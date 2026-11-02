Jyväskylän yliopiston Juho Leppänen palkittiin vuoden 2025 parhaasta tilastotieteen gradusta
2.11.2026 07:30:00 EET | Jyväskylän yliopisto | Tiedote
Suomen Tilastoseura on myöntänyt arvostetun Leo Törnqvist -palkinnon Jyväskylän yliopiston matematiikan ja tilastotieteen laitokselta valmistuneelle filosofian maisteri Juho Leppäselle parhaasta vuonna 2025 valmistuneesta tilastotieteen pro gradu -tutkielmasta. Leo Törnqvist -palkinto on yksi suomalaisen tilastotieteen arvostetuimmista tunnustuksista, ja se myönnetään ansiokkaalle tilastotieteen alan pro gradu -tutkielmalle.
Juho Leppäsen palkittu tutkielma osoittaa, kuinka tilastotieteen menetelmiä voidaan hyödyntää monipuolisesti myös kulttuurin ja ihmisten käyttäytymisen tutkimuksessa. Työssä tarkasteltiin, miten artistien ikääntyminen vaikuttaa heidän musiikkinsa akustisuuteen.
Tutkielma toteutettiin yhteistyössä Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen kanssa. Spotify-palvelusta kerätyn laajan aineiston avulla Leppänen analysoi musiikkikappaleiden ominaisuuksia yleistetyn additiivisen sekamallin avulla. Tulokset osoittivat, että artistien musiikki muuttuu heidän ikääntyessään keskimäärin akustisemmaksi, vaikka populaarimusiikin yleinen kehitys on kulkenut vastakkaiseen suuntaan.
- Olen otettu gradututkielmani saamasta tunnustuksesta. Erityiskiitokset kuuluvat molempien laitosten graduohjaajilleni saamastani tuesta ja kannustuksesta, sanoo Leppänen
- Tutkielman lähtökohtana oli löytää itseäni aidosti kiinnostava aihe, ja musiikkitaustani myötä oli luontevaa etsiä sitä musiikin ja tilastotieteen rajapinnasta. Kannustankin tilastotieteen opiskelijoita etsimään inspiroivia tutkimusaiheita oman laitoksen ulkopuolelta. Monissa tiedekunnissa tehdään määrällistä tutkimusta, jossa tilastotieteilijän erityisosaamiselle voi olla tarvetta, pohtii Leppänen.
Tutkielma on luettavissa Jyväskylän yliopiston JYX-julkaisuarkistossa. Nykyisin Leppänen työskentelee tutkijana Kelassa.
Arvostettu tunnustus Jyväskylän yliopistoon jo 12. kertaa
Leppäsen saama tunnustus on jo kahdestoista Leo Törnqvist -palkinto Jyväskylän yliopistolle. Toistuvat palkinnot kertovat matematiikan ja tilastotieteen laitoksen vahvasta asemasta tilastotieteen opetuksessa ja tutkimuksessa.
- Palkinnot kertovat sekä opiskelijoidemme korkeatasoisesta osaamisesta että matematiikan ja tilastotieteen laitoksen pitkäjänteisestä työstä laadukkaan opetuksen ja tutkimuksen kehittämiseksi, sanoo tilastotieteen apulaisprofessori Sara Taskinen Jyväskylän yliopistolta, joka toimi Leppäsen pro gradu -tutkielman toisena ohjaajana.
Suomen Tilastoseura on jakanut Leo Törnqvist -palkintoa vuodesta 1978 lähtien parhaista tilastotieteen pro gradu -tutkielmista.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tutkija Juho Leppänen, juho.leppanen@kela.fi
Apulaisprofessori Sara Taskinen, +358408053466, sara.l.taskinen@jyu.fi
Professori Juha Karvanen, +358408054667, juha.t.karvanen@jyu.fi
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