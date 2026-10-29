Webinaari sähkön riittävyydestä Itämeren alueella 26.11.
30.10.2026 13:15:23 EET | Fingrid Oyj | Tiedote
Fingrid ja muut Itämeren alueen kantaverkkoyhtiöt kutsuvat sidosryhmät webinaariin kuulemaan ja keskustelemaan alueellisesta sähkön riittävyydestä torstaina 26.11. kello 10.00-11.00.
Webinaarissa esitellään Itämeren alueen tulevan talven sekä tulevien vuosien sähkön riittävyyden tilannekuva, katsaus menneeseen talveen sekä lyhyt esittely joustotarpeiden arvioinnista. Webinaarin sisältö perustuu Pohjoismaiden, Baltian, Puolan ja Saksan kantaverkkoyhtiöiden tekemiin selvityksiin.
Webinaariin voi osallistua tästä linkistä 26.11. klo 10.00-11.00. Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua erikseen.
Lisätietoja:
Jutta Kallanto, asiantuntija, Fingrid Oyj
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi
Tietoja julkaisijasta
Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö. Turvaamme asiakkaille ja yhteiskunnalle varman sähkön ja rakennamme tulevaisuuden sähköjärjestelmää. Visiomme on puhdas, varma ja Euroopan kilpailukykyisin sähköjärjestelmä.
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