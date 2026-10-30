Inbjudan och meddelande: Kompletterande verk i samlingsutställningen och en ny växlande utställning i Terranovas naturhistoriska basutställning - Presskonferensen 6.11 kl. 10 på Österbottens museum

INBJUDAN TILL MEDIERNA

Välkommen till presskonferens för utställningar fredag 6.11.2026 kl. 10 på Österbottens museum, adress Museigatan 3, 65100 Vasa. Vid presskonferensen presenteras museets nya utställningar och de kompletterande verken från Åbo konstmuseum i samlingsutställningen.

Fortuna – spel från kulturhistorien till samtidskonsten

kl. 10.00–10.45 : På plats är konstnärerna Harold Hejazi, Joonas Hyvönen, Reija Meriläinen och Maria Nordbäck samt amanuens Noora Lehtovuori från Vasas museer.

Kompletterande verk i samlingsutställningen

klo 10.45–11.15 : Amanuens Simon Holm presenterar de kompletterande verken från Åbo konstmuseum i samlingsutställningen.

Huggormen och dess kusiner

klo 11.15 : Amanuens Tom Hoogesteger presenterar den nya utställningen Huggormen och dess kusiner som öppnar i Terranovas naturvetenskapliga basutställning.

Förfrågningar om intervjuer och mer information:

Amanuens Noora Lehtovuori, Vasas museer, tfn 040 5877 363, noora.lehtovuori@vasa.fi Amanuens Simon Holm, Vasas museer, tfn 040 5660 358, simon.holm@vaasa.fi

Amanuens Tom Hoogesteger, Vasas museer, tfn 040 1861 019, tom.hoogesteger@vaasa.fi

Det går att komma överens om intervjuer efter presskonferensen. Representanter för medierna kan boka en separat tid för att bekanta sig med utställningen, om de önskar.

Informationsbilder:

Fortuna: https://kuvapankki.vaasa.fi/s/o/824ckaqRCBcMPxMU

Kompletterande verk i samlingsutställningen: https://kuvapankki.vaasa.fi/s/o/V5bf3OhlNEB2RKRa

Huggormen och dess kusiner: https://kuvapankki.vaasa.fi/s/o/6cOvIU3U68tDURzq

MEDDELANDE

Sällsynta mästerverk från guldåldern från Åbo till Vasa för ett halvår

Österbottens museum öppnar 7.11.2026 med nya utställningar. En ny växlande utställning Huggormen och dess kusiner öppnas i Terranovas naturhistoriska basutställning. Dessutom har museets permanenta samlingsutställningar kompletterats med verk som lånats från Åbo konstmuseum. Verk av Gunnar Berndtson, Akseli Gallen-Kallela och Valle Rosenberg kompletterar Österbottens museums samlingsutställning från och med 7.11.2026.

Tre betydande mästerverk från den finländska konstens guldålder kommer på lån från Åbo konstmuseum till Österbottens museum, där de kan beundras i ett halvår. Vasa har fått verken, eftersom tre verk av Hugo Simberg ur Vasas museers samlingar i sin tur har lånats ut till Åbo konstmuseum för Hugo Simberg-utställningen.

Verken ger möjlighet att bekanta sig med olika strömningar inom den finländska konstens guldålder. Gunnar Berndtsons målning Sommar (1895) anses vara ett av de mest uppskattade verken av en av de tekniskt skickligaste konstnärerna i Finlands konsthistoria. Målningen har också valts till det internationella verket 1001 Paintings You Must See Before You Die.

Akseli Gallen-Kallelas Aftonstjärnan (1901) är en imponerande målning från en intressant period i konstnärens karriär. Valle Rosenbergs Söndag (1909) representerar en djärv avantgardism.

–Berndtsons verk är vi i huvudsak mest entusiastiska över. Verket är mycket populärt i Åbo konstmuseums samling, säger amanuens Simon Holm vid Vasas museer.

Samtidigt visas ett omfattande urval av Valle Rosenbergs produktion ur Vasas museers egna samlingar. Utställt finns bland annat ett porträtt av konstnären Viktor Dalbo, som kom från Pörtom, samt ett urval av Dalbos egna målningar. Rosenbergs verk visas förutom på Österbottens museum även i Tikanojas konsthem.

De lånade verken visas på Österbottens museum 7.11.2026–7.3.2027.

Huggormen och dess kusiner presenterar huggormsarternas mångsidiga värld i Terranova

En utställning med fokus på huggormar öppnar i Terranova på Österbottens museum 7.11.2026. Den nya utställningen Huggormen och dess kusiner tar med besökarna på en upptäcktsfärd bland världens huggormsarter och Finlands mest kända orm, den för oss bekanta huggormen (Vipera berus).

Den nya delen av Terranovas naturvetenskapliga basutställning presenterar huggormsarternas mångfald, utbredning och betydelse i naturens ekosystem. Utställningen omfattar information, fotografier och exemplar av olika huggormar och deras nära släktingar från alla delar av världen där huggormsarter förekommer: Europa, Sydostasien, Afrika, Nordamerika, Syd- och Centralamerika samt Mellanöstern.

Det finns omkring 350 kända huggormsarter. Särskild uppmärksamhet får vår inhemska art, (Vipera berus), som har ett av de största utbredningsområdena bland världens ormarter. Arten förekommer i nästan hela norra Eurasien, från Brittiska öarna till Stillahavskusten. Till skillnad från de flesta huggormsarterna, som lever i tropiska områden, har vår inhemska huggorm anpassat sig även till nordliga förhållanden och förekommer till och med norr om polcirkeln.

I utställningen presenteras också Finlands övriga ormarter: snoken och hasselsnoken. Alla ormar som förekommer i Finland är fridlysta.

Ormar hör till världens mest missförstådda och förföljda djur. Många huggormsarter hotas av förlust av livsmiljöer, trafik och förföljelse från människor. Utställningen ger möjlighet att betrakta ormar utifrån kunskap och naturens mångfald i stället för att utgå från fördomar.

Utställningen visas på Österbottens museum i Terranova fr.o.m. 7.11.2026.