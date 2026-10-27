FRIGG Lohjalla

FRIGG JA LOHJAN KAUPUNGINORKESTERI

pe 6.11.2026 klo 19 Laurentius-sali, Lohja

Suomen kansainvälisesti menestynein nykykansanmusiikkiyhtye FRIGG jatkaa huikeaa matkaansa juhlistettuaan juuri 25-vuotista taivaltaan. Yhtye on hurmannut kuulijoita jo yli 30 maassa ja vuonna 2026 vauhti vain kiihtyy.

Friggin ainutlaatuinen ”Nordgrass”-soundi, saumaton sekoitus pohjoismaista pelimanniperinnettä ja amerikkalaista bluegrassia, on vuosien saatossa laajentunut uusiin, entistä rohkeampiin ulottuvuuksiin. Viimeisimmät virstanpylväät, kuten menestyksekkäät kiertueet Yhdysvalloissa ja Euroopassa, konsertointi BBC Scottish Symphony Orchestran ja UMO Helsinki Jazz Orchestran kanssa sekä tammikuussa tehty levytys Tapiola Sinfoniettan kanssa, osoittavat yhtyeen kyvyn uudistua ja rikkoa genrerajoja.

FRIGG

Janne Nisonen, kapellimestari

Lohjan kaupunginorkesteri

Liput NetTicket

https://www.netticket.fi/frigg-ja-lohjan-kaupunginorkesteri-lohja

Konsertin kesto väliaikoineen noin 1 h 30 m.