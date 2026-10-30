Kutsu tiedotustilaisuuteen: esitys Varhan talousarvioksi vuodelle 2027
30.10.2026 11:38:36 EET | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Kutsu
Esitys hyvinvointialueen talousarvioksi vuodelle 2027 julkistetaan aluehallituksen esityslistalla keskiviikkona 4. marraskuuta.
Medialle järjestetään talousarviosta tiedotustilaisuus keskiviikkona 4.11. klo 12.00-12.45 teamsissa: https://teams.microsoft.com/meet/3467687411656495?p=xbrSVE4SC6tAfndTL4
Tilaisuudessa ovat paikalla hyvinvointialuejohtaja Tarmo Martikainen, talousjohtaja Ville Rajahalme sekä aluevaltuuston puheenjohtaja ja aluehallituksen puheenjohtajisto.
Aluehallitus aloittaa Varhan vuoden 2027 talousarvion käsittelyn 9. marraskuuta.
Pyydämme ilmoittautumaan teams-infoon keskiviikkoaamuun mennessä viestintäpäällikkö Sanna Nummelin, sanna.nummelin@varha.fi.
Avainsanat
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
"Turvaamme, parannamme, pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä."
Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää varsinaissuomalaisten sote- ja pelastuspalvelut. Verkkopalvelumme: varha.fi
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha
Ett nytt familjehem för äldre öppnar i Åbo30.10.2026 13:11:26 EET | Pressmeddelande
Utbudet av familjevård för äldre utökas inom Egentliga Finlands välfärdsområde när ett nytt familjehem för äldre kunder öppnar i Åbo. Familjehemmet Untuva är det första familjehemmet i Åbo som erbjuder långvarig familjevård.
Turkuun avautuu uusi perhekoti ikääntyneille30.10.2026 13:11:26 EET | Tiedote
Ikääntyneiden perhehoidon tarjonta laajenee Varsinais-Suomen hyvinvointialueella, kun Turkuun avautuu uusi perhekoti ikääntyneille asiakkaille. Perhekoti Untuva on ensimmäinen pitkäaikaista perhehoitoa tarjoava perhekoti Turussa.
Välfärdsområdesfullmäktige fattade beslut om servicenivån för den prehospitala akutsjukvården28.10.2026 20:01:49 EET | Pressmeddelande
Den prehospitala akutsjukvården i Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha) har cirka 56 000 uppdrag per år. Det betyder cirka 153 uppdrag inom den prehospitala akutsjukvården varje dag.
Varhan aluevaltuusto päätti ensihoidon palvelutasosta28.10.2026 20:01:49 EET | Tiedote
Varsinais-Suomen hyvinvointialueella (Varha) vuodessa noin 56 000 ensihoitotehtävää. Se tarkoittaa noin 153 ensihoitotehtävää joka päivä.
Varhan aluehallituksen 26.10.2026 kokouksen tarkastamaton pöytäkirja26.10.2026 13:59:23 EET | Tiedote
Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha) tänään kokoontuneen aluehallituksen kokouksen tarkastamaton pöytäkirja julkaistaan tämän tiedotteen liitteenä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme