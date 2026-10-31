Kokoomuksen Kopra: SDP:llä riittää pokkaa arvostella muiden säästöjä, vaikka omaa vaihtoehtoa ei ole edes olemassa

– On demareilla pokkaa. Muiden esityksiä kyllä ruoditaan päivästä toiseen, mutta oman vaihtoehdon laatiminen näyttää olevan huomattavasti vaikeampi tehtävä. Kokoomus on kysynyt SDP:n säästöjen perään jo lukemattomia kertoja, ja joka kerta vastaus on ollut sama: myöhemmin. Kuinka kauan suomalaisten pitäisi vielä odottaa? Kopra kysyy.

Kokoomus on julkaissut oman yhdeksän miljardin euron sopeutusohjelmansa ja erillinen kasvuohjelma julkaistaan loppuvuoden aikana. Kopran mukaan sekin ehditään julkaisemaan luultavasti aikaisemmin kuin SDP:n säästölista.

Kopran mukaan vaikeiden päätösten tekeminen ei ole yhdellekään puolueelle mieluisaa, mutta Suomen talouden tilanne ei jätä mahdollisuutta loputtomaan vitkasteluun.

– Ei talouden sopeuttaminen ole kenellekään helppo tehtävä, mutta se on välttämätöntä. Jos haluamme, että lapsemme saavat hyvän koulutuksen, sairaat pääsevät hoitoon ja vanhuksista pidetään huolta vielä vuosikymmenten päästä, meidän on saatava valtion menot ja tulot tasapainoon. Se on vastuunkantoa, jota suomalaisilla on oikeus odottaa jokaiselta hallitusvastuuta tavoittelevalta puolueelta, Kopra sanoo.

Kopra pitää erikoisena, että SDP:llä on ollut yllin kyllin aikaa perehtyä muiden puolueiden säästöesityksiin ja arvostella niitä, mutta oman säästölistan valmistuminen näyttää siirtyvän yhä kauemmas.

– SDP:ltä löytyy kyllä jokaiselle esitetylle säästölle ja ratkaisulle vastalause. Mutta kun pitäisi kertoa, mistä demarit itse olisivat valmiita säästämään, tulee hiljaista. Vaaditaan melkoista pokkaa arvostella muiden esityksiä päivästä toiseen, vaikka oma vaihtoehto on edelleen tekemättä, Kopra sanoo.

Kopra haastaa SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtmanin kertomaan, milloin puolue aikoo viimein julkaista oman vaihtoehtonsa.

– Suomalaisilla on oikeus tietää, mistä SDP säästäisi ja kuinka julmettu verotsunami suomalaisia odottaisi. Vai onko tarkoitus pitää nämä asiat piilossa vaalien yli? Kokoomus on kertonut avoimesti suomalaisille, miten me sopeuttaisimme ylivelkaantunutta julkista taloutta. Ja se on täysin tehtävissä ilman veronkiristyksiä. SDP:n olisi syytä osoittaa, että riittääkö puolueella muiden arvostelun lisäksi myös kykyä kantaa vastuuta Suomen tulevaisuudesta, Kopra päättää.