Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 3.11. kokouksen ennakkotiedote

Talouden kolmas vuosiennuste suunnitellusti ylijäämäinen

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnalle esitellään vuoden kolmas toiminnan ja talouden ennuste. Tammi–elokuun toteuman perusteella toimialan tuloksen arvioidaan olevan tänä vuonna 127,1 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Tämä on 63,1 miljoonaa euroa talousarviossa suunniteltua enemmän.

Tulosennusteessa on huomioitu rahoitustuotot, poistot ja ennakoitua hieman suuremmat tulot.

Ennuste on parantunut edellisestä ennusteesta, kun menojen arvioidaan jäävän aiemmin arvioitua pienemmiksi sekä terveys- ja päihdepalveluissa että sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalveluissa. Terveys- ja päihdepalvelujen suunniteltuja henkilöstölisäyksiä on siirtynyt loppuvuoteen ja eräät seniorikeskusten remontit ovat viivästyneet. Seniorikeskusten uusi siivoussopimus on myös pienentänyt kustannuksia.

”Olemme onnistuneet tasapainottamaan menokehitystämme. Varaudumme suunnitellulla ylijäämällä taloutemme tulevien vuosien nopeaan tiukentumiseen. Tämä on erityisen tärkeää nyt, kun valtiovarainministeriön viimeisten painelaskelmien mukaan rahoituksemme tulee pienemään merkittävästi vieden tuloksemme tappiolliseksi jo vuonna 2028”, kertoo sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen toimialajohtaja Juha Jolkkonen.

Asiakkaiden tyytyväisyys palveluihin on pysynyt hyvällä tasolla, ja pelastustoimen kiireellisten tehtävien vasteajat ovat tavoitteen mukaisia. Terveysasemien kiireettömään hoitoon pääsy vaatii sen sijaan vielä parantamista, jotta kaupungin itse asettama 14 vuorokauden tavoite saavutetaan. Hoidon jatkuvuutta ja saatavuutta parannetaan ottamalla asteittain käyttöön omahoitaja-omalääkärimalli, kehittämällä digipalveluja ja palkkaamalla lisää lääkäreitä.

Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen valtionrahoitus on vuonna 2026 yhteensä 3 087,9 miljoonaa euroa.

Lisätietoa:

toimialajohtaja Juha Jolkkonen, p. 09 310 42215, juha.jolkkonen@hel.fi ja

talous- ja strategiajohtaja Sampo Pajari, p. 09 310 42246, sampo.pajari@hel.fi

Ruoholahden terveysasemapalvelut esitetään kilpailutettavaksi uudelleen

Lautakunta jatkaa Ruoholahden terveysasemapalvelujen hankinnan periaatteiden käsittelyä. Lautakunta jätti asian edellisessä kokouksessaan pöydälle.

Ruoholahden ja Kannelmäen terveysasemien palvelut on hankittu ostopalveluna vuodesta 2021 lähtien. Ruoholahden terveysaseman sopimuskausi päättyy syyskuussa 2027, minkä vuoksi palvelu esitetään kilpailutettavaksi uudelleen.

Ruoholahden terveysasema on pärjännyt ulkopuolisen arvioinnin ja toimialan oman selvityksen mukaan hyvin erityisesti hoitoon pääsyssä ja palvelujen saatavuudessa. Lisäksi sen kustannustaso on ollut kaupungin omien terveysasemien tasolla.

Hankinnan tavoitteena on turvata alueen asukkaille sujuva hoitoon pääsy, riittävät terveysasemapalvelut ja palvelujen jatkuvuus. Ruoholahden terveysasema vastaa noin 20 000 asukkaan perusterveydenhuollon palveluista.

Uuden sopimuskauden on tarkoitus alkaa 1.10.2027. Sopimuskausi olisi nelivuotinen, ja siihen sisältyisi mahdollisuus enintään kahden vuoden optiokauteen. Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on noin 21,5 miljoonaa euroa.

Helsingissä on 23 terveysasemaa, joista 21:n palvelut kaupunki tuottaa itse.

Lisätietoa: terveys- ja päihdepalvelujen johtaja Leena Turpeinen, p. 09 310 52481, leena.turpeinen@hel.fi

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