Kokoomuksen Kopra: SDP:llä riittää pokkaa arvostella muiden säästöjä, vaikka omaa vaihtoehtoa ei ole edes olemassa
31.10.2026 11:40:00 EET | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra ihmettelee SDP:n haluttomuutta kertoa, miten puolue tasapainottaisi Suomen taloutta ensi vaalikaudella. Kokoomus on toistuvasti vaatinut SDP:tä julkaisemaan oman säästöohjelmansa, mutta sen julkaisua on lykätty kerta toisensa jälkeen. Muiden puolueiden säästöjä SDP kyllä arvostelee päivästä toiseen, mutta omien vaihtoehtojen esittäminen näyttää olevan huomattavasti vaikeampaa.
– On demareilla pokkaa. Muiden esityksiä kyllä ruoditaan päivästä toiseen, mutta oman vaihtoehdon laatiminen näyttää olevan huomattavasti vaikeampi tehtävä. Kokoomus on kysynyt SDP:n säästöjen perään jo lukemattomia kertoja, ja joka kerta vastaus on ollut sama: myöhemmin. Kuinka kauan suomalaisten pitäisi vielä odottaa? Kopra kysyy.
Kokoomus on julkaissut oman yhdeksän miljardin euron sopeutusohjelmansa ja erillinen kasvuohjelma julkaistaan loppuvuoden aikana. Kopran mukaan sekin ehditään julkaisemaan luultavasti aikaisemmin kuin SDP:n säästölista.
Kopran mukaan vaikeiden päätösten tekeminen ei ole yhdellekään puolueelle mieluisaa, mutta Suomen talouden tilanne ei jätä mahdollisuutta loputtomaan vitkasteluun.
– Ei talouden sopeuttaminen ole kenellekään helppo tehtävä, mutta se on välttämätöntä. Jos haluamme, että lapsemme saavat hyvän koulutuksen, sairaat pääsevät hoitoon ja vanhuksista pidetään huolta vielä vuosikymmenten päästä, meidän on saatava valtion menot ja tulot tasapainoon. Se on vastuunkantoa, jota suomalaisilla on oikeus odottaa jokaiselta hallitusvastuuta tavoittelevalta puolueelta, Kopra sanoo.
Kopra pitää erikoisena, että SDP:llä on ollut yllin kyllin aikaa perehtyä muiden puolueiden säästöesityksiin ja arvostella niitä, mutta oman säästölistan valmistuminen näyttää siirtyvän yhä kauemmas.
– SDP:ltä löytyy kyllä jokaiselle esitetylle säästölle ja ratkaisulle vastalause. Mutta kun pitäisi kertoa, mistä demarit itse olisivat valmiita säästämään, tulee hiljaista. Vaaditaan melkoista pokkaa arvostella muiden esityksiä päivästä toiseen, vaikka oma vaihtoehto on edelleen tekemättä, Kopra sanoo.
Kopra haastaa SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtmanin kertomaan, milloin puolue aikoo viimein julkaista oman vaihtoehtonsa.
– Suomalaisilla on oikeus tietää, mistä SDP säästäisi ja kuinka julmettu verotsunami suomalaisia odottaisi. Vai onko tarkoitus pitää nämä asiat piilossa vaalien yli? Kokoomus on kertonut avoimesti suomalaisille, miten me sopeuttaisimme ylivelkaantunutta julkista taloutta. Ja se on täysin tehtävissä ilman veronkiristyksiä. SDP:n olisi syytä osoittaa, että riittääkö puolueella muiden arvostelun lisäksi myös kykyä kantaa vastuuta Suomen tulevaisuudesta, Kopra päättää.
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Yhteyshenkilöt
Jukka KopraEduskuntaryhmän puheenjohtaja
Kaakkois-Suomen vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
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