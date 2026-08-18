Verkkokauppojen vuoden vilkkain ostosviikko huipentuu perjantaina 27.11. vietettävään Black Fridayhin. Tarjouskiireen keskellä muutama minuutti harkintaa voi suojata sekä lompakkoa että henkilötietoja.

Black Friday -viikolla verkko-ostoksia tehdään selvästi tavallista enemmän. Nordean ja OP:n tietojen mukaan korttimaksaminen verkko-ostoksilla on aiempina vuosina lisääntynyt noin 15–20 prosenttia keskimääräiseen viikkoon verrattuna.

"Kiire on yksi rikollisten tärkeimmistä työkaluista. Kun tarjouksen väitetään päättyvän keskiyöllä, kannattaa muistaa, ettei koskaan ole niin kiire etteikö ehtisi tarkistaa tarkempia tietoa”, Nordean petostorjunnan asiantuntija Annukka Multanen sanoo.

”Viime vuosina somessa on mainostettu myös vaikeuksissa olevia kotimaisia verkkokauppoja, joiden tarina vetoaa tunteisiin. Linkki vie kuitenkin huijauskauppaan.”

Kuusi vinkkiä turvalliseen Black Fridayhin

1. Pysähdy, jos tarjous painostaa. Väite vähissä olevasta varastosta, vain tänään voimassa oleva hinta tai ylivoimaisen hyvä alennus ovat syitä tarkistaa kauppa kahdesti. Varaa ostoksille aikaa, jotta ehdit arvioida kaupan rauhassa.

2. Tutustu myyjään. Tarkista, löytyvätkö sivustolta yhteystiedot, y-tunnus ja ohjeet palautuksiin. Hae myyjästä tietoa hakukoneella ja etsi asiakkaiden kokemuksia muualta kuin kaupan omilta sivuilta, koska verkkosivun omat arvostelut on helppo väärentää. Rikkonainen suomen kieli, kömpelö ulkoasu tai kokonaan muulla kielellä kirjoitetut tilausehdot voivat olla varoitusmerkkejä huijausverkkokaupasta.

3. Lue ehdot ennen tilaamista. Varmista, onko kyseessä kertatilaus vai kestotilaus, ja lue toimitus- ja peruutusehdot. Tilausansaan voidaan houkutella edullisella tuotteella tai arvontavoitolla, vaikka ehdoissa asiakas sitoutuu kuukausittaisiin veloituksiin.

4. Varmista, että olet myyjän oikealla verkkosivulla Siirry verkkokauppaan kirjoittamalla sen osoite selaimeen sen sijaan, että käyttäisit viesteissä tai mainoksissa olevia linkkejä. Tekstiviestien, sähköpostien ja somemainosten linkit voivat johtaa valekauppoihin tai kalastelusivuille. Sama koskee ostoksen jälkeen tulevia "paketti odottaa"- ja "maksu epäonnistui"-viestejä. Seuraa lähetystä kaupan tai kuljetusyhtiön omasta sovelluksesta tai sivulta.

5. Kiinnitä huomiota maksutapoihin. Luotettava verkkokauppa tarjoaa yleensä useita maksutapoja, joten valitse se, jonka tunnet ja johon luotat. Mobiilipankissa vahvistettavassa maksussa, kuten Siirrossa, korttitietoja ei tarvitse syöttää kaupan lomakkeelle. Luottokortilla maksaessasi voit tarvittaessa reklamoida ostoksesta pankin kautta.

6. Hyväksy vain maksu, jonka olet itse aloittanut. Tarkista summa ja vastaanottaja pankin omassa sovelluksessa ennen hyväksymistä. Pankki ei koskaan pyydä tunnuksia, vahvistuskoodeja tai maksun hyväksymistä puhelimessa tai viestillä. Jos joku painostaa sinua tekemään maksun, lopeta yhteys ja soita pankkiin itse.

"Siirrolla vahvistat maksun omassa mobiilipankissasi, jonka tunnet jo valmiiksi. Mitään erillistä sovellusta ei tarvitse ladata. Siirto on kotimainen palvelu, jonka takana ovat OP ja Nordea", sanoo Siirto Brand Oy:n toimitusjohtaja Mikko Ketola.

"Kaksi asiaa kannattaa tehdä ennen Black Fridayta: tarkistaa mobiilipankissa kortin verkko-ostojen turvaraja ja varmistaa, että pankin ilmoitukset ovat päällä. Silloin huomaat epäilyttävän tapahtuman heti. Jos jokin tuntuu oudolta, ota rohkeasti yhteys pankkiin. Mieluummin kysyt kerran liikaa kuin jäät miettimään", sanoo OP:n petosturvan asiantuntija Adriana Jakimova.

Jos epäilet joutuneesi huijatuksi, ota heti yhteys omaan pankkiisi ja tee rikosilmoitus poliisille.