Turkuun avautuu uusi perhekoti ikääntyneille

Perhehoito voi sopia ikääntyneelle, joka kokee esimerkiksi turvattomuutta, ahdistuneisuutta, masennusta tai yksinäisyyttä. Perhehoitoa järjestetään asiakkaille, jotka tarvitsevat huolenpitoa, mutta jotka eivät ole ympärivuorokautisen palveluasumisen tarpeessa.

Perhehoito on julkinen palvelu, jossa hoiva ja huolenpito järjestetään perhehoitajan yksityiskodissa tai väliaikaisesti ikäihmisen kotona.

Turun Paimalaan Liedon tuntumaan avautuu 1.11.2026 uusi perhekoti Untuva, jossa on neljä asukaspaikkaa. Sen perustaja Mirva Janhonen toivoo voivansa tarjota asiakasta huomioivaa hoitoa.

– Untuvassa unohdetaan kiire ja edetään asiakkaan omaan tahtiin. Täällä on erityisen hyvät mahdollisuudet ulkoiluun ja halutessaan vaikka puutarhan hoitoon. Tykkään myös leipoa ja harrastan musiikkia, joten haluaisin aktivoida asukkaita niiden pariin. Mutta arki muotoutuu tietenkin asukkaiden mukaan, Janhonen sanoo.

Varsinais-Suomessa toimii tällä hetkellä aktiivisesti yhdeksän ikääntyneiden perhekotia, jotka tarjoavat pitkäaikaista perhehoitoa sekä yksi, joka tarjoaa lyhytaikaista perhehoitoa. Nyt avautuva perhekoti on kymmenes pitkäaikaista hoitoa tarjoava perhekoti ja samalla ensimmäinen laatuaan Turussa.

Varhan tavoitteena on lisätä ikääntyneiden perhehoitoa

Varhan tavoitteena on keventää palvelurakennetta lisäämällä muun muassa kotiin tuotavia palveluita ja muita palvelumuotoja, kuten perhehoitoa eri puolilla Varsinais-Suomea. Perhehoito mahdollistaa virikkeellisen, mutta turvallisen arjen, joka auttaa ylläpitämään toimintakykyä mahdollisimman pitkään.

– Yksinäinen ihminen ei välttämättä löydä motivaatiota tehdä itse sellaisia asioita, joista ennen on nauttinut. Perhehoidossa vanhat piiloon jääneet taidot, esimerkiksi käsityöt, voivatkin aktivoitua uudelleen perhehoitajan tukemana, Varhan perhehoidon koordinaattori Anniina Haavisto sanoo.

Janhonen on koulutukseltaan lähihoitaja ja hän on tehnyt töitä vanhusten parissa vuosia. Sosiaali- ja terveydenhoitoalan koulutus ei ole perhehoitajalle pakollinen, mutta se on hyödyllinen. Varha järjestää kaikille perhehoitajiksi ryhtyville lain vaatiman ennakkovalmennuksen.

Janhonen suoritti ennakkovalmennuksen vuonna 2021, mutta elämäntilanne salli perhekodin perustamisen nyt. Janhosten oma koti ei sovellu perhehoitoon, joten Janhonen etsi sopivan talon, jonka hän on varustellut ikäihmisille turvalliseksi ja sopivaksi. Yksi huone voisi sopia jopa pariskunnalle.

– Haluan olla läsnäoleva ja mukanaelävä hoitaja, joka jää mieleen. Meidän vanhuksemme ovat rakentaneet tämän yhteiskunnan ja he ovat ansainneet hyvän hoidon, Janhonen painottaa.

Perhehoitoon ohjaudutaan palvelutarpeen arvioinnin kautta

Perhehoitoon hakeudutaan Varhan ikääntyneiden asiakasohjauksen kautta tai ottamalla asia puheeksi oman yhteyshenkilön kanssa, jos on jo Varhan palveluiden piirissä. Palvelun myöntäminen perustuu aina palvelutarpeen arvioon. Ennen sijoituspäätöstä tehdään lisäksi tutustumiskäynti perhehoitajan luo.

Varha tarjoaa perhehoitoa ikääntyneiden asiakkaiden lisäksi lapsille ja nuorille sekä vammaisille henkilöille. Perhehoitaja saa työstään korvauksen ja hän on oikeutettu vapaisiin. Varhan asiantuntijat valvovat toimintaa ja toimivat perhehoitajien tukena.