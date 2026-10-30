Helsingin yliopisto

Vuoden nimet 2026 ovat Itis ja Gräsanoja

30.10.2026 14:30:00 EET | Helsingin yliopisto | Tiedote

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Vuoden nimeksi 2026 on valittu Itis ja Gräsanoja. Valinnan tekivät nimistöntutkimuksen asiantuntijat. Äänestys voittajasta päättyi tasatulokseen.

Kuvakollaasi: vasemmalla sumea maisema tekstillä "Gräsanoja", oikealla Itis-kauppakeskuksen valoisa sisäaula kaarevalla lasikatolla ja ihmisiä kävelemässä.
Vuoden nimi 2026 -voittajat ovat Itis ja Gräsanoja. Itis

Vuoden nimeksi 2026 on valittu Itis ja Gräsanoja. Nimistöntutkimuksen päivillä järjestetty äänestys Vuoden nimestä päättyi tasan näiden kahden ehdokkaan välillä. Tapahtuman järjestäjät päättivät, että tasapeliä ei ole tarpeen ratkaista, vaan molemmat ehdokkaat ansaitsevat Vuoden nimi 2026 -tittelin.

Espoossa sijaitsevan Gräsanojan nimi on viime vuosina pyritty muuttamaan Gräsanjoeksi osittain siksi, että joki-loppuisia nimiä pidetään usein oja-loppuisia hienomman tai arvokkaamman kuuloisina. Espoon kaupungin nimistönsuunnittelijat eivät kuitenkaan ole nähneet tarvetta vakiintuneen nimen muuttamiseen. Vaikka oja-sanalla tarkoitetaan nykyään usein ihmisen kaivamia uomia, länsimurteissa se on perinteisesti tarkoittanut myös pieniä luonnon virtavesiä, jollainen Gräsanoja on.

Itis-nimi nousi uutisotsikoihin helmikuussa 2026, kun helsinkiläisen Itis-kauppakeskuksen johtaja pyysi, että Itis-nimeä käytettäisiin vain kauppakeskuksesta, ei sen lähialueesta. Pyynnön perusteluna oli, että nimi on kauppakeskuksen rekisteröimä tavaramerkki. Monet pitivät pyyntöä absurdina, sillä Itis on ollut jo vuosikymmenten ajan niin Itäkeskus-kauppakeskuksen kuin sitä ympäröivän kaupunginosan yleisesti tunnettu slanginimi, kun taas kauppakeskus vaihtoi virallisen nimensä Itis-muotoon vasta vuonna 2012.

Kolmannelle sijalle äänestyksessä ylsi Silviisii, Suomenhevosten työmestaruuskilpailun 2026 voittaneen hevosen nimi. Muut finaaliin päässeet nimet olivat Kyjiv, Myrskyn ikkuna, Naoero sekä Tiima. Kaikki ehdokkaat perusteluineen ovat nähtävissä Nimistöntutkimuksen päivien verkkosivuilla.

Valintaan osallistui 44 nimistöntutkimuksen asiantuntijaa

Vuoden nimi on tunnustuspalkinto, joka annetaan kuluneen vuoden aikana esillä olleelle hyvälle nimelle. Palkinnon saaja voi edustaa mitä tahansa erisnimikategoriaa, kuten paikan-, henkilön-, yritys- tai tuotenimiä. Palkinnolla halutaan nostaa esille onnistuneita nimivalintoja ja kiinnittää huomiota nimenannon merkitykseen yhteiskunnassa.

Vuoden nimi valittiin Nimistöntutkimuksen päivillä 30. lokakuuta järjestetyssä äänestyksessä, johon osallistui 44 nimistöntutkimuksen, -huollon ja -suunnittelun asiantuntijaa. Palkinto jaettiin kymmenettä kertaa. Aiempia voittajia ovat muun muassa Käärijä, Koronavilkku sekä Tikkurilan kirkko.

Nimistöntutkimuksen päivät on Helsingin yliopistolla vuosittain järjestettävä tapahtuma, jossa esitellään erisnimiin kohdistuvaa tieteellistä tutkimusta. Tapahtuma järjestettiin nyt 29. kerran. Ohjelmaan kuului esitelmiä muun muassa pehmolelujen nimistä, kolonialistisista paikannimistä sekä Kotimaisten kielten keskuksen nimineuvontaan tulleista kysymyksistä.

Yhteyshenkilöt

Filosofian tohtori, tutkija Lasse Hämäläinen
puhelin: 040 742 8373
sähköposti: lasse.j.hamalainen@helsinki.fi

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Tietoja julkaisijasta

Helsingin yliopisto on yli 40 000 opiskelijan ja työntekijän kansainvälinen yhteisö, joka tuottaa tieteen voimalla kestävää tulevaisuutta koko maailman parhaaksi. Se sijoittuu kansainvälisissä yliopistovertailuissa maailman sadan parhaan yliopiston joukkoon. Monitieteinen yliopisto toimii neljällä kampuksella Helsingissä sekä Lahden, Mikkelin ja Seinäjoen yliopistokeskuksissa. Lisäksi sillä on kuusi tutkimusasemaa eri puolilla Suomea ja yksi Keniassa. Yliopisto on perustettu vuonna 1640.

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