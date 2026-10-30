Kokoomuksen Sarkomaa: Varhaiskasvatuksen henkilöstön kielitaitovaatimukset säädettävä sitovasti lakiin
31.10.2026 07:02:00 EET | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan jäsen Sari Sarkomaa ehdottaa lakimuutosta, joilla varmistetaan, että jokaisessa Suomen päiväkodissa kieli toimii aidosti oppimisen, osallisuuden ja kotoutumisen perustana. Suomen tai ruotsin kielen osaaminen ei saa jäädä pelkkien suositusten varaan, vaan lainsäädännön on oltava velvoittava.
– Varhaiskasvatuksella on ratkaiseva merkitys lapsen kielen kehitykselle, oppimisvalmiuksille ja myöhemmälle koulupolulle. Siksi varhaiskasvatuksen henkilöstön riittävä kielitaito on varmistettava lailla, Sarkomaa sanoo.
Sarkomaa painottaa, että henkilöstön ja kielellisten kelpoisuusvaatimusten pitävyydestä on huolehdittava sitovasti, jotta jokainen lasten kanssa työskentelevä kykenee tarjoamaan tavoitteellista, pedagogisesti vahvaa ja kielellistä kehitystä tukevaa varhaiskasvatusta. Erityisesti varhaiskasvatuksen opettajien kohdalla on kiinnitettävä huomio vahvaan kielelliseen osaamiseen. Kyse on paitsi opetuksen laadusta myös lasten oikeusturvasta ja arjen vuorovaikutuksen sujuvuudesta.
Sarkomaa on jättänyt aiheesta hallitukselle vastattavaksi kirjallisen kysymyksen, jossa kysytään, mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä säätääkseen opetuskielen kielitaitovaatimuksesta varhaiskasvatuksen henkilöstölle.
– Jokaisella lapsella on oikeus tulla ymmärretyksi, saada rikasta kielellistä vuorovaikutusta ja oppia suomea tai ruotsia varhaiskasvatuksessa. Tämä ei toteudu riittävän hyvin, jos henkilöstön kielitaito ei ole tehtävän edellyttämällä tasolla, Sarkomaa sanoo.
Sarkomaa pitää tärkeänä ottaa käyttöön kokoomuksen ehdottama velvoittava kielitaidon arviointi 3-vuotisneuvolassa. Jatkossa jokaisen lapsen suomen tai ruotsin kielen kehitys arvioitaisiin neuvolassa, jotta mahdolliset kielenkehityksen viiveet tunnistetaan riittävän varhain. Mikäli lapsen kielitaito ei ole riittävällä tasolla, lapsi ohjattaisiin laadukkaan varhaiskasvatuksen piiriin kielen oppimisen varmistamiseksi.
– Suomessa jokaisella lapsella on oikeus tasa-arvoiseen opinpolkuun taustastaan riippumatta. Vaateet kielen oppimiselle ja opettamiselle on asetettava riittävän korkealle. Se vaatii selkeää lainsäädäntöä myös lasten parissa työskentelevää varhaiskasvatuksen henkilöstöä koskien, Sarkomaa sanoo.
– Vanhempien kielitaidolla on aivan keskeinen merkitys lasten kotoutumiselle ja oppimiselle. Kokoomuksessa haluamme vahvistaa maahan muuttaneiden, aivan erityisesti naisten, suomen tai ruotsin kielen oppimista, työllistymistä ja kotoutumista, Sarkomaa lisää.
Sarkomaa huomauttaa, että kielen oppiminen ja työnteko ovat avaimia itsenäiseen elämään, ja puutteellinen kielitaito vaikeuttaa sekä vanhemman että lapsen arkea. Siksi kielen oppimiseen on tarjottava mahdollisuuksia, mutta myös odotettava aktiivista osallistumista.
– Suomen tärkeimpiä tavoitteita on, että jokainen lapsi saa varhaiskasvatuksesta ja peruskoulusta riittävät tiedot ja taidot jatko-opintoihin, työelämään ja aktiiviseen kansalaisuuteen taustastaan riippumatta, Sarkomaa päättää.
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Yhteyshenkilöt
Sari SarkomaaKansanedustaja
Helsingin vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
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