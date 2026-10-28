Wickström: Väärin, että Venäjä saa osallistua jääkiekon MM-kisoihin
30.10.2026 12:42:44 EET | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote
RKP:n kansanedustaja Henrik Wickström on tyrmistynyt uutisesta, jonka mukaan Venäjä saa palata jääkiekon MM-kisoihin niin naisten ja miesten sarjoissa kuin nuorten ikäluokissakin. Venäjä on ollut suljettuna kansainvälisten jääkiekkokilpailujen ulkopuolelle sen jälkeen, kun maa aloitti täysimittaisen hyökkäyssotansa Ukrainaa vastaan.
Kansainvälinen jääkiekkoliitto (IIHF) ilmoitti asiasta tänään urheilun kansainvälisen vetoomustuomioistuimen (CAS) annettua asiaa koskevan ratkaisunsa.
– Tämä päätös on väärä. Niin kauan kuin Venäjä jatkaa hyökkäystään Ukrainaa ja sen kansaa vastaan, ei ole hyväksyttävää, että maa saa osallistua suuriin kansainvälisiin urheilukilpailuihin. Ukrainan ja ukrainalaisten on voitava tuntea, että seisomme heidän rinnallaan. Toista maata vastaan hyökkäävää valtiota ei pidä palkita, Wickström sanoo.
Yhteyshenkilöt
Henrik WickströmKansanedustajaPuh:044 555 3885henrik.wickstrom@riksdagen.fi
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