Wickström: Väärin, että Venäjä saa osallistua jääkiekon MM-kisoihin

Kansainvälinen jääkiekkoliitto (IIHF) ilmoitti asiasta tänään urheilun kansainvälisen vetoomustuomioistuimen (CAS) annettua asiaa koskevan ratkaisunsa.

– Tämä päätös on väärä. Niin kauan kuin Venäjä jatkaa hyökkäystään Ukrainaa ja sen kansaa vastaan, ei ole hyväksyttävää, että maa saa osallistua suuriin kansainvälisiin urheilukilpailuihin. Ukrainan ja ukrainalaisten on voitava tuntea, että seisomme heidän rinnallaan. Toista maata vastaan hyökkäävää valtiota ei pidä palkita, Wickström sanoo.