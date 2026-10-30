Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha

Kutsu tiedotustilaisuuteen: esitys Varhan talousarvioksi vuodelle 2027

30.10.2026 11:38:36 EET | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Kutsu

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Esitys hyvinvointialueen talousarvioksi vuodelle 2027 julkistetaan aluehallituksen esityslistalla keskiviikkona 4. marraskuuta.

Kaksi violettia graafista elementtiä, jotka näyttävät sydämiltä tai V-kirjaimilta tummaa taustaa vasten. Oikeassa ylänurkassa on Varhan logo.

Medialle järjestetään talousarviosta tiedotustilaisuus keskiviikkona 4.11. klo 12.00-12.45 teamsissa: https://teams.microsoft.com/meet/3467687411656495?p=xbrSVE4SC6tAfndTL4  

Tilaisuudessa ovat paikalla hyvinvointialuejohtaja Tarmo Martikainen, talousjohtaja Ville Rajahalme sekä aluevaltuuston puheenjohtaja ja aluehallituksen puheenjohtajisto. 

Aluehallitus aloittaa Varhan vuoden 2027 talousarvion käsittelyn 9. marraskuuta.  

Pyydämme ilmoittautumaan teams-infoon keskiviikkoaamuun mennessä viestintäpäällikkö Sanna Nummelin, sanna.nummelin@varha.fi

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Varsinais-Suomen hyvinvointialue

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