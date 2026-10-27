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FRIGG Lohjalla

30.10.2026 13:07:39 EET | Lohjan kaupunki | Tiedote

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FRIGG ja Lohjan kaupunginorkesteri esiintyvät yhdessä Laurentius-salissa Lohjalla perjantaina 6.11.2026 klo 19. Suomen kansainvälisesti menestynein nykykansanmusiikkiyhtye FRIGG yhdistää pohjoismaista pelimanniperinnettä ja amerikkalaista bluegrassia ainutlaatuisessa ”Nordgrass”-soundissaan. Kapellimestarina toimii Janne Nisonen. Liput NetTicketistä. Konsertin kesto noin 1 h 30 min.

Kuusihenkinen bluegrass-yhtye poseeraa viuluineen ja muine jousisoittimineen studiotaustaa vasten.
Friggin ainutlaatuinen ”Nordgrass”-soundi, saumaton sekoitus pohjoismaista pelimanniperinnettä ja amerikkalaista bluegrassia, on vuosien saatossa laajentunut uusiin, entistä rohkeampiin ulottuvuuksiin. Marek Sabogal

FRIGG JA LOHJAN KAUPUNGINORKESTERI 
pe 6.11.2026 klo 19 Laurentius-sali, Lohja

 

Suomen kansainvälisesti menestynein nykykansanmusiikkiyhtye FRIGG jatkaa huikeaa matkaansa juhlistettuaan juuri 25-vuotista taivaltaan. Yhtye on hurmannut kuulijoita jo yli 30 maassa ja vuonna 2026 vauhti vain kiihtyy.

Friggin ainutlaatuinen ”Nordgrass”-soundi, saumaton sekoitus pohjoismaista pelimanniperinnettä ja amerikkalaista bluegrassia, on vuosien saatossa laajentunut uusiin, entistä rohkeampiin ulottuvuuksiin. Viimeisimmät virstanpylväät, kuten menestyksekkäät kiertueet Yhdysvalloissa ja Euroopassa, konsertointi BBC Scottish Symphony Orchestran ja UMO Helsinki Jazz Orchestran kanssa sekä tammikuussa tehty levytys Tapiola Sinfoniettan kanssa, osoittavat yhtyeen kyvyn uudistua ja rikkoa genrerajoja.

FRIGG
Janne Nisonen, kapellimestari
Lohjan kaupunginorkesteri

Liput NetTicket

https://www.netticket.fi/frigg-ja-lohjan-kaupunginorkesteri-lohja

Konsertin kesto väliaikoineen noin 1 h 30 m.

Avainsanat

konserttikansanmusiikkinordgrassfrigglohjan kaupunginorkesteri

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Kuusihenkinen bluegrass-yhtye poseeraa viuluineen ja muine jousisoittimineen studiotaustaa vasten.
Friggin ainutlaatuinen ”Nordgrass”-soundi, saumaton sekoitus pohjoismaista pelimanniperinnettä ja amerikkalaista bluegrassia, on vuosien saatossa laajentunut uusiin, entistä rohkeampiin ulottuvuuksiin.
Marek Sabogal
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