskerran hankkeen tavoitteena on edelleen parantaa Turku Energia Sähköverkkojen toimitusvarmuutta. Vuonna 2025 keskimääräinen keskeytysaika oli 9 minuuttia 9 sekuntia asiakasta kohden.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jani Rantanen
rakennuttamispäällikkö, Turku Energia Sähköverkot Oy
puh. 050 5573 173
jani.rantanen@turkuenergia.fi
Kuvat
Turku Energia Sähköverkot Oy on Turku Energian tytäryhtiö. Turku Energia Sähköverkot Oy:llä on yli 108 000 käyttöpaikkaa. Turku Energia -konserni kuuluu Suomen suurimpien energiayhtiöiden joukkoon. Liikevaihtomme vuonna 2025 oli 358,6 miljoonaa euroa. Turku Energiassa työskentelee noin 330 ammattilaista. Turku Energia on Varsinais-Suomen johtava sähkön ja lämmön myyjä ja siirtäjä. Toimintaamme kuuluu myös energiaverkostojen ja energiatuotantolaitosten kehittäminen, rakentaminen ja ylläpitäminen sekä sähköisen liikenteen kehittäminen Turun seudulla. Toimitamme ympäristöä, elämänlaatua ja kilpailukykyä parantavia energiapalveluita 130 000 taloudelle ja yritykselle. Asiakaslupauksemme on "Olemme lähellä, näemme kauas". Olemme mukana rakentamassa hiilineutraalia Turkua. www.turkuenergia.fi
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