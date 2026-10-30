Perintäyhtiö ei voi periä riitautettua saatavaa

Lupa- ja valvontaviraston selvityksen mukaan perintäyhtiö oli perintälain ja hyvän perintätavan vastaisesti jatkanut kuluttajasaatavan perintää velallisen kiistämisestä huolimatta. Lisäksi perintäyhtiö ei ollut riittävän huolellisesti selvittänyt velallisen esittämän riitautuksen perusteita, jotta saatavan olisi voitu katsoa olleen selvä ja riidaton tratan lähettämishetkellä.

Jos perintätoimisto ei korjaa epäkohtaa, sille voidaan määrätä hallinnollinen seuraamus

Lupa- ja valvontavirasto arvioi kokonaisuutta ja huomion kiinnittäminen on oikeasuhtainen seuraamus. Huomion kiinnittäminen on hallinnollista ohjausta, jonka myötä on tarkoitus saada yhtiö muuttamaan virheellistä toimintatapaansa. Mikäli Lupa- ja valvontavirasto havaitsee vastaisuudessa perintäyhtiön toimivan päätöksessä ilmenneiden epäkohtien osalta edelleen lain tai hyvän perintätavan vastaisesti, voidaan yhtiölle määrätä hallinnollinen seuraamus kuten varoitus.