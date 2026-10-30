Perintäyhtiö ei voi periä riitautettua saatavaa
30.10.2026 11:00:00 EET | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote
Lupa- ja valvontavirasto kiinnittää huomiota perintäyhtiön toimintaan tapauksessa, jossa perintäyhtiö oli perinyt riitautettua kuluttajasaatavaa. Lisäksi perintäyhtiö oli perinyt tratalla yrityssaatavaa, joka ei ollut selvä ja riidaton.
Lupa- ja valvontaviraston selvityksen mukaan perintäyhtiö oli perintälain ja hyvän perintätavan vastaisesti jatkanut kuluttajasaatavan perintää velallisen kiistämisestä huolimatta. Lisäksi perintäyhtiö ei ollut riittävän huolellisesti selvittänyt velallisen esittämän riitautuksen perusteita, jotta saatavan olisi voitu katsoa olleen selvä ja riidaton tratan lähettämishetkellä.
Jos perintätoimisto ei korjaa epäkohtaa, sille voidaan määrätä hallinnollinen seuraamus
Lupa- ja valvontavirasto arvioi kokonaisuutta ja huomion kiinnittäminen on oikeasuhtainen seuraamus. Huomion kiinnittäminen on hallinnollista ohjausta, jonka myötä on tarkoitus saada yhtiö muuttamaan virheellistä toimintatapaansa. Mikäli Lupa- ja valvontavirasto havaitsee vastaisuudessa perintäyhtiön toimivan päätöksessä ilmenneiden epäkohtien osalta edelleen lain tai hyvän perintätavan vastaisesti, voidaan yhtiölle määrätä hallinnollinen seuraamus kuten varoitus.
Yhteyshenkilöt
Ainomaria Holopainenylitarkastaja, elinkeinovalvonta ja oikeusturvaPuh:0295254740etunimi.sukunimi@lvv.fi
Tietoja julkaisijasta
Lupa- ja valvontavirasto on valtakunnallinen, monialainen valtion viranomainen. Virasto kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalaan, ja eri ministeriöt ohjaavat sen toimintaa omilla toimialoillaan. Lupa- ja valvontavirasto aloitti toimintansa 1.1.2026. Viraston tehtäviin kuuluu esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, ympäristöasioiden, alkoholihallinnon, varhaiskasvatuksen, koulutuksen, työsuojelun ja pelastustoimen lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Lupa- ja valvontavirastossa turvaamme jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin.
Lupa- ja valvontavirasto
PL 20
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lvv.fi
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