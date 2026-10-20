Jo 20 HOK-Elannon myymälässä voi lahjoittaa tavaroita uudelleenkäyttöön
30.10.2026 13:21:00 EET | HOK-Elanto | Tiedote
HOK-Elanto ja Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus ovat tehneet yhteistyötä jo neljän vuoden ajan, jotta käyttökelpoisten tavaroiden lahjoittaminen uudelleenkäyttöön olisi mahdollisimman helppoa. Lokakuussa seitsemään HOK-Elannon S-markettiin tuotiin uudet rullakkomalliset Pikku-Boksit. Nyt Kierrätyskeskuksen keräyspiste löytyy jo 20 HOK-Elannon myymälästä.
Bokseihin voi tuoda itselle tarpeettomia, mutta edelleen käyttökelpoisia tavaroita kätevästi kauppareissun yhteydessä. S-marketeissa sijaitseviin Pikku-Bokseihin voi lahjoittaa esimerkiksi vaatteita, laukkuja, kodintekstiilejä, kirjoja, tallenteita, säilytysastioita, askartelutarvikkeita, urheilu- ja harrastusvälineitä sekä pientyökaluja.
Isompiin Bokseihin voi tuoda myös särkyviä tavaroita, kuten elektroniikkaa, astioita ja koriste-esineitä.
Tavaraa kiertoon jo 185 000 kiloa tänä vuonna
Keräyspisteiden kautta kulkee merkittävä määrä tavaraa uuteen käyttöön. Viime vuonna Boksien kautta ohjautui uudelleenkäyttöön 150 000 kiloa kodintavaroita ja vaatteita. Tänä vuonna aiemmin käytössä olleista 12 keräyspisteestä on lokakuun loppuun mennessä kerätty jo 185 000 kiloa tavaraa. Siitä 71 prosenttia on päätynyt uudelleenkäyttöön.
Tarjoamalla keräyspisteille tilat myymälöissään HOK-Elanto tekee tavaroiden kierrättämisestä asiakkaille mahdollisimman vaivatonta. Tarpeettomat tavarat voi laittaa kiertoon samalla, kun käy ostoksilla.
Isot Boksit
- Prisma Itäkeskus
- Prisma Järvenpää
- Prisma Olari
- Prisma Viikki
Pikku-Boksit
- Alepa Ahjo Kerava
- S-market Ainola
- S-market Bulevardi
- S-market Espoonlahti
- S-market Hakaniemi
- S-market Herttoniemi
- S-market Jakomäki
- S-market Kaivoksela
- S-market Koivuhaka
- S-market Konala
- S-market Malmi
- S-market Maunula
- S-market Peltola
- S-market Pitäjänmäki
- S-market Porttipuisto
- S-market Saunalahti
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HOK-Elanto
S-ryhmän suurin osuuskauppa HOK-Elanto on yli 720 000 asiakasomistajan oma osuuskauppa, jonka liikevaihto vuonna 2025 oli noin 2,7 miljardia euroa. HOK-Elannossa työskentelee lähes 7 000 henkeä, ja osuuskaupan monipuolisia palveluita käyttää vuosittain yli 150 miljoonaa asiakasta Espoossa, Helsingissä, Hyvinkäällä, Järvenpäässä, Keravalla, Mäntsälässä, Nurmijärvellä, Tuusulassa ja Vantaalla.
Kun kaikki Alepat, S-marketit, Prismat, Food Market Herkku, ravintolat, ABC-asemat ja latauspisteet, Sokokset ja Sokos Emotion -myymälät, Hautaus- ja lakipalvelupisteet sekä Omistajapalvelupisteet lasketaan yhteen, toimipaikkoja HOK-Elannolla on yli 400.
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