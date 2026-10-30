Kauppahallinkujan kiekkopaikat maksullisiksi marraskuussa
30.10.2026 13:52:57 EET | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Vaasan kaupunki muuttaa kauppahallinkujan pysäköintialueen kuusi kiekkopaikkaa maksullisiksi marraskuun puolivälin jälkeen. Muutoksen jälkeen koko pysäköintialueella on voimassa samat pysäköintiehdot.
Tavoitteena selkeyttää järjestelyjä
Kauppahallinkujan pysäköintialueella on 40 parkkipaikkaa, joista kuusi on ollut 30 minuutin kiekkopaikkoja. Muut 34 paikkaa ovat jo ennestään maksullisia.
Koska samalla alueella on ollut useita pysäköintiehtoja, tilanne on ollut epäselvä pysäköijille. Monet ovat saaneet pysäköintivirhemaksun kiekkopaikalta, koska ovat maksaneet pysäköinnistä ja unohtaneet käyttää parkkikiekkoa.
Muutoksen tavoitteena on selkeyttää pysäköintijärjestelyjä ja vähentää pysäköintivirheitä. Kun 30 minuutin aikarajoitus poistuu, kaikilla paikoilla voi pysäköidä haluamansa ajan maksua vastaan.
Kauppahallinkuja kuuluu vyöhykkeeseen 1
Kauppahallinkujan pysäköintialue sijaitsee Kauppahallin takana, ja sinne ajetaan Rauhankadun puolelta. Alue kuuluu pysäköintivyöhykkeeseen 1, ja pysäköintimaksut määräytyvät vyöhykkeen hinnaston mukaisesti.
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Yhteyshenkilöt
Siri GröndahlKuntatekniikka / Yksikön päällikköPuh:+358405636635siri.grondahl@vaasa.fi
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