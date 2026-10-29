Vihreiden Mari Holopainen: Venäjän paluu jääkiekon MM-kisoihin on vaarallinen viesti – Suomen ja Ukrainan tukijamaiden on vastattava omalla osallistumisellaan
30.10.2026 13:23:16 EET | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Kansanedustaja Mari Holopainen (vihr.) pitää urheilun vetoomustuomioistuin CASin ratkaisua päästää Venäjä takaisin jääkiekon MM-kisoihin erittäin vaarallisena kehityksenä. Päätös koskee kaikkia IIHF:n MM-turnauksia vuodesta 2027 alkaen, ja ensimmäinen niistä on jo vuodenvaihteessa Kanadassa pelattava alle 20-vuotiaiden MM-turnaus.
– Venäjä käy yhä hyökkäyssotaa Ukrainassa. Jääkiekko on Venäjälle paljon enemmän kuin urheilulaji, se on osa valtion propagandaa. On väärin normalisoida hyökkäyssotaa käyvän maan osallistuminen kisoihin, Holopainen sanoo.
– Jokainen kansainvälinen areena, jolle Venäjä toivotetaan tervetulleeksi, niin kauan kun siviilejä surmaavat ohjusiskut Ukrainaan jatkuvat, on viesti siitä, että sotaa voi käydä ilman pysyviä seurauksia. Sitä viestiä emme saa antaa.
Holopainen muistuttaa, että myös Kansainvälinen jääkiekkoliitto IIHF ja Suomen Jääkiekkoliitto vastustavat ratkaisua. Hänen mukaansa vastuu ei kuitenkaan voi jäädä yksin urheilujärjestöille.
– Jos päätöstä ei saada muutettua, Suomen ja muiden Ukrainaa tukevien maiden pitää boikotoida sitä omalla osallistumisellaan. Ukrainaa tukevilla mailla on yhdessä painoarvoa. Suomen pitää ottaa tässä aktiivinen rooli ja hakea yhteistä linjaa muiden Pohjoismaiden ja eurooppalaisten kumppanien kanssa, Holopainen sanoo.
Yhteyshenkilöt
Mari HolopainenKansanedustajaPuh:0505143452mari.holopainen@eduskunta.fi
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