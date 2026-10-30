Vuoden nimet 2026 ovat Itis ja Gräsanoja
30.10.2026 14:30:00 EET | Helsingin yliopisto | Tiedote
Vuoden nimeksi 2026 on valittu Itis ja Gräsanoja. Valinnan tekivät nimistöntutkimuksen asiantuntijat. Äänestys voittajasta päättyi tasatulokseen.
Vuoden nimeksi 2026 on valittu Itis ja Gräsanoja. Nimistöntutkimuksen päivillä järjestetty äänestys Vuoden nimestä päättyi tasan näiden kahden ehdokkaan välillä. Tapahtuman järjestäjät päättivät, että tasapeliä ei ole tarpeen ratkaista, vaan molemmat ehdokkaat ansaitsevat Vuoden nimi 2026 -tittelin.
Espoossa sijaitsevan Gräsanojan nimi on viime vuosina pyritty muuttamaan Gräsanjoeksi osittain siksi, että joki-loppuisia nimiä pidetään usein oja-loppuisia hienomman tai arvokkaamman kuuloisina. Espoon kaupungin nimistönsuunnittelijat eivät kuitenkaan ole nähneet tarvetta vakiintuneen nimen muuttamiseen. Vaikka oja-sanalla tarkoitetaan nykyään usein ihmisen kaivamia uomia, länsimurteissa se on perinteisesti tarkoittanut myös pieniä luonnon virtavesiä, jollainen Gräsanoja on.
Itis-nimi nousi uutisotsikoihin helmikuussa 2026, kun helsinkiläisen Itis-kauppakeskuksen johtaja pyysi, että Itis-nimeä käytettäisiin vain kauppakeskuksesta, ei sen lähialueesta. Pyynnön perusteluna oli, että nimi on kauppakeskuksen rekisteröimä tavaramerkki. Monet pitivät pyyntöä absurdina, sillä Itis on ollut jo vuosikymmenten ajan niin Itäkeskus-kauppakeskuksen kuin sitä ympäröivän kaupunginosan yleisesti tunnettu slanginimi, kun taas kauppakeskus vaihtoi virallisen nimensä Itis-muotoon vasta vuonna 2012.
Kolmannelle sijalle äänestyksessä ylsi Silviisii, Suomenhevosten työmestaruuskilpailun 2026 voittaneen hevosen nimi. Muut finaaliin päässeet nimet olivat Kyjiv, Myrskyn ikkuna, Naoero sekä Tiima. Kaikki ehdokkaat perusteluineen ovat nähtävissä Nimistöntutkimuksen päivien verkkosivuilla.
Valintaan osallistui 44 nimistöntutkimuksen asiantuntijaa
Vuoden nimi on tunnustuspalkinto, joka annetaan kuluneen vuoden aikana esillä olleelle hyvälle nimelle. Palkinnon saaja voi edustaa mitä tahansa erisnimikategoriaa, kuten paikan-, henkilön-, yritys- tai tuotenimiä. Palkinnolla halutaan nostaa esille onnistuneita nimivalintoja ja kiinnittää huomiota nimenannon merkitykseen yhteiskunnassa.
Vuoden nimi valittiin Nimistöntutkimuksen päivillä 30. lokakuuta järjestetyssä äänestyksessä, johon osallistui 44 nimistöntutkimuksen, -huollon ja -suunnittelun asiantuntijaa. Palkinto jaettiin kymmenettä kertaa. Aiempia voittajia ovat muun muassa Käärijä, Koronavilkku sekä Tikkurilan kirkko.
Nimistöntutkimuksen päivät on Helsingin yliopistolla vuosittain järjestettävä tapahtuma, jossa esitellään erisnimiin kohdistuvaa tieteellistä tutkimusta. Tapahtuma järjestettiin nyt 29. kerran. Ohjelmaan kuului esitelmiä muun muassa pehmolelujen nimistä, kolonialistisista paikannimistä sekä Kotimaisten kielten keskuksen nimineuvontaan tulleista kysymyksistä.
Yhteyshenkilöt
Filosofian tohtori, tutkija Lasse Hämäläinen
puhelin: 040 742 8373
sähköposti: lasse.j.hamalainen@helsinki.fi
Helsingin yliopiston mediapalveluPuh:02941 22622mediapalvelu@helsinki.fi
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Helsingin yliopisto on yli 40 000 opiskelijan ja työntekijän kansainvälinen yhteisö, joka tuottaa tieteen voimalla kestävää tulevaisuutta koko maailman parhaaksi. Se sijoittuu kansainvälisissä yliopistovertailuissa maailman sadan parhaan yliopiston joukkoon. Monitieteinen yliopisto toimii neljällä kampuksella Helsingissä sekä Lahden, Mikkelin ja Seinäjoen yliopistokeskuksissa. Lisäksi sillä on kuusi tutkimusasemaa eri puolilla Suomea ja yksi Keniassa. Yliopisto on perustettu vuonna 1640.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin yliopisto
Lähes joka kolmannella urheilijalla on kohonnut LDL-kolesteroli30.10.2026 07:57:30 EET | Tiedote
Suomalaisurheilijoiden kolesteroliarvot olivat usein koholla, söivätpä he riittävästi tai eivät. Tulos haastaa Kansainvälisen olympiakomitean käyttämän riittämättömän syömisen riskityökalun, osoittaa väitöstutkimus Helsingin yliopistosta.
Itis, Naoero vai Myrskyn ikkuna? Vuoden nimi 2026 valitaan seitsemän finalistin joukosta26.10.2026 12:00:00 EET | Tiedote
Nimistöntutkimuksen asiantuntijat ovat valinneet Vuoden nimi 2026 -finaaliin seitsemän ehdokasta. Voittaja valitaan Nimistöntutkimuksen päivillä 30. lokakuuta.
Elinympäristön laatu selittää Suomen lajiston vaihtelua enemmän kuin ilmasto22.10.2026 15:21:04 EEST | Tiedote
Helsingin yliopiston tutkijoiden mukaan elinympäristöjen köyhtyminen on Suomen luonnon monimuotoisuudelle suurempi uhka kuin mitä ilmastonmuutokseen keskittyvä julkinen keskustelu antaa ymmärtää.
Ultraääniputki ohjaa ainetta halki ilman22.10.2026 10:27:57 EEST | Tiedote
Helsingin yliopistossa kehitetyllä ultraääniputkella voi ohjata nesteen lisäksi kaasua, jauheita ja plasmaa. Putki syntyy 256 pienen kaiuttimen tuottamasta ultraäänestä, ja sitä voi kääntää aineen virratessa sen läpi.
Rikoksia kirjattiin 30 000 enemmän kuin vuotta aiemmin21.10.2026 08:30:00 EEST | Tiedote
Viranomaisten tietoon tuli vuonna 2025 noin 553 500 rikoslakirikosta, lähes 6 prosenttia edellisvuotta enemmän. Kyselytutkimuksissa väkivallan uhriksi joutuneiden osuus pysyi kuitenkin ennallaan.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme