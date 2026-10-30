Kokoomuksen Wallinheimo: Venäjällä ei ole asiaa jääkiekon MM-kisoihin niin kauan kuin hyökkäyssota jatkuu

– Tämä on täysin väärä viesti Ukrainalle ja koko kansainväliselle urheiluyhteisölle. Venäjä käy raakaa hyökkäyssotaa, tappaa viattomia ihmisiä ja tuhoaa ukrainalaisten koteja ja maata. Samaan aikaan sille oltaisiin avaamassa ovia takaisin kansainvälisen urheilun huipulle. Täysin kestämätön valinta, Wallinheimo sanoo.

Wallinheimon mukaan Venäjä on käyttänyt urheilua vuosikymmenten ajan suurvaltapolitiikkansa ja propagandansa välineenä. Siksi sen paluuta kansainvälisiin arvokisoihin ei voi tarkastella irrallaan maan toiminnasta Ukrainassa.

– Jääkiekko on minulle rakas laji, mutta mikään MM-mitali ei ole tärkeämpi kuin ne arvot, joiden puolesta seisomme. Venäjä ei voi samaan aikaan pommittaa Ukrainaa ja marssia kansainvälisiin arvokisoihin kuin mitään ei olisi tapahtunut. Urheilun kansainvälisen yhteisön ei pidä tarjota Putinille tällaista propagandavoittoa, Wallinheimo lataa.

Wallinheimo korostaa, että Suomen on puolustettava johdonmukaisesti Ukrainan asemaa ja kansainvälisen urheilun vastuullisuutta.

– Venäjän hyökkäyssotaa ei saa normalisoida urheilun varjolla. Niin kauan kuin Venäjä jatkaa hyökkäystään Ukrainassa, sen maajoukkueella ei pidä olla asiaa jääkiekon MM-kisoihin, Wallinheimo päättää.