Vuoden nuoren taiteilijan Roope Itälinnan näyttely vie katsojan reiviluolan laservaloihin ja yksinäisyyden rauhaan
31.10.2026 07:30:00 EET | Tampereen taidemuseo ja Muumimuseo | Tiedote
Vuoden 2026 nuoren taiteilijan Roope Itälinnan (s. 1990) Finlaysonin alueen Kutomosaleissa 31.10. avautuvassa yksityisnäyttelyssä reivien ja klubielämän yhteisöllisyys kohtaa arkipäiväiset yksinolon hetket. Hänen teoksissaan yhdistyvät henkilökohtaiset muistot ja kuvitteelliset tilanteet, eskapismi ja yhteyden kaipuu. Itälinnan henkilöhahmot on maalattu fotorealistisen tarkasti, mutta miljööt minimalistisesti, mikä korostaa inhimillisen kokemusmaailman intensiteettiä.
Roope Itälinnan näyttelyyn Finlaysonin alueen Kutomosaleihin on rakennettu kaksi erilaista temaattista kokonaisuutta. Ensimmäisen salin teokset ovat pääosin päivänvalossa tai ulkona tähtitaivaan alla tallennettuja arkipäiväisiä yksinolon hetkiä. Ihmishahmot on kuvattu katsojaan nähden selin tai sivuttain, kasvot poispäin käännettyinä. Toisinaan kasvoja peittää verho, hiukset, lippalakki tai takin huppu. Hahmot ovat usein makuuasennossa tai ikään kuin paikoilleen pysähtyneinä ja katse kohti tyhjyyttä suuntautuneena. Tunnelma viestii ajan pysähtymisestä. Ympäröivät tilat ovat askeettisia, ja ne huokuvat hiljaisuutta. Kaiken paljastava kirkas aamun tai keskipäivän valo vahvistaa mielikuvaa erillisyydestä ja sulkeutuneisuudesta. Playing field -maalauksessa (2018) nuori, vaaleahiuksinen ihmishahmo nojaa jalkapallokentän aitaan kasvot käsivarsiinsa painautuneena. Hän ei vaikuta seuraavan peliä tai harjoituksia, vaan pikemminkin sisäinen maailma irtaannuttaa hänet kaikesta muusta ympärillä. Sommittelu tarkentuu kameran linssin tavoin etualan hahmoon taustan jäädessä sumeammaksi ja epätarkemmaksi. Itälinna korostaa ihmishahmon elävyyttä suhteessa maisemaan ja tuo samalla esiin tämän yksinäisyyden ja irrallisuuden ympäristöstään.
Toiseen Kutomosaliin on tuotu yöelämän tunnelmia reiveistä ja klubeilta. Klubi-, tekno- ja reivikulttuuri on keskeinen teema Roope Itälinnan taiteessa. Hän vangitsee maalauksiinsa ekstaattisia hetkiä tanssilattialta, heittäytymisen hypnoottisen teknomusiikin energialle. Reivikulttuuri edustaa Roope Itälinnalle eräänlaista utopiaa, vaihtoehtoa vallitsevalle maailmanjärjestykselle. Tässä tilassa keinotekoiset rajat ja roolit, jatkuva kilpailu ja itsensä kehittämisen vaatimukset väistyvät hetkeksi, ja on mahdollista nähdä vilaus toisenlaisesta olemisen mahdollisuudesta. Tanssijoiden ohella Itälinna kuvaa uusimmissa teoksissaan Entrance I ja II LED-valolinjojen värjäämiä reivipaikkojen betonisia sisäänkäyntejä, jotka johdattelevat osallistujat mystisen siirtymäriitin tavoin arjesta juhlaan, toiseen todellisuuteen ja yhteyteen muiden kanssa. Maalauksissa maan alle johtava portaikko johtaa salaperäisenä kutsuvaan sisääntulotilaan, ja aivan kuin kauempaa kuuluisi vaimea basson jytke. Siirtyminen ja oven kautta kulkeminen merkitsee usein muodonmuutosta. Tällainen siirtymä ja uudelleensyntyminen voi tapahtua myös astuttaessa reiveissä tanssilattialle neonvalojen sykkeeseen, jolloin itseys hetkeksi kadotetaan ja sulaudutaan yhteen musiikin ja ympäröivän reiviyhteisön kanssa.
Roope Itälinnan taide liittyy fotorealistisen maalaustaiteen perinteeseen, jossa tavoitteena on kuvata todellisuutta valokuvamaisella tarkkuudella. Mallien iho, hiukset, anatomiset yksityiskohdat, vaatteiden rypyt sekä valojen ja varjojen vaihtelu on maalattu mestarillisen yksityiskohtaisesti. Itälinna yhdistää ihmishahmojen tarkan detaljikuvauksen minimalistisesti ja suurpiirteisesti kuvattuihin tiloihin ja ympäristöihin, mikä luo teoksiin jännitettä ja tunnelatauksia. Näin henkilöhahmoista tulee todellisempia, elävämpiä ja intensiivisempiä kuin niiden ympäristöstä. Maalauksissa Illusion Revieved (2023) ja Release (2023) yksityiskohtaisesti kuvattujen hahmojen sisäinen tunnetila välittyy vahvana heidän katsellessaan taaempana tanssivaa hahmottumatonta ihmisjoukkoa.
Roope Itälinna on järjestyksessä 42. Vuoden nuori taiteilija. Tampereen taidemuseon vuosittainen näyttely juhlistaa kansainvälisesti kiinnostavia, valintahetkellä enintään 35-vuotiaita kuvataiteen suunnannäyttäjiä nostaen esiin uutta suomalaista nykytaidetta ja säilyttäen aikansa lupaavimpien nuorten taiteilijoiden töitä tuleville sukupolville.
VUODEN NUORI TAITEILIJA 2026 ROOPE ITÄLINNA
31.10.2026–10.1.2027
Kutomosalit, Finlaysonin alue
Finlaysoninkuja 9, kerros 3B, 33210 Tampere
tampereentaidemuseo.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Roope Itälinna
Vuoden nuori taiteilija 2026
Virpi NikkarinäyttelypäällikköTampereen taidemuseo ja Muumimuseo
Taidevaltakunta '26 biennaalissa: Finlaysonin alue ja kaupunkitila
Kuvat
Tampereen taidemuseo
Tampereen taidemuseon järjestää vaihtuvia näyttelyitä taiteen historian teemoista ja esittelee vanhoja mestareita sekä nykytaiteen tuoreimpia tekijöitä. Esille nostetaan niin paikallisia taiteilijoita kuin kansainvälisiäkin tekijöitä. Vuoden kohokohta on Vuoden nuoren taiteilijan julkistus ja palkintonäyttely. Pirkanmaan vastuumuseona taidemuseo tutkii paikallista taidehistoriaa ja tukee alueen toimijoita. Tampereen taidemuseo hallinnoi ja hoitaa Suomen toiseksi suurinta taidekokoelmaa, joka käsittää yli 15 000 teosta.
Tampereen taidemuseo
puh. 041 730 3104
tampereentaidemuseo.fi
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